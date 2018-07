Von Philipp Schwartze

Ein surrendes Geräusch nähert sich vom Tal und durchbricht für einen Moment die Stille auf 2069 Metern. Bierkisten, Toilettenpapier und Pappkartons schweben Hüttenwirt Burkhard Reich, hier oben nur „Buggy“ genannt, per Materialseilbahn entgegen.

In einem kleinen Holzverschlag neben „seiner“ Steinseehütte stellt er den Motor ab und entlädt die offene Gondel. Die Waren haben einen steilen Weg hinter sich. Die ersten Höhenmeter aus dem Tal haben sie im Anhänger eines Traktors zurückgelegt, ehe sie dort, wo der Wanderweg steil und unwegsam wird, in die Materialseilbahn umgeladen wurden. „Oft helfen mir Kollegen aus dem Tal dabei, denn die Seilbahn lässt sich nur von oben bedienen“, sagt der Land­ecker, der vor zwölf Jahren zusammen mit seiner Frau Jutta die Steinseehütte übernommen hat. Ohne zu wissen, was als Hüttenwirte alles auf sie zukommt, wie sie heute zugeben.

Oder wie der 53-jährige Wirt sagt: „Gut, dass man das am Anfang nicht weiß und in die Arbeit hineinwächst.“ „Heute würden wir uns eine Hütte aussuchen, die leichter zu bewirten ist“, ergänzt Jutta, 58 Jahre alt und Köchin, Buchhalterin, Kellnerin sowie „die gute Seele der Hütte“ in Personalunion.Der Erfolg einer Hütte steht und fällt mit den Wirten, das weiß auch Peter Kapelari vom Österreichischen Alpenverein, unter anderem zuständig für die Hütten. Mittlerweile gibt es eine eigene Hüttenwirt-Börse, jemanden für diesen Job zu finden, ist aber schwierig geworden. „Die müssen heute so viel können, die ganze Hüttentechnik, den Brandschutz, die Buchhaltung, die Meteorologie und bei manchem Gast auch noch psychologischer Betreuer sein.“ Die oft romantisierte Vorstellung von der Auszeit des stressigen Alltags im Tal entpuppt sich in der Höhe dann oft als Irrglaube.

„Den Wirt, der selbstständiger Pächter und damit verantwortlich für die Hütte ist, bestimmt immer die Sektion“, erklärt Kapelari. Wer schon möglichst viel kann, hat die besten Chancen, auch wenn es erfolgreiche „Quereinsteiger“ gibt, wie Kapelari betont. Besonders die schwer zu erreichenden Hütten sind eine Herausforderung. Sechs ÖAV-Hütten in Osttirol etwa werden per Heli erstversorgt, die restliche Saison muss der Wirt mit Rucksack zu Fuß hinauf. Dazu zählen die Hochschoberhütte und die Badener Hütte. Etwas leichter ist es per Materialseilbahn.

Zwölf ÖAV-Hütten sind in Tirol auf diese Weise angebunden, neben der Steinseehütte unter anderem die Franz-Senn-Hütte/Stubaital, Kellerjochhütte/Schwaz (hier muss das Wasser den Berg hinaufgepumpt werden), Innsbrucker Hütte/Gschnitztal oder Bettelwurfhütte/Absam. Bei Letzterer war zuletzt monatelang der wichtigste Hüttenzustieg gesperrt. Es sind Unwägbarkeiten wie diese, die die Hüttenwirte vor zusätzliche Herausforderungen stellen.

Dabei bedeutet der Alltag ohnehin schon genug Stress, wie der Tagesablauf auf der Steinseehütte verrät: Um fünf Uhr klingelt der Wecker, Jutta erledigt die buchhalterischen Tätigkeiten, während „Buggy“ das Frühstück herrichtet.

Von sieben bis acht Uhr frühstücken die Gäste, „Buggy“ schenkt Kaffee aus. „Habt ihr gut geschlafen?“, fragt er Gäste in seiner Gastgeber-Rolle. Um Viertel nach acht frühstückt das Wirtspaar zu zu zweit – 15 ruhige Minuten.

Am Vormittag stehen Reinigung und Küchenvorbereitungen an, die Gäste brechen auf, die Hütte leert sich. Jutta kocht, „Buggy“, der kaum eine Minute an einem Ort bleibt, überprüft Wasserqualität und Hüttentechnik, jetzt ist auch Zeit für Reparaturen. Einmal pro Woche entlädt er die Seilbahn. Ers­te Gäste treffen ein, der restliche Tag besteht aus Kochen und Kellnern.

Für den Frisör ins Tal

Drei Angestellte kümmern sich mit den Reichs um bis zu 102 Nächtigungsgäste. Personal ist aber schwer zu finden. „Dieses Jahr haben wir großes Glück, die drei sind die ganze Saison bei uns. Sonst sind welche manchmal weg, sobald man sie eingeschult hat“, sagt die Hüttenwirtin. Nächstes Jahr wollen die jungen Frauen und Männer sogar wiederkommen. Sechs Tage arbeiten sie, dann gibt es einen Tag frei. „Buggy“ aber kommt während der vier Monate nie ins Tal, seine Frau dann, wenn Einkäufe zu organisieren sind. „Und zum Frisör muss ma’ ja auch“, lacht sie. Die Sonne brennt an diesem Tag auf die Hütte herab. Ideales Wetter für die Solarkollektoren, die auf Hüttendach und -wand befestigt sind. Gespeichert wird der Strom in Batterien im Keller, die sorgen für Licht, wenn die Dunkelheit über die Lechtaler Alpen hereinbricht. Und liefern den Strom für Geräte wie Kaffeemaschine und Geschirrspüler – händisch abwaschen ist auf der Hütte nicht mehr erlaubt.

„Buggy“ ist gelernter Schlosser sowie Berg- und Skiführer, diesen Beruf übt er im Winter noch aus. Als Brandschutzwart und Techniker ist er auf der Hütte für die hochmoderne Brandschutzanlage zuständig, die Meldungen direkt an die Einsatzstelle im Tal leitet. Eine der neuen Vorschriften, die die Sektion Landeck 2017 zum Umbau zwangen. Das Baumaterial kam per Heli auf den Berg.

Kein Wellnesshotel am Berg

Mit der fortschreitenden Technik erwarten immer mehr Gäste ein hotelartiges Wellnesserlebnis, vermissen WLAN, Steckdosen oder eine Sauna. Handys finden hier ohnehin kein Netz. „Wir wollen keine Hotels, sondern Hütten, die im Einklang mit der Natur sind“, sagt Kapelari. Das bedeutet eben auch Wasser- und Stromsparen. Per Satellitenverbindung können die Wirte auf der Steinseehütte zumindest telefonieren und mailen. Sie ärgern sich über die steigenden Erwartungen mancher Gäste, dankbarer als Kunden im Tal seien Bergsteiger und Kletterer aber schon. „Manche verstehen nur nicht, dass uns auch einmal die Eier für den Kaiserschmarrn ausgehen können“, sagt „Buggy“. Niemand kann schnell Nachschub holen.

Der Anblick zufriedener Gäste zählt umso mehr zu den schönsten Momenten. „Und, wenn ich morgens beim Brotschneiden aus dem Fenster schau’ und den Sonnenaufgang seh’“, schwärmt „Buggy“.

„Man muss in den Bergen aufgewachsen sein, um diesen Job zu machen“, meint Jutta, während nach einem langen Tag Ruhe einkehrt – ein Glas Wein und ein Schluck Schnaps als „Medizin“ dürfen da natürlich nicht fehlen.