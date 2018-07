Von Evelin Stark

Innsbruck – Plitsch, platsch, Badespaß: Im Sommer wünschen sich viele Menschen einen Swimmingpool im eigenen Garten. Sie haben auch einige – mitunter günstige – Möglichkeiten, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Dass es hier mit dem Aufstellen, Befüllen und Genießen nicht getan ist, wissen allerdings die wenigsten.

Ein Anfang Mai aus der Gemeinde Jenbach in die Medien geratener Fall – ein Fertigteil-Pool im Garten eines Bürgers wurde anonym angezeigt – hat die Problematik nun sprichwörtlich aus dem Wasser gefischt. Konkret handelte es sich dabei um ein Aufstellbecken mit knapp 4,9 Metern Durchmesser und 1,2 Metern Höhe. Von der Gemeinde wurde aufgrund der Anzeige ein externes Gutachten beauftragt, um zu klären, ob ein solches Becken grundsätzlich einer baubehördlichen Bewilligung bedarf.

Das Ergebnis des Gutachtens vom Mai war, dass ein Pool in dieser Größe allein durch sein Wassergewicht fix mit dem Untergrund verbunden ist. Aus diesem Grund gilt der Pool als „bauliche Anlage, zu deren fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind“, so eine Stellungnahme des Amts für Bau- und Raumordnungs­recht des Landes Tirol.

Grundsätzlich werde der Begriff „Schwimmbecken“ in der Tiroler Bauordnung allerdings in einem anderen Zusammenhang verwendet. Nämlich insofern, „dass im Mindestabstandsbereich zu den Nachbarn hin nur offen­e Schwimmbecken zulässig sind“.

Rein aus dieser einmaligen Erwähnung des Begriffs in diesem Zusammenhang ergebe sich aber wiederum, dass „ein Schwimmbecken grundsätzlich als bauliche Anlage gemäß Legaldefinition in Frage kommt, wonach bauliche Anlagen mit dem Erdboden verbundene Anlagen sind“. Soll heißen: Was so schwer ist, dass man es nicht ohne Weiteres von der Erde heben kann, verhält sich wie eine bauliche Anlage. Und die muss gemeldet und vom Sachverständigen begutachte­t werden.

„Das ist dann ein Bauverfahren wie jedes andere auch“, sagt Barbara Bischof vom Amt für Bau- und Raumordnungsrecht. Der Einzelfall müsse dann jeweils mit den Sachverständigen der jeweiligen Gemeinden geklärt werden. Ernst Schöpf, Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes, zeigt sich der Thematik gegenüber gelassen. „Bei uns wurde dieses Thema bis jetzt noch nicht aufgeschlagen. Es kann kein großes Problem darstellen“, sagt er. In der Gemeinde Reith im Alpbachtal aber z. B. muss ab 1000 Liter Fassungsvermögen eine Meldung an die Gemeind­e gemacht werden. Ab 10.000 Liter ist der Pool baurechtlich bewilligungspflichtig.

Planschbecken und Aufstellpools gibt es vielleicht nicht wie Sand am Meer, dennoch ist die Auswahl groß. Für praktisch jede Größe und Form von Garten finden sich Lösungen, auch was die Preiskategorien betrifft. Da gibt es Pools mit einem Durchmesser von 366 Zentimetern und einer Höhe von 76 Zentimetern, die ohne Leiter auskommen und bereits ab ca. 80 Euro im Baumarkt erhältlich sind.

Diese Modelle, so ein Mitarbeiter des OBI-Baumarkts in Innsbruck, sind bei den Tirolern besonders beliebt: „Wir haben heuer schon rund 200 Stück davon verkauft.“ Von den größeren Modellen, die mit demselben oder höheren Durchmesser eine Höh­e von 120 Zentimetern aufweisen und somit eine Treppe zum Einstieg benötigen, sind in diesem Jahr im selben Geschäft etwa zehn Stück über den Ladentisch gekrault.

Mit Blick auf die Sicherheitstipps in der Montage­anleitung eines solchen Pools (beispielhaft wurde das „KWAD Poolset Steely de lux­e“, laut Website erhältlich bei Bauhaus um 1490 Euro gewählt) findet sich folgender Satz: „Vor der Installation Ihres Pools müssen Sie bei Ihrem Rathaus auf lokale und kommunale Vorschriften überprüfen.“

Grundsätzlich gilt also: Aufblasbare Baby-Planschbecken sind kein Problem, alles Größere gilt unter Umständen als anzeigepflichtig.