Von Kathrin Siller

Innsbruck – Ob New York, Hongkong oder Rom: Die Küchen der Welt sind ein Cocktail der unterschiedlichsten Geschmäcker. Nur eine Idee teilt sich offensichtlich die ganze Welt: nämlich Brötchen bzw. Brötchenartiges zu füllen und zu belegen. Ob italienische Tramezzini (klassischerweise Toast mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum), indische Vada-Pav-Sandwiches mit frittierten Kartoffeln und Chutneys, britische Club-Sandwiches, österreichische Wurstsemmeln oder japanische Katsu Sandos (ein Sandwich mit paniertem Schweinefleisch und einer Art Krautsalat): Belegte Brötchen sind ratzfatz zusammengebastelt, lassen sich leicht transportieren, können kalt oder warm vernascht werden und machen satt. Gefüllt werden sie mit allem, was der Kühlschrank zu bieten hat. Kochkenntnisse sind zweitrangig, umso wesentlicher die Qualität der Zutaten.

Auch in Tirol schießen al-lerorts Imbissbuden, Bäckereien oder Lokale, die Brötchen „to go“ anbieten, aus dem Boden. „Streetfood“-Leckerbissen punkten mit frischen Zutaten, Kräutern und selbstgemachten Soßen. Wie warme Semmeln verkaufen sich die Burger, Baos, Burritos, Fladen, Piadinas oder Kebaps.

Letztere sind übrigens gar nicht traditionell türkisch. Der 2013 verstorbene türkische Gastarbeiter Kadir Nurman soll das beliebte Fastfood-Gericht erfunden haben. 1972 begann Nurman in Berlin, Fleisch im Fladenbrot zu verkaufen. Der Döner Kebap war geboren. In der Türkei liegt das Grillfleisch vom Spieß noch auf dem Teller. Unterwegs essen ließe sich das Fleisch so freilich nicht. Da schon lieber gut „verpackt“ im Brötchen.

Das Bánh Mì aus Vietnam

Seit acht Wochen servieren Trang (29) und ihr Bruder Andreas (23) an ihrem Stand „Brotmarie“, übrigens Teil des Vereinscafés Annemarie beim Sillpark, vietnamesische Brötchen. Die beiden Vorarlberger mit vietnamesischen Eltern sind nach ihrem Studium in Innsbruck hängen geblieben.

„Ich habe mit meinem Mann ein Jahr in Hanoi gelebt“, erzählt Trang. „Und da haben wir jeden Tag Bánh Mìs gegessen. Die Vietnamesen gehen nämlich sehr früh schlafen, nur die Brötchen, ein Überbleibsel der französischen Kolonialherren, gibt’s bis Mitternacht.“ Die Kruste ist aber dünner als die der klassischen Baguettes. „In Vietnam macht jeder die Brötchen anders. Im Norden gibt es eingelegten, getrockneten Rettich und viel chinesischen Einfluss, um die Halong-Bucht Fisch, die Mayosoße mit dem französischen Schmelzkäse ist dafür eher ein Stadtphänomen“, sagt Trang.

Typisch Vietnam: „In Asien wird überall Glutamat verkocht, wir arbeiten ohne Geschmacksverstärker. Leber-Paté ist ganz typisch für die Brötchen, das dürfen wir hier aber nicht verkaufen“, sagt Trang.

Der Bao Bun aus Südkorea

„Asiatische Burger“ servieren Kim Hyung-Woo (57) und sein Geschäftspartner Jamal im Innsbrucker Lokal „Woosabi“. Die Bao Buns aus Weißmehl werden im Dampfgarer zubereitet und werden dadurch weich wie ein Germknödel. Wahlweise werden sie mit Rind, Lachs, Huhn, Schwein oder Tofu serviert.

„Die Brötchen sind ein sehr traditionelles Essen, das es in vielen asiatischen Ländern gibt. Auch wir machen sie öfter zu Hause“, erzählt Kim, der mit seiner Familie vor 14 Jahren nach Tirol ausgewandert ist. Im „Woosabi“ kommen abhängig von der Hauptzutat Wasabimayo, Chilimayo, marinierte Gurken, rote Zwiebeln, Avocado oder Kimchi (eingelegter Chinakohl) dazu. Koriander und Mangopüree peppen etwa den Fisch-Bun auf.

Typisch Südkorea: In Asien werden die Buns laut Kim vielfach mit Glasnudeln, roten, süßen Sojabohnen oder Sojasoße angerichtet. Europäer hätten das nicht so gern. In Asien könne man in Lokalen Buns häufig selbst zusammenstellen.

Der Burrito aus Mexiko

Pablo Cortes lebt seit zehn Jahren in Innsbruck und führt die Geschäfte des mexikanischen Restaurants „Taqueria“ in Innsbruck. Seine Burritos füllt er mit Bohnenmus, gemischtem Käse, Reis mit Erbsen oder Mais, in Maismehl frittiertem Hühnerfleisch, Coleslaw (amerikanischer Krautsalat), einer Creme aus Mango und Chipotle (rauchige Chilisoße) und Granatapfelkernen.

„Ich bin in Mexiko City aufgewachsen. Weil dort Menschen teilweise zwei Stunden zur Arbeit pendeln, wird viel auf dem Weg und draußen gegessen“, erzählt der Koch. Burritos schmecken allerdings überall anders, jeder Koch bereite sie nach seinem Geschmack zu. Der 39-Jährige ist jedenfalls großer Burrito-Fan: „Ich habe neun Jahre in Kalifornien gelebt und da habe ich sie fast jeden Tag gegessen. Sie sind frisch und gesund.“

Typisch Mexiko: Im Ursprungsland der Burritos werden noch viel mehr Bohnen und Mais verarbeitet. „Außerdem essen die Mexikaner mehr Schweinefleisch und verwenden schärferen Chili“, verrät Cortes.