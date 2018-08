Von Matthias Christler

Dieses Lied, vor allem jedes einzelne der 25 „Ciao“, kann man sich beim Mitsingen genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei immer wieder ein „Bella“ hauchen: „O bella ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao!“ So lange, bis einem der weitere Text des Liedes fast im Hals stecken bleibt: Kampf! Tod! Begräbnis!

Vom Widerstandskämpfer bis zu anarchistischen Bewegungen protestierten und protestieren bis heute Menschen mit dem italienischen Klassiker gegen eine feindliche Übermacht. Und jetzt das. Ein Lied, das genauso von Globalisierungsgegnern gesungen wird, schmeckt inzwischen nach Kommerzialisierung. Und jetzt wurde ihm sogar das Sahnehäubchen „Sommerhit“ aufgezwängt.

Keine politischen Parolen

Der Titel wird jedes Jahr vom deutschen Bundesverband Musikindustrie vergeben, 2017 kam man natürlich nicht an „Despacito“ vorbei – kurz angestimmt: „Despacito, quiero desnudarte a besos despacito“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Ganz gemächlich will ich dich unter Küssen allmählich ausziehen“. Die Produzenten des „Bella Ciao“-Remixes dürfen sich als Nachfolger die Hände reiben, trotz eines weit ernsteren Textes, aufgelockert durch ähnlich tanzbaren Club-Sound. So ein Sommerhit-Titel und 32 Millionen Klicks auf YouTube sind gut fürs Geschäft – aber sind sie schlecht für die Geschichte und die Bedeutung des Lieds? Wird damit ein Klassiker der italienischen Musik, in dem man den Text stark reduziert und dafür Bumm-bumm-bumm-Beats darüberlegt, nicht auf Dauer beschädigt?

Federico Celestini versucht eine Antwort darauf zu finden. Der Leiter des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Innsbruck ist gebürtiger Römer und er weiß, warum und wie das Lied Massen seit Jahrzehnten bewegt. Es werde zwar in Italien eindeutig mit den Partisanen im Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht, doch im Text gebe es keine politischen Parolen, wie zum Beispiel bei Liedern der kommunistischen Bewegung. „Es geht um einen Jungen, der sich von seiner Freundin verabschiedet, weil er in die Berge geht und gegen Fremde kämpft, die in das Land eingedrungen sind. Insofern umgibt das Lied ein bisschen eine politische Aura, aber vor allem eine sentimentale“, sagt der Musikwissenschafter.

Und einer, der „Bella Ciao“ als Funk-Version im Repertoire hat, schließt sich dem an; der Südtiroler Herbert Pixner: „Mit der Italo-Connection spielen wir es, und das, bevor es zum Sommerhit wurde. Das Politische steht nicht im Vordergrund, aber man macht sicher kein Cover von etwas, zu dem man nicht auch steht.“

Refrain bedient italienische Klischees

Pixner und Celestini glauben beide, dass die eigentliche Botschaft durch die eingängige Melodie außerhalb Italiens in den Hintergrund gedrängt wird. „Das Lied kennt jeder, das hat jeder im Ohr. Dass es jetzt zum Hype geworden ist, liegt nicht daran, dass es ein altes Partisanen-Lied ist, das kann mit jedem Lied passieren. Auch ,Hiatamadl‘ wurde in der Pop-Version von Hubert von Goisern zum modernen Hit“, meint Pixner. Und Celestini ergänzt: „Im deutschsprachigen Raum erinnert dieses ,Bella Ciao‘, das besungene hübsche Mädchen, an italienische Klischees. Und das passt perfekt zum Sommer.“

Die Sommerhit-Version vom französischen DJ Hugel, bei der die vielen „Ciao“ mit noch mehr Beats überdeckt werden, beschert dem alten Lied ein neues Publikum. Durch die Netflix-Produktion „Haus des Geldes“ wurde das Lied weltberühmt und eine Folge der ers­ten Staffel trägt auch den Namen „Bella Ciao“. Dass die Kriminellen, die es in den Mund nehmen, im Prinzip aus Geldgier agieren, mit Waffengewalt eine Bank ausrauben und Geiseln nehmen, passt allerdings wenig zu Zeilen wie „O Schöne ciao, Schöne ciao, Schöne ciao, ciao, ciao! Eines Morgens erwachte ich und fand den Eindringling vor“. Wenn schon, dann sind die Bankräuber die Eindringlinge.

Neuinterpretation ein Frevel?

Und ob alkoholgetränkte Feierwütige rund um Ballermann-Bars einen Gedanken an Partisanen, Tod oder einen Rechtsruck in der Gesellschaft verschwenden, darf ebenfalls bezweifelt werden.

Also ist es ein Frevel, das Lied so neu zu interpretieren? Nicht unbedingt, sagt Musikwissenschafter Celestini. „Ich sehe es ambivalent. Einerseits wird die ursprüngliche Bedeutung schon verwässert, vielleicht sogar vergessen, andererseits fragen viele Leute, was der Text bedeutet. Und gerade in einer Zeit, in der es nicht an Anlässen fehlt, an die faschistische Vergangenheit Italiens zu erinnern, ist das Lied wieder präsent.“ Vor allem in Italien steht bei vielen die politische Bedeutung trotzdem weiterhin im Vordergrund. Es wird jedes Jahr am 25. April, bei den Feiern zum Andenken an die Befreiung Italiens vom Faschismus und von den Nationalsozialisten, angestimmt.

Jüngst musste Innenminister Matteo Salvini, Chef der fremdenfeindlichen und EU-kritischen Partei Lega, ein gequältes Lächeln aufsetzen. Bei einer Busfahrt am Flughafen Anfang Juni schmetterte ihm eine Gruppe Mitreisender „Bella Ciao“ entgegen. Auch bei Aufmärschen gegen Rechtsextremismus wird es – ohne den (außerhalb von Discos) störenden Beat – immer wieder gesungen.

Obwohl der Kommerz zugeschlagen hat, bleibt „Bella Ciao“ ein Kampflied. In all seinen Versionen wird es seit 100 Jahren gesungen – der Hype wird vergehen, das Lied aber bleiben, bis es seinen nächs­ten Zweck erfüllt. Bis dahin, ciao, du schöner Hit, ciao, ciao, ciao. Und beim nächsten Mal bitte wieder ohne Bumm, Bumm, Bumm.