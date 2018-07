Von Theresa Mair

Es sind nur drei Minuten, doch es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Das Vogelgezwitscher dringt immer deutlicher ans Ohr, irgendwo knackt es und so gern man den Blick in den Waldfernseher fokussieren will, muss man immer wieder blinzeln. Dann ertönt eine Spieluhr. Verena Hiltpolt nähert sich. „Es darf dir auch langweilig werden im Wald. Wir brauchen Langeweile, um kreativ sein zu können“, scheint sie genau zu wissen, was im fremden Kopf vorgeht. Und: „Machen wir das noch einmal, nur eine Minute diesmal?“ Okay. Gerade ist ein morgendlicher Regenguss niedergegangen. Das Waldfernsehen, ein selbstgewählter Ausschnitt aus der Seefelder Waldlandschaft, ist der erste Versuch, bewusst in das Waldbad einzutauchen.

Barbara Becker, Powerfrau und Ex von Boris, hat vor Kurzem auch schon ein Waldbad mit Hiltpolt genommen. „Sie ist erstmal hereingesprungen, hat ihren Namen getanzt und gesungen. Das Wandern ist des Müllers Lust und so“, erzählt Hiltpolt, die sich vor zwei Jahren in Südtirol zum Naturcoach ausbilden hat lassen.

Jeder habe einen eigenen Zugang zum Wald, aber bisher habe sich jeder noch drauf eingelassen. „Die Managertypen und Stadtmenschen ziehen ganz selbstverständlich ihre Schuhe aus, wenn wir barfuß gehen. Das hätte ich nie geglaubt“, sagt sie. Seit ein paar Monaten bietet Hiltpolt das Waldbaden über den örtlichen Tourismusverband an, das ist auf der Gästekarte mit dabei. „Jetzt suche dir einen Baum aus, der dir gut gefällt. Du kannst dich anlehnen, ihn umarmen oder einfach nur berühren.“

Auf Tuchfühlung mit dem Baum

Plötzlich hat man die Qual der Wahl, mustert Bäume, an denen man sonst eher achtlos vorübergehen würde, ganz genau. Laub- und Nadelhölzer, dicke Stämme, zahnbürstige Gebilde, die bei der kleinsten Berührung doch nachgeben müssen. Es wird eine Buche. Angelehnt an die Borke, auf der ein perfekt getarnter Schmetterling sitzt, merkt man, wie vom Boden ein moosig-feuchter Duft heraufzieht. „Es herbstelt“, hatte Hiltpolt vorhin gesagt. Die Rinde massiert den regenbejackten Rücken und dann kommt „Waldbademeisterin“ Hiltpolt. Sie fasst an ihre Taille und zeigt, wo die tief eingeatmete Luft hinsoll, nämlich ganz weit nach unten in den Bauch.

Jetzt ist auch Nicht-esoterisch-Angehauchten klar, was das Waldbaden – in Japan, wo der Trend herkommt, „Shinrin Yoku“ genannt – von einem stinknormalen Spaziergang im Wald unterscheidet. Es ist ein Mehr an Entspannung. Das Maximum an der gesundheitsfördernden Wirkung der Wald­apotheke soll durch bewusstes Wahrnehmen und Atmen herausgeholt werden. So sieht das auch Peter Mayer, Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW).

Dem Modebegriff kann er daher bisher nur Positives abgewinnen: „Wir sehen eine gewisse Verbreitung des Begriffs, aber ich möchte nicht bewerten, ob er übertrieben gebraucht wird. Aus meiner Sicht ist es eine seriöse Bezeichnung. Der Wald hat für die meisten Menschen große Bedeutung, bewusst oder unbewusst als Kulisse, wenn sie sich erholen.“ 70 Prozent der Bevölkerung werden 2050 in Städten leben. Gleichzeitig nimmt der Wald flächenmäßig zu. „Seit den 1960er-Jahren ist der österreichische Wald um circa 300.000 Hektar größer geworden.

Es geht uns darum, der urbanen Gesellschaft bewusst zu machen: Der Wald ist gesund.“ Es schweben ihm pädagogische und gesundheitsfördernde Angebote vor, wie Therapiezentren am Waldesrand, Walderlebnisse für ältere Menschen, Integrationsprojekte für Flüchtlinge und Waldkindergärten. „Die bewusste und aktive Nutzung des Waldes kann die Heilung beschleunigen“, sagt Mayer. In Villach-Warmbad würden Waldausgänge z. B. für Schmerzpatienten im Rahmen ihres Aufenthalts in der Kuranstalt angeboten.

Das BFW hat Studien zur Wirkung des Waldes zusammengetragen. Es ist mit Waldbesitzern im Gespräch, um die Ideen in die Tat umzusetzen, ohne, dass das Waldbaden zur Massenveranstaltung wird. „Green Care“ nennt man das.

Wild oder aufgeräumt?

Eine tolle internationale Bezeichnung für alle sozialen und therapeutischen Ansätze in Verbindung mit Grünräumen, wie Biologe und Autor Clemens Arvay findet. „Es ist gut, dass der englische Begriff für ,Kümmern‘ drin steckt. Kümmern um den Menschen und um das Grün selbst.“

Doch wenn es darum geht, wie aufgeräumt ein Wald sein muss, gehen die Meinungen Arvays, Mayers und Hiltpolts auseinander. „Strukturierte, gemischte Wälder mit Auflockerungen sind ideal. Sie sollen nicht zu finster sein und nicht unübersichtlich wie ein Urwald“, sagt Mayer. Hiltpolt findet zudem ein schützendes Blätterdach wichtig.

Doch für Arvay, der sich bereits in mehreren Büchern mit den heilsamen Effekten des Waldes beschäftigt hat, kann ein „intakter Wald nie aufgeräumt sein“. Für sein aktuelles Buch – „Biophilia in der Stadt“ (Goldmann, 352 S., 22 Euro) – besuchte er auch Innsbrucks Stadtwälder am Bergisel, in Kranebitten und bei der Hungerburg.

Für Arvay braucht es neben lichten Baumbeständen unbedingt auch neue Urwälder: „Das deutsche Umweltbundesamt hat vor einigen Jahren gefordert, dass fünf Prozent der Waldfläche in Deutschland zu Urwald revitalisiert werden sollen. Ich fordere das auch für Österreich“, sagt er. Arvay ist überzeugt, dass Urwälder leichter in der Stadt herzustellen sind. „Stadtwälder sind oft zerklüftet und so interessant für die Forstindustrie wie Fichtenmonokulturen am Land. Das Bewusstsein für Wald ist in der Stadt gerade besonders hoch, weil ein Naturdefizit da ist“, will er das Klischee aufheben, dass nur das Landleben gesund sein könne. Den Waldbaden-Begriff mag er inzwischen nicht mehr, obwohl er selbst schon vor Jahren in Anlehnung an die über 2000 Jahre alte Tradition der chinesischen Qi-Gong-Meister, die Senlinyu (chin. für Waldbaden) praktizieren, davon gesprochen hat.

Reinigen und stärken

Zu touristisch sei das Waldbaden geworden, der medizinische Aspekt in den Hintergrund getreten. „Es gibt genug wissenschaftliche Evidenzen, dass Waldmedizin die Heilung unterstützt“, sagt Arvay.

Das spezielle kühle Waldklima mit hoher Luftfeuchtigkeit sei bepackt mit bioaktiven Substanzen, die durch das Kronendach zurückgehalten würden. Konkret sei es das „heilsame Trio des Waldes“: Erstens, die Anionen, die nach einem Waldregen entstehen, reinigen die Atemwege und hellen die Stimmung auf. Zweitens: Mikroben im Erdboden trainieren die Abwehrkräfte und wirken stimmungsaufhellend. Das Dritte – Arvays „Urthema“ – sind die Terpene: Die sekundären Pflanzenstoffe kann man riechen, v. a. der Kiefernduft sei reich an Terpenen, die im Blut Anti-Krebs-Proteine steigern und das Immunsystem stärken.

Darum merke: Über Leute, die Bäume umarmen, soll man nicht lachen. Hiltpolt reibt an ein paar Fichtennadeln. Der Duft zieht die Nase hoch, die Laune hebt sich. Im Wald ist alles gut.