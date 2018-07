Von Evelin Stark

Rocky, Silverstar und Rambo: Das sind die Stars dieser Geschichte. Dabei handelt es sich aber nicht um ein neues Sylvester-Stallone-Museum in Hollywood oder den Walk of Fame der Actionhelden. Die Namen gehören drei liebenswerten, gemütsruhigen Lamas aus Sterzing, die jeden Sommer-Familienurlaub am Rosskopf, ihrem Hausberg, verbringen.

„Silverstar ist der Älteste und gleichzeitig der Papa von Rocky und Rambo“, verrät Albin Gschwentner. Er ist der Herr des „Rossy-Parks“, einem Streichelzoo nahe der Seilbahn-Bergstation. Esel, Ziegen, Schafe, Berghasen, Alpakas und Lamas leben dort in eigenen Gehegen und lassen sich den ganzen Sommer hindurch das saftige Berggras schmecken.

Unsere Helden sind aber nicht nur zum Bestaunen und Streicheln da. Albin bietet nämlich auf Anfrage Lama-Trekking für Kinder an: „Die Lamas sind so zahm und so lieb, dass die Kleinen sie lieben“, sagt er. Und tatsächlich: Mit Lama Rocky an der Leine marschiert der vierte Held dieser Geschichte, der dreijährige Oscar (ebenfalls nicht aus Hollywood stammend), gemeinsam mit Albin und Silverstar über Stock und Stein. Eine gute Stunde dauert die gemütliche Lama-Runde entlang der blumigen Rosskopf-Wiesen mit einem beeindruckenden Ausblick in Richtung Dolomiten. Beinahe meditativ schreiten die aus den Anden stammenden Haustiere hohen Hauptes auf ihren weichen Zehen den abwechslungsreichen Rundwanderweg entlang. Oscar zeigt sich begeistert von seinem neuen Freund Rocky, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Die beiden sind so vertieft in ihr gemeinsames Erlebnis, dass Albins Anweisung „Nur nicht fressen lassen!“ schlicht ignoriert wird und Rocky alle paar Meter das Gras am Wegesrand kostet.

Die Südtiroler Region Sterzing-Ratschings beweist sich nicht nur wegen des Lama-Trekkings als familienfreundliches Urlaubsziel. Die geografische Nähe zu Tirol – mit dem Zug ist man gerade mal eine Stunde von Innsbruck bis Sterzing unterwegs – und die speziell auf Familien ausgelegten Angebote sprechen neben der idyllischen Berglandschaft für einen erholsamen (Kurz-)Urlaub in der selbsterklärten „Familienregion“.Das Ridnauntal – übrigens ein Seitental des Wipptals – bietet gemeinsam mit seiner Abzweigung, dem Ratschiingstal, einiges an Abwechslung für die bewegungshungrigen Kinder und Eltern.

Zwischen Marmor und Wasser

So etwa die Gilfenklamm, ein geschütztes Naturdenkmal. Die Schlucht schlängelt sich von der kleinen Ortschaft Stange nach oben in Richtung Jaufensteg. Über hölzerne Stege und Brücken, entlang großer Felsen und in schwindelerregenden Höhen geht die etwa einstündige Wanderung durch diese Schlucht, die teils aus reinweißem Marmor besteht. Klein Oscar hüpft hier fasziniert von einer Brücke zur nächsten und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Einige Plätzchen laden zum Rasten ein, und auch ein kurzes Füße-ins-Wasser-Stecken ist möglich.

Weiter hinten im RatschingstaleTal lädt die „Bergerlebniswelt“ im Skigebiet Ratschings-Jaufen zu einer Rundwanderung über viele Stationen ein. Die kurzweilige Wanderung über die grüne Almenlandschaft auf dem Hochplateau ähnelt einer Erzählung, deren Kapitel verschiedene Aspekte der Lebenswelt in den Bergen beleuchten. Im Murmeltier-Bau können die Kinder wie die Erdhörnchen durch Höhlen kriechen und sich blitzschnell verstecken. Die Welt der Ameisen bietet Klettermöglichkeiten auf überdimensionierten Hügelformen. Der Wasserspielpark bietet in Bächen und Schleusen unzählige Möglichkeiten, mit Wasser in jeder Form zu experimentieren. Da geht ein halber Tag schnell vorüber.

Unter der Erde

Nicht immer muss es jedoch in die Höhen gehen. Das Ridnauntal ist ein Seitental des Wipptals und mündet in Sterzing. Die hügelige Fahrt durch das wenig besiedelte Tal ist eine Freude für alle Berg- und Naturliebhaber. Bis am Ende der kleine Ort Schneeberg in eine ganz andere Welt führt – nämlich die des Bergbaus. Die 900-jährige Geschichte eines der höchstgelegenen Bergwerke Europas fasziniert alle Besucher. Vor 40 Jahren wurde der Bergbau in Ridnaun mangels Rentabilität eingestellt. Seit 1995 erinnert das Bergbaumuseum an den harten Erzabbau der alten Zeit.

Die kinderfreundliche Führung durch den Schaustollen ist für alle ein Erlebnis. Mit wasserdichten Mänteln und Schutzhelmen ausgerüstet entführt ein langer, dunkler Tunnel mit etlichen Verzweigungen in die gute alte Zeit, als Knappen an Felsen klopften und Kerzen das einzige Licht boten. Oscar darf sogar einmal selbst Hand anlegen und merkt, wie schwierig die Arbeit der Bergbauleute war. Zuletzt darf auch in schmale Tunnel gekrochen werden, was besonders Spaß macht.

Nach all dem Erlebten tut etwas Ruhe gut. Ein Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt Sterzings ist da genau das Richtige. Oder auch ein bisschen Entspannung in der Poollandschaft des Familienhotels „Alphotel Tyrol Ratschings“. Dort gibt es übrigens auch Tiere zum Streicheln – nur unser Rocky fehlt!