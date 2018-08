Von Christoph Blassnig

Anras — Im Alter von acht Jahren hat Robert Perfler seine ersten Hennen geschenkt bekommen. Aus diesen vier Zwerghühnern sind bald mehr geworden und die Aufzucht gefiederter Zeitgenossen wurde zu einer Leidenschaft, die den jungen Oberösterreicher nicht mehr losgelassen hat. Heute lebt Robert mit seiner Frau Dian­a und drei Kindern auf dem Ehrenfelderhof in Anras. Die Familie teilt ihr Zuhause mit einer ganzen Schar an Tieren: Schafe, Ziegen, Hase­n, Katzen, Enten, Puten und ein­e Mutterherde Weidegänse versorgen die Neben­erwerbsbauern. Im Brotberuf ist Robert Perfler Mediziner und arbeitet als Oberarzt an der Neurologischen Abteilung im Bezirkskrankenhaus Lienz.

„Mein Vater stammt aus dem Villgratental und ist nach Oberösterreich ausgewandert", erzählt der leidenschaftliche Gänsezüchter. Von seinen Vorfahren rühre wohl auch seine eigene Inbrunst für die Landwirtschaft her. „Eigentlich war mein Traum, im Villgratental einen Hof zu kaufen", fährt Robert Perfler fort. „Einstweilen waren wir in Anras eingemietet." Vor drei Jahren bot sich dann dort in unmittelbarer Nähe die Gelegenheit, den Ehrenfelderhof zu erwerben. „Wir haben ihn behutsam und so authentisch wie nur möglich innen wie außen wiederhergestellt", berichtet er.

Im Wohnhaus wurden alle hölzernen Täfelungen abgenommen, die Bodenbretter einzeln entfernt und wie auch alle alten Türen lediglich sandgestrahlt, bevor sie wieder an Ort und Stelle kamen. Krumm und schief, wie zuvor. Die Familienmitglieder laufen barfuß und schätzen das gesunde Wohnklima Sommer wie Winter, wie Diana Perfler erklärt. Nur am Anfang hätten sie manchmal eine Pinzette gebraucht. Inzwischen sei das sehr selten.

Im Stall, der vom Wohnhaus getrennt steht, waren früher Kühe untergebracht. Heute gehen da gefiederte Genossen ein und aus. Voran ein Ganter, und in seinem Gefolge im sprichwörtlichen Gänsemarsch der Rest der Tiere. Immer wieder wechseln zwei Gänseherden über den Tag so ihren Standort. Die knapp einhundert Junggänse aus dem heurigen Frühjahr werden im November und Dezember als traditionelle Spezialität am Teller landen. Getrennt von den Junggänsen hält Robert Perfler seine Mutterherde. Mit ihr züchtet und vertreibt er das Osttiroler Berggansl und vertreibt es über das Internet.

„Das Leben und der Tod sind untrennbar für jeden von uns", sagt der Mediziner, der beruflich mit Menschenleben zu tun hat und für deren Erhalt kämpft. Bei den Tieren sei das anders. Kommen vereinzelt Fehlbildungen zur Welt oder es verletzt sich ein Tier, muss Robert Perfler Entscheidungen über Leben oder Tod treffen. „Wir halten und nutzen unsere Tiere nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem ist das für mich nicht leicht."

Der Adler als Tiroler Wappentier habe jedenfalls ein paar Stück gratis im Jahr, schmunzelt der Züchter, der Wert auf eine artgerechte und tierfreundliche Haltung legt. Seine Weidegänse haben wie auch die Enten und Puten das ganze Jahr über Auslauf. Auch Temperaturen von minus 20 Grad würden selbst die Puten problemlos überstehen. Nur nachts müssen alle in den Stall. „Die intakte Natur, die uns hier noch umgibt, ist Segen und Fluch zugleich", erklärt Perfler. „Habicht, Bussard und Adler schlagen sonst gnadenlos zu wie auch der Fuchs oder Marder." Ab Mai legt die Mutterherde der Weidegänse zwei Monate lang Eier. Mithilfe eines speziellen Brutautomaten übernimmt der Nebenerwerbsbauer dann die weitere Aufzucht — eine Wissenschaft für sich, wie er sagt. „Die Geräte haben fertige Brutprogramme zum Auswählen. Doch darauf ist kein Verlass", sagt Perfler, der sich inzwischen eines reichen Erfahrungsschatzes als Gänsepapa rühmen kann. Nur ein halbes Grad zu viel an Temperatur kann für eine ganze Brut das Aus bedeuten. Die Eier müssen auch gewendet werden, damit das heranwachsende Leben im Inneren nicht mit der Schale verklebt.

Die geschlüpften Gänseküken, als Gössel bezeichnet, benötigen in den ersten zwei Monaten noch spezielles eiweißreiches Futter, das Robert Perfler zukaufen muss. Erst dann hat sich der Stoffwechsel der Gänse so eingestellt, dass sie sich ausschließlich von Gräsern ernähren und auf den ihnen zugewiesenen Flächen um den Ehrenfelderhof weiden.

Als Martini- und Weihnachtsgänse sind die Jungtier­e nach wie vor beliebt. Wegen der geringen jährlichen Stückzah­l und höchster Ansprüche bei der Haltung vertreiben Diana und Robert Perfler ihre Gänse selbst. Gastronomie und Private schätzen diese Qualität gleichermaßen und müssen lange vorher reservieren.