Von Andrea Wieser

Diese Geschichte beginnt mit einer Katastrophe. Vor circa 11.500 Jahren stürzten gewaltige Gesteinsmassen in die Furche seitlich des Ötztales und bildeten das Becken, in dem der Piburger See entstehen konnte. Wer sich heute von Oetz im Bezirk Imst aufmacht, um fünf Autominuten später in Piburg seinen Wagen abzustellen, und noch ein paar Meter weiterwandert, kann von einer Katastrophe nichts mehr sehen. Der Piburger See ist eine stille, anmutige Schönheit.

Die Region ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Tirols. Bereits 1929 wurde der See zum Naturdenkmal erklärt. 1983 entstand das heutige Landschaftsschutzgebiet Achstürze-Piburger See. Das bis zu 24 Grad warme Seewasser genießt seit vielen Jahren wissenschaftliche Aufmerksamkeit. „Am 10. Oktober 1973 habe ich hier meine erste Wasserprobe entnommen“, erinnert sich Roland Psenner. Der Mikrobiologe der Universität Innsbruck, damals noch Student, hat in seiner ganzen Karriere den Piburger See beobachtet und eine Messstation auf dem Wasser errichtet. Zur Ableitung des sauerstoffarmen Tiefenwassers wurde Anfang der 70er-Jahre ein so genanntes „Olszewski-Rohr“ eingelegt. Es schützt den See davor, zu kippen. Ein paar hundert Meter nördlich des Sees kann man sehen, wie das abgeleitete schwefelhaltige Wasser aus dem Rohr spritzt. Wer es nicht gleich findet, geht einfach der Nase nach, der Faule-Eier-Geruch ist unverkennbar. Ebenso die roten Markierungen, die der hohe Eisengehalt des Wassers auf den Waldboden zeichnet. Seine Inhaltsstoffe hat der Piburger See nicht nur dem Rohr, sondern auch einer Sage zu verdanken. In alten Zeiten erzählte man sich die Geschichte vom Drachen, der manchmal aus dem See hinunter ins Tal kroch. Dabei soll er Feuer gespuckt und rote Spuren hinterlassen haben. Etwas unromantischer formuliert, waren das wohl nicht die Zeichen des Ungeheuers, sondern Schwefelwasserstoff, Methangas und lösliches Eisen.

Kein Platz für wilde Schwimmer

Richtung Süden, weg von der schwefelhaltigen Luft, geht es weiter zum Strandbad. Auf dem Weg dorthin sichtet man manche wilden Badegäste. Eigentlich ist dort das Schwimmen verboten. Naturschutzwächter sorgen sich um die in Mitleidenschaft gezogene Uferböschung. Tatsächlich ist da nicht viel Platz neben den schmalen Waldwegen direkt am See entlang.

Tückischer Tiroler Sommer

Anders im Strandbad, wo Moni und Peter Schmid seit 18 Jahren den Betrieb leiten. In diesem Sommer haben sie die Gastronomie an Haubenkoch Wolfgang Scalet abgetreten, der die Küche leitet. Vor Ort sind die nach wie vor jeden Tag, wenn das Badewetter nur halbwegs stimmt. „Unsere Kinder sind quasi hier aufgewachsen“, denkt Moni Schmid zurück. Inzwischen sind die Söhne erwachsen, helfen aber immer noch aus, wenn es gebraucht wird. Die Schmids, gebürtige Oetzer, sind mit dem See innig verbunden. Und sie kennen seine Tücken. Natürlich habe es da Sommer gegeben, in denen das Wetter nicht so mitgespielt hat, da müsse man durch in Tirol. „Früher haben wir am 15. August immer ein Konzert geplant“, erinnert sich Moni Schmid. Aber der Wettergott war jedes Jahr ungnädig. Einmal habe es sogar die gesamte Badeinsel, auf der die Regensburger Domspatzen aufsingen hätten sollen, um einige Meter vertragen. Verletzte gab es keine, aber das mit den Konzerten habe man dann aufgeben. Vielleicht hat das auch etwas mit einer anderen Entstehungssage zu tun. Es geht die Geschichte um, dass Bauersleute am 15. August, dem Hohen Frauentag, das Heu einholten, anstatt zu ruhen. Als Strafe ging der gesamte Bauernhof unter und an der Stelle entstand der Piburger See. Verbrieft ist die Legende freilich nicht.

Treffpunkt Strandbad

Historisch nachweisbar ist hingegen die Besitzgeschichte des Sees. Im letzten Jahrhundert prägte die Familie Pfaundler die Region. Der Kinderarzt Meinhard von Pfaundler ließ hier um 1912 ein herrliches Landhaus, den Seebichlhof, errichten. 1929 erreichte er die Unterschutzstellung des Sees. Ihm zu Ehren trägt der Weg rund um den See seit 1997 seinen Namen. Noch heute ist der Ansitz im Familieneigentum und auch eine Badehütte am See. Den größten Teil des Gewässers erwarb 1980 die Gemeinde Oetz und errichtete das dortige Strandbad.

Schon lange vorher tauchte Hannelore Meier ins Wasser. Als kleines Kind hat sie hier schwimmen gelernt. Die gebürtige ­Oetzerin ist Teil einer Gruppe, die Strandbadleiter Peter Schmid seit bald zwei Jahrzehnten kennt: „Wir nennen sie die Strandbadfamilie.“ Die Runde aus einheimischen Stammgästen hält dem See die Treue – bei jedem Wetter, denn viele kommen auch bei wolkenverhangenem Himmel. „Ich war die Woche schon mit nur vier Leuten im Bad“, meint Hannelore Meier. Ihre Freundin Gretl Raggl aus Roppen führt sogar Buch über ihre Besuche: „Schon fünfzehnmal war ich heuer da“, meint sie. Der gute Frühling machte es möglich. Nicht viel weniger wird es bei Roland Nagele aus Haiming gewesen sein. Was ihm an dem Gewässer so gut gefällt? „Es ist einfach die Perle Tirols“, sagt er verklärt.

Vorzug für stille Sportarten

Motorboote kann man am Piburger See nicht ins Wasser lassen, ebenso wenig die derzeit beliebten Stand-Up-Paddle-Bretter, auf denen man, wie auf einem Surfboard stehend, über das Wasser gleitet. Auch sonstige Trendsportarten sucht man vergebens. Alleine die klassischen Holzboote dürfen hier ihre Spuren ziehen. „Ich glaube, das ist gut so. Nicht nur für die Natur“, sagt Peter Schmid. „Bei uns kann man wieder Ruhe finden von all dem Stress da draußen.“

Deswegen und weil die Wasserqualität stimmt, ist das Naturjuwel auch ein Anziehungspunkt für Angler. Zander und Saibling finden sich in dem Gewässer ebenso wie Aitel und Forelle. Die Tageskarte für Fischer kostet 20 Euro, pro Tag werden nur fünf Stück ausgegeben. Eng wird es also sicher nicht an der fast zwei Kilometer langen Uferstrecke.

Und dass es gar keinen Adrenalin-Kick am Piburger See gibt, stimmt so eigentlich gar nicht. Unter Kletter-Insidern ist die rechte Wand des Sees, von Piburg aus kommend, ein beliebter Spot. Nur Anfänger haben hier nichts verloren. Die teils überhängenden Routen spielen sich rund um den achten Schwierigkeitsgrad ab. Dazu braucht es viel Erfahrung.

Zwei Sänger am See

Wer glaubt, in all der Stille wäre kein Platz für Glamour, der irrt: Der deutsche Opernsänger Rudolf Schock (1915–1986) urlaubte so regelmäßig am See, dass man inzwischen einen Weg nach ihm benannt hat. Hingegen nur einmal, soweit bekannt, war Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger nach einem Tirol-Konzert im Jahr 1999 am See. Neben dem Tickethäuschen am Strandbad hängt eine Fotografie, auf der man ihn sehr verschwommen in Badehose vermuten könnte. Aber viel Aufhebens wird darum am Piburger See sowieso nicht gemacht. Man mag es hier einfach gelassener.