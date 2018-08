Von Theresa Mair

Innsbruck – Bienen erkranken nicht an Darmkrebs. Deswegen verfügen Bienen über einen Wirkstoff, der sie davor schützt. Der Forscher R. Funden hat diesen Wirkstoff – genau – erfunden. Mit dem Krebsmedikament ließe sich viel Geld machen. Er muss es nur zuwege bringen, dass eine wissenschaftliche Fachzeitschrift seine aberwitzigen „Erkenntnisse“ publiziert und damit seine Glaubwürdigkeit untermauert.

R. Funden wurde von der Süddeutschen Zeitung erfunden, genauso wie die phantasievolle Krebsstudie. Im Verbund mit internationalen Medien ist es ihr u.a. mit der Räuberpistole gelungen, Raubverlage auf das Glatteis zu führen und deren unseriöse Praktiken auffliegen zu lassen. Der Wissenschaftsbetrieb ist erschüttert. Dubiose Online-Verleger strecken ihre Fühler nach Forschern aus und lassen sich Tausende Euros dafür bezahlen, Studien in Fake-Journalen mit wissenschaftlich klingenden Namen zu veröffentlichen. Dies geschieht oft binnen weniger Tage, aber oft ohne Überprüfung der wissenschaftlichen Arbeit durch Fachkollegen – die international übliche Qualitätskontrolle. Weltweit sollen sich den Enthüllungen zufolge 400.000 Forscher, vom Mediziner bis zum Ingenieur – wissentlich oder versehentlich – auf Raubverlage eingelassen haben.

Michael Steurer, stv. Direktor der Uniklinik für Hämatologie und Onkologie in Innsbruck, ist nicht überrascht. Die Praktiken von Raubverlegern sind ihm längst bekannt. „Man wird ständig von Pseudo-Journalen angeschrieben, dass man eine Studie bei ihnen einreichen oder sich als Editor zur Verfügung stellen soll. In den letzten Jahren ist das exponenziell angewachsen“, sagt er.

Welche Auswirkung Veröffentlichungen gefälschter Studien auf Patienten haben kann, sei der breiten Öffentlichkeit aber erst durch die jüngsten Enthüllungen bewusst geworden. Steurer befürchtet nicht, dass er oder Kollegen in seinem Umfeld auf Raubjournale hereinfallen könnten. „Als Experte kennt man die wichtigen Journale. Es gibt ein Journal-Ranking, das überprüft, wie oft in den jeweiligen Zeitschriften publiziert wird und wie häufig diese Artikel zitiert werden. Das wird dann in Impact-Faktoren umgerechnet. Raubjournale haben keine Impact-Faktoren. Die findet man zwar auf Google, aber nicht in einer renommierten medizinischen Datenbank wie PubMed“, betont der Krebs-Experte.

Während er Arztkollegen relativ sicher wähnt, sieht er aber eine andere große Gefahr: Patienten stoßen auf die Fake-Studien. „Der Laie kann nicht entscheiden, was eine wissenschaftlich wertvolle Studie ist. Verzweifelte Menschen könnten solchen Publikationen auf den Leim gehen. Ich bin von Patienten schon damit konfrontiert worden.“

Das stellt das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient auf die Probe. „Man kommt nicht an jeden Patienten heran. Ich bin nicht gegen alternativ- und komplementärmedizinische Verfahren, will aber wissen, was die Patienten nehmen. Denn es kann zu schweren Neben- oder Wechselwirkungen kommen“, pflegt der Onkologe einen offenen Stil. Man müsse aber wissen, dass meist ein Scharlatan dahinterstecke, wenn ein Wundermittel im Internet sehr teuer angepriesen wird.

„Ein wichtiger Punkt ist, dass man mit Publikationen in Pseudo-Journalen keinen Einfluss auf die Zulassung von echten Medikamenten nehmen kann. Das würde die EU-Behörde nie zulassen.“ Studien, die an der Klinik durchgeführt werden, müssen darüber hinaus strenge gesetzliche Vorgaben erfüllen, die auch überprüft werden. „Es gibt noch seriöse Wissenschaft, die uns weiterbringt“, beruhigt der Arzt.