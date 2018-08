Von Judith Sam

Jan Meier entwirft nicht einfach Kleider. Er erschafft Träume aus Stoff. Klingt dick aufgetragen, ist aber so. Ein Beispiel: Für eines seiner Stücke vernähte er 100 Meter Seide und 120 Meter Tüll. Für ein Kleid, wohlgemerkt. Und damit es auf keinen Fall zu übersehen ist, wurde es mit 35.000 Swarovski-Kristallen verziert. Welche Braut träumt nicht von so einem Kleid?

„Dabei handelt es sich aber um ein Einzelstück, das wir 2016 für Opernstar Anna Netrebko angefertigt haben“, enttäuscht der Leiter der Kostüm- und Maskenabteilung der Salzburger Festspiele alle Bräute in spe. Und selbst wenn man Kleider wie dieses kaufen könnte, wären sie kaum bezahlbar: „Was konkrete Preise für die Kostüme angeht, die wir jedes Jahr für die Festspiele anfertigen, hülle ich mich in Schweigen. Nur so viel: Ein Kostüm kostet zwischen 50 und 10.000en Euro.“ Kosten für die Arbeitszeit nicht inbegriffen, denn Meier und seine Mitarbeiter werden nicht pro Kostüm bezahlt: „Im Sommer arbeite ich mit rund 250 Leuten zusammen, außerhalb der Saison sind es nur 30.“

Im Jahr 2016 trug Netrebko das Kleid in der Puccini-Oper „Manon Lescaut“ zur Schau. „Wir hatten nur drei Wochen Zeit, um es zu realisieren – vom ersten Entwurf bis zum Auftritt“, erinnert sich Meier. Allein das Fixieren der Kristalle habe 120 Stunden gedauert.

Doch so viel Prunk birgt auch Nachteile in sich: Ein Schal, der für eine andere Sängerin angefertigt wurde, wog 3,5 Kilo. Das übertrumpft ein Gürtel, der acht Kilo auf die Waage brachte. Wie schwer dürfte da der Catsuit gewesen sein, der mit 60.000 Kristallen besetzt war, den eine Tänzerin in „Faust“ trug? Eine stattliche Leistung, trotz dieses Gewichts stimmgewaltig und elegant aufzutreten.

„Gerade bei so aufwändigen Kos­tümen beachten wir die Wünsche der Sänger“, sagt Meier. Anna Netrebko habe es in diesem Fall geschätzt, eng in das Kleid eingeschnürt zu sein. „So konnte sie ihren Oberkörper dagegenpressen und starke Töne erzeugen“, sagt der gebürtige Lübecker, der seit 2015 für Budget sowie Kreativität der Kostüm- und Maskenabteilung der Festspiele verantwortlich ist.

Dabei gilt es mehrere hundert Künstler pro Saison einzukleiden: „Um die 100 Chorsänger auszustaffieren, haben wir 800 Meter Stoff verarbeitet.“ Bei so vielen Leuten nur die Anproben zu organisieren, sei aufwändig: „Trotzdem muss alles sitzen. Für Details haben wir eigens Schuhmacher, Hutmacher und Schmuckgestalter eingestellt.“ Ein Kostüm gehe dem Träger näher, als man glaube: „Schließlich muss er sich damit identifizieren und der Figur Leben einhauchen.“

Beim Entwurf eines Kostüms achtet der ausgebildete Kürschner darauf, dass aus Bühnenbild, Darstellern und Rollen ein Gesamtbild entsteht: „Wichtig ist etwa die Farbwahl eines Kostüms. Ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, dass rabiate Rollen oft Ockerrot tragen, romantische kleiden wir in Blautöne, die Bösewichte sind grün.“ Oder man wirft alle Regeln über Bord und folgt seiner Intuition. „Manchmal gestalte ich weiße Kostüme für die Bösen, um sie kalt und distanziert wirken zu lassen“, sagt der 48-Jährige.

Nach den Festspielen werden die Werke von Meier und seinem Team im Historienfundus aufbewahrt, um bei Bedarf ausgestellt werden zu können. „Selbst Anna Netrebko hätte ihr Kleid nicht behalten dürfen. Wofür auch? Es ist medial sehr bekannt – wo sollte sie es also noch tragen? Daheim vielleicht“, schmunzelt Meier bei dieser Vorstellung.

Zuletzt beschäftigte er sich vor allem mit Hemden: „Diese wurden für das Richard-Strauss-Musikdrama ,Salome‘ im Stil der 1910er-Jahre entworfen. Je höher und steifer der Kragen, desto besser. Bei den Anproben haben wir mit den Sängern um jeden Zentimeter gefeilt.“

Meier, der sich als „Handwerker und Chef“ bezeichnet, ist privat übrigens weniger modeaffin, als man meinen könnte. Er hat lediglich einen „Schuhfimmel“: „Ich liebe Sneakers. Die sind praktisch, wenn ich den ganzen Tag wie ,Sputnik‘ umhereile und auf Details achte – so wie der Satellit durch den Orbit zieht.“

Heuer lag sein Hauptaugenmerk auf der Zauberflöte: „Wir haben eine Zirkuswelt inszeniert – voller Tänzer als Bären auf Bällen und Harlekine.“ Pro Kostüm fielen 100 Arbeitsstunden an. Nicht zuletzt, weil wieder eines nicht fehlen durfte: ein Meer von Kristallen. Die Harlekine kamen, sangen und glitzerten.