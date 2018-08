Von Philipp Schwartze

Oberhalb von Lienz, direkt über der Gemeinde Tristach, versteckt sich ein Juwel: Umringt von Wäldern und durch seine Höhe von 821 Metern für die Laufkundschaft auf der rund 200 Meter niedrigeren Straße nicht zu erkennen, erstreckt sich der Tristacher See.

Die letzte Eiszeit, „Würm“, hat unterhalb des Rauchkofels, der zu den Lienzer Dolomiten gehört, vor über 11.000 Jahren etwas geschaffen, das heute Einheimische und Touristen entzückt. „Oft höre ich von Menschen, die den See erst beim dritten Versuch gefunden haben. Dann sagen sie aber: Wir kommen wieder“, sagt Bademeis­terin Veronika Leitner (51) am nördlichen Seeufer. Auf dieser Seite befindet sich das Strandbad der Stadtgemeinde Lienz, das sich an diesem sonnigen Tag bereits am Vormittag füllt.

Seeufer im Schatten der Felsen

Der Blick vieler Badegäste schweift über den See, bleibt am gegenüberliegenden Ufer hängen, wo Bäume und die imposante Rauchkofel-Felswand, die direkt aus dem Ufer zu wachsen scheint, Schatten spenden. Die Berge spiegeln sich im klaren Wasser, in dem man auch vom Ufer aus einige Fische erkennen kann.

Täglich bis zu 800 Menschen, in Spitzenzeiten gar 2000, nehmen zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto den Weg zum bis zu 24 Grad warmen Bergsee, dem einzigen Naturbadesee Osttirols, auf sich. „Viele kommen vom Campingplatz hierher, aber wir haben auch viele Stammgäste aus der Region“, sagt Leitner, die seit neun Jahren am See arbeitet. Zwei Bademeister sind immer auf der Hut, um den Badespaß zu überwachen. Ihre Kontrollfahrten macht Leitner mit dem Stand-up-Paddelbrett, von neun Uhr morgens bis acht Uhr abends.

Beliebtes Feierabend-Bad

Während sich vormittags vor allem Urlauber aus Italien und Deutschland im See erfrischen, kommen ab 16 Uhr viele Einheimische nach der Arbeit rauf. Eine von ihnen ist Angelika Unterweger aus dem nahen Lienz. „So oft es geht, bin ich hier“, sagt die 52-Jährige, als sie ihren Kopf unter ihrem grünen Sonnenschirm hervorstreckt. Wenn sie, wie heute, frei hat, ist sie oft schon früher hier. „Sonst lasse ich hier den Arbeitstag ausklingen, gehe einmal in die Fluten“, scherzt sie mit Blick auf den ruhig da liegenden See, der nur an einigen Stellen von ein paar Schwimmern in Bewegung versetzt wird.

Kein Stress lautet hier die Osttiroler Devise. Keine Surfer, keine Motor- oder Tretboote, nur eine Badeinsel und ein Sprungturm mit zwei Brettern sorgen bei den Jüngsten für „Action“. „Der größte Vorteil ist die Ruhe“, meint Unterweger. Selbst wenn es voller sei, höre man kaum Lärm. „Anders als im Schwimmbad. Hoffentlich bleibt der Badebetrieb erhalten“, sagt sie, der Stammgast, noch, ehe sie wieder die Ruhe genießt. Entschleunigung, die auch Bademeis­terin Leitner schätzt. Nur selten wird die Idylle gestört.

„Wir haben extra orange Bojen ausgelegt, um den Badegästen zu zeigen, für welchen Bereich wir zuständig sind. Einmal bekam jemand auch einen Krampf und konnte sich an der Boje festhalten, bis ich kam“, sagt Leitner. Natürlich wird aber auch darüber hinaus geholfen. Denn Wildbaden ist hier am See ein heikles Thema. Klar ist die Rechtslage dazu angeblich nicht. Beliebt und vielfach genutzt wird zum kostenlosen Sprung ins Wasser der umlaufende Uferweg.

Der lauschige Pfad, naturbelassen und im Schatten der Bäume, verbindet den Parkplatz im Osten mit dem gesamten Ufer – dem Campingplatz im Osten, dem Strandbad und dem Hotel am Westufer. Viele nutzen ihn auch als Teil ihrer Wanderung oder umrunden den 5,54 ha großen See mit dem Rad, ehe sie kurz ins Wasser gehen.

Rundweg durch den Garten

Bereits auf dem kurzen Stück vom Strandbad am nord-östlichen Ufer bis zum Hotel im Westen trifft man viele Spaziergänger mit Hunden, Radfahrer und Wanderer, die auf den vielen Bänken am Ufer ras­ten. Viele von ihnen stehen wenig später im Garten des Parkhotels Tristachersee, wo sie häufig von Josef „Pepi“ Kreuzer begrüßt werden, dem Seniorchef. „Grüß euch, hallo!“ Der 77-Jährige ist das See-Urgestein und an Tagen wie diesen voll in seinem Element. Vor 30 Jahren hat er das Hotel, damals noch bestehend aus drei alten Häusern, übernommen. 110 Betten stehen den Gästen inzwischen in moderneren Gebäuden zur Verfügung.

Wer nur um den See wandern will, darf auch das private West­ufer durchqueren. Denn jedem, der den See schätzt und besucht, scheint der Lienzer Hotelier wohlgesonnen zu sein. „Früher bin ich selbst oft mit meinen Eltern hierher gekommen, auf der Wiese, wo heute der Campingplatz ist“, sagt er und deutet vom schattenspendenden Pavillon im Hotelgarten auf das östliche Seeufer. „Hier habe ich auch schwimmen gelernt“, sagt er. Noch heute geht er regelmäßig ins Wasser „seines Sees“.

Ein beliebtes Ziel war der Tris­tacher See schon immer, Kaiser Maximilian war beispielsweise zehnmal hier und sehr begeistert. „Und das bei all den Seen in seinem Reich“, sagt Kreuzer. Auch der italienische Opernsänger Enrico Caruso stand hier 1909 am Ufer. „Und soll gar ein Lied darüber geträllert haben“, erzählt Kreuzer.

Auch die Hotelgäste, für die es am Westufer einen eigenen Parkplatz gibt, schätzen vor allem die Ruhe. Kein Stress, nur die Möglichkeit, mit einem Ruderboot hinauszufahren. „Das Westufer gehört zu unserem Besitz“, sagt Kreuzer, dessen Hotel mit 55 Zimmern und 110 Betten – direkt am See – viel Platz bietet. Doch nicht nur im Sommer kommen Gäste, sondern auch im Winter. „Das habe ich eingeführt, alle meinten, das ginge nicht.“ Kreuzer ging daher mit dem damaligen Landeshauptmann Partl um den See, um ihn davon zu überzeugen, die Zufahrtsstraße zum Hotel im Winter räumen zu lassen.

Mit Erfolg. Die Gäste kommen, obwohl im tiefsten Winter hier keine Sonne scheint. „Das ist aber sehr romantisch, alles weiß, der See zugefroren. Außerdem sind sie tagsüber eh Skifahren“, sagt Kreuzer an diesem heißen Sommertag. Nur mit ganzjährigem Betrieb könne das Hotel überleben, meint er.

Doch Kreuzer zeigt sich optimistisch. „Da am See wird es weitergehen“, erklärt er voller Überzeugung. Dann kehrt er ins Hier und Jetzt zurück. „Ich genieße diesen Ort täglich, wenn ich seh’, wie schön es hier ist.“ Es ist ein Moment voller Freude für einen Menschen, dem der See mit seiner Natürlichkeit und idyllischen Lage ans Herz gewachsen ist. „Der See wird sich nicht verändern, hier wird es auch keine Busreisegruppen geben.“

Durch den Garten des Hotels – in dem in Kärnten gezüchtete Fische gehalten werden – gelangt man zum „Alten See“. Die Moorlandschaft ist heute ein geschütztes Naturdenkmal, das Enten, Kröten und Vögeln Schutz bietet. Die Eiszeit hatte ursprünglich zwei Seen erschaffen, einer davon der „Alte See“, der inzwischen verlandet und zum Moor geworden ist. Ein kleiner Bach führt bis in den Hotelgarten, nicht aber in den „neuen“, den Tristacher See. „In den Badesee fließen keine Bäche, deswegen ist das Wasser auch so rein“, weiß Kreuzer. Das stark magnesiumhaltige Wasser kommt direkt aus der Quelle in den See und fließt am Ende über den Seebach in die Drau im Tal.

Beschaulichkeit am Südufer

Fische, wie Karpfen, schwimmen neben den eifrigen Schwimmern, die unermüdliche ihre Bahnen ziehen. Fischen ist – mit Fischereikarte – in einem kleinen Bereich, auf mittlerer Höhe des Sees, erlaubt. Das lockt Angler, die vor allem am Südufer geduldig warten – allerdings zumeist dann, wenn die Badegäste bereits weg sind.

Die Ruhe auf dieser Uferseite nutzt Tim Radler aus. Der deutsche Urlauber aus Schweinfurt hat seine Hängematte direkt am Uferweg zwischen zwei Bäumen aufgespannt. „Meine Freundin ist mit einer Freundin wandern gegangen, ich habe gesagt: Ich lege mich an den See“, sagt der 40-Jährige. Während die beiden, wie viele andere auch, die Nähe zu den Lienzer Dolomiten für eine Tagestour nutzen, hängt Radler daher alleine am See ab.

Die Runde um den See endet schließlich wieder an der Seewiese, dem Campingplatz in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz im Osten. Viele Niederländer und Deutsche haben vom Osttiroler See-Juwel gehört und bauen ihre Zelte und Wohnwagen auf. Vorausgesetzt, sie haben es gefunden.