Von Tamara Stocker

Innsbruck — Die Eindrücke des Jahrhundertspektakels mit Blutmond und leuchtendem Mars sind noch frisch, da steht bereits der nächste astronomische Höhepunkt auf der Tages-, Pardon, Nachtordnung: Am Wochenende sind so viele Sternschnuppen zu sehen wie sonst nie im Jahr. Grund ist der alljährliche Meteorstrom der Perseiden.

Unterwegs sind die Perseiden schon seit Mitte Juli, sein Maximum erreicht der Sternschnuppenstrom in der Nacht zum Montag. Bis zu 100 Meteore flitzen dann pro Stunde über den Nachthimmel. Größere ziehen dabei sogar einen farbigen Schweif hinter sich her. Die Sicht dürfte gut sein: Zum einen spielt das Wetter großteils mit, zum anderen überstrahlt heuer kaum Mondlicht die Sternschnuppen, weil noch fast Neumond ist.

Raus aus der Stadt, rein ins Vergnügen

Aber apropos störendes Licht: Um möglichst viele Perseiden sehen zu können, lohnt sich ein Abstecher aufs Land oder auf die Berge. „Durch den Lichtsmog sind die Beobachtungsmöglichkeiten in den Ballungszentren eingeschränkt und nur rund fünf bis zehn Sternschnuppen sind zu erblicken", sagt Manfred Spatzierer von Ubimet. Dunkle Plätze sind also von Vorteil — Straßenlaternen, vorbeifahrende Autos und beleuchtete Gebäude sind ein Störfaktor.

Zur Beobachtung selbst braucht es keine besondere Ausrüstung. Optische Hilfsmittel wie Ferngläser oder gar Fernrohre sind nicht von Nöten — am besten geht es mit dem freien Auge, raten Astronomen. Wichtig sei ein freier Blick auf den ganzen Himmel, am bequemsten sei die Beobachtung im Liegen. Also lieber zur Decke, Isomatte oder zum Liegestuhl greifen und auf Wiesen und Felder außerhalb der Stadt ausrücken.

Wer den Meteorstrom allerdings fotografieren möchte, muss zu einem etwas hochwertigerem Gerät als einem gängigen Smartphone greifen. Die Kamera sollte mit einem Weitwinkelmotiv auf einem relativ schweren Stativ montiert werden. Die Blende sollte weit geöffnet sein, empfohlen wird eine Blendenzahl von f/2,8 oder f/1,8. Zudem ist eine Langzeitbelichtung von mindestens 15 Sekunden bis zu 40 Sekunden bei hohen Empfindlichkeiten von 800 bis 1600 ISO notwendig, um genug Licht einzufangen. Der Selbstauslöser hilft, das Bild nicht beim Abdrücken zu verwackeln.

Von der Entstehung bis zur Namensgebung

Das Maximum wird zwischen 22 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag erreicht. Am meisten zu sehen bekommen Beobachter voraussichtlich gegen Ende der Nacht zwischen 3 und 5 Uhr, hieß es seitens der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA). Dann werden bis zu hundert Meteore pro Stunde aufflammen.

Vorausgesetzt die Sicht gen Himmel wird in der heißen Phase des Meteorstroms nicht durch Gewitterrestwolken verunmöglicht, sollte dem astronomischen Erlebnis nichts im Wege stehen. Die Mondphasen spielen Interessenten nämlich in die Karten: Da Neumond heuer auf den 11. August fällt, können auch bereits in den arbeitnehmerfreundlicheren Nächten Samstag und Sonntag erste Sternschnuppen zu erkennen sein.