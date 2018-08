Von Harald Angerer

St. Johann i. T. — Es ist angerichtet, hieß es am Samstagvormittag in St. Johann. Bei hochsommerlichen Temperaturen machte das TT-Café Station am Hauptplatz. Dabei wurden die TT-Leser mit frischem Kaffee von Testa Rossa, erfrischendem Montes-Mineralwasser und Gebäck von der Hofer Backbox verwöhnt. Insgesamt wurden von 9 bis 12 Uhr 2900 Becher Kaffee, 900 Flaschen Mineralwasser und 1500 Stück Gebäck ausgegeben. Und dazu gab's Interviews mit Persönlichkeiten aus dem Bezirk Kitzbühel.

TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern spannte dabei einen Bogen von Politik über Wirtschaft und Sport bis zur Kultur. Den Auftakt machen dabei zwei Power-Frauen mit Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) und der neuen Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus Viktoria Veider.

Im Gespräch mit Palfrader waren natürlich die beiden offenen Führungspositionen bei den Erler Festspielen und dem Ferdinandeum Thema. Aber auch ihre kritische Haltung gegenüber der Bundespolitik. Ob ihr das viel Kritik aus Wien einbringe, wollte Zenhäusern wissen. „Wenn man Staub aufwirbelt, muss man damit rechnen, dass ein paar husten", gab sich Palfrader locker.

Ebenfalls einen nicht leichten Job hat Viktoria Veider. Der Sessel des TVB-Geschäftsführers in Kitzbühel war die vergangenen Jahre ein Schleudersitz. „Ich wusste, wo­rauf ich mich eingelassen habe", sagt dazu Veider selbstbewusst. Der Job sei aber eine spannende Aufgabe, sie sieht vor allem die umfassende Produkt­entwicklung für Kitzbühel als sehr wichtig an.

Zum Thema Tourismus hat Toni Wurzrainer viel zu sagen. „Im Tiroler Tourismus gibt es viele Baustellen, aber kaum Leute, die sie angehen", sagt Wurzrainer, der seit Kurzem Hotelier in Wes­tendorf ist und mit einer neuen Seilbahnidee als Verkehrsmittel in Kirchberg aufhorchen lässt.

Nicht zum ersten Mal auf der Bühne war der St. Johanner Bürgermeister Stefan Seiwald. Sowohl im Tourismus als auch wirtschaftlich gehe es mit St. Johann bergauf, freut sich Seiwald. Das bringe aber auch Probleme mit sich, wie den Verkehr. „Es gibt mehrere Ideen, wir arbeiten mit dem Land Tirol intensiv an einer Lösung", sagt Seiwald. Ob es eine Konkurrenz mit Kitzbühel gebe? „Nein, beide Orte sind für sich einzigartig", betont Seiwald.

Mit Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger nahm dann der Glamour Platz auf der TT-Bühne. Beide sind ehemalige Vize-Miss-Tirol und sind seit Kurzem die neuen Chefinnen der Miss Tirol Wahl. Sie haben damit Missen-Macher Helmut Gruber abgelöst, „der uns immer noch mit Hilfe beisteht. Darüber sind wir sehr froh", sagt Exenberger. Dennoch haben die beiden bereits bei der ersten Neuauflage der Miss Tirol Wahl einiges geändert. „Wir gehen mehr ins Sportliche. Den Bikinidurchgang haben wir durch einen mit Sportbekleidung ersetzt", schildert Pletzer-Ladurner.

Auch bei der Suche nach den hübschesten Frauen Tirols gehen die beiden einen neuen, modernen Weg. So können sich Frauen online zur Wahl anmelden. Die erste Vorwahl in Kössen am 25. Oktober steht schon fest, man wolle aber weitere in Innsbruck, im Oberland, in Osttirol und noch eine im Bezirk Kitzbühel abhalten. „In St. Johann waren wir noch nie", sagt Pletzer-Ladurner.

Noch nie war auch Michael Reisch auf der TT-Café-Bühne, er ist Mitgründer und Künstlerischer Leiter des Filmfestivals Kitzbühel, welches im August Cineastisches in Kitzbühel bietet. „Als ich Jugendlicher war, musste ich nach Innsbruck oder Salzburg fahren, um spezielle Filme zu sehen", sagt Reisch. Das war mit ein Grund, das Festival zu gründen. Auch sei es ein schöner Gegenpol zum Sportschwerpunkt in Kitzbühel.

Sportlich wurde es nochmal zum Abschluss der Interview-Runden mit dem Ultraläufer Thomas Farbmacher und dem Nachwuchs-Skispringer Max Lienher, der sich schon wieder auf die neue Saison vorbereitet. Als Ziel gibt er aus, den Sprung in den Weltcup zu schaffen. „Es gilt, über den Sommer eine gute Form zu finden", sagt Lienher. Diese Form hat Farbmacher für den Sommer gefunden, erst vor einer Woche hat er den Großglockner Ultra-Trail mit 110 Kilometern und 6500 Höhenmetern in Rekordzeit gewonnen. „Der Spaß dabei ist das Wichtigste", betont Farbmacher. Das sei auch der große Unterschied zu kurzen Läufen, bei den Ultraläufen sei man langsamer unterwegs und hätte die Zeit zu genießen.

Nach den Interviews stand die Verlosung auf dem Programm. Über eine Testa-Rossa-Kapselmaschine durfte sich Margot Rehbichler aus Jochberg freuen, einen dez-Gutschein im Wert von 300 Euro nahm Wolfgang Förg-Rob mit nach Hause.