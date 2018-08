Von Judith Sam

Die Models, die Julian Rad fotografiert, sind mitunter zickig. Sie verlangen zwar weder Catering noch Sicherheitspersonal, aber sie neigen dazu, sich zu verspäten.

Miley Cyrus als Fan

Letztere seien in Deutschland schon ausgestorben: „Ich habe das große Glück, seltene Wildtiere in meiner Umgebung vorfinden zu können und betrachte es ganz und gar nicht als selbstverständlich, deren Verhaltensweisen fotografieren zu dürfen.“ Darum versuche er, den Menschen diese nicht alltäglichen Tiere anhand seiner Fotos näherzubringen. Mit Erfolg.

Sein Bild eines Hamsters wurde etwa in England zum lustigsten Tierbild 2015 gewählt. Selbst Pop-Star Miley Cyrus teilte Rads Bild online. Andere Fotos wurden in der New York Post, der Times und anderen namhaften Zeitungen gedruckt. Sogar mit dem BBC arbeitete Rad bereits zusammen.

Seine Arbeit bezeichnet er als mehr als das schlichte Ablichten einer Szene: „Es hat etwas Meditatives und zutiefst Beruhigendes, einmal komplett abschalten zu können. Und vor allem bin ich als Stadtmensch fast täglich mit Lärm, Menschenmassen, Abgasen und Reizüberflutung umgeben. Mit der Naturfotografie habe ich einen Ausgleich gefunden, mich von der Stadt-Hektik zu erholen."

Infolgedessen liegt Rad oft fünf, sechs Stunden täglich gut getarnt in Österreichs Feldern und späht durch sein Teleobjektiv: „Je mehr Abstand zum Tier, desto besser. Der Schutz der Wildtiere hat immer Vorrang. Mit einem Tarnzelt und Objektiven mit großen Brennweiten kann man Störungen während sensiblen Balz- und Brutphasen auf ein Minimum reduzieren.“

Begonnen hat die Karriere des Autodidakten, der nahe des Nationalparks Donau-Auen wohnt, mit Insektenfotografie: „Da aber im Winter wenige Insekten vorzufinden sind, beschloss ich, mich zusätzlich der Vogelfotografie im Winter zu widmen. Mit den Jahren habe ich mich mit verschiedensten Tieren auseinandergesetzt." Eine zeitraubende Leidenschaft.

Wochenlanges Beobachten

Rad studiert die Gewohnheiten seiner Models Stunden, Tage, ja wochenlang: „Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter, wie ich finde. Manche sind eher scheu, andere mutig und neugierig. Zum Beispiel habe ich Füchse getroffen, die sich fast streicheln haben lassen. Andere wiederum haben es nicht toleriert, wenn ich sie aus 50 Metern Entfernung fotografieren wollte."

Folglich variiert die Zahl der Bilder, die Rad an einem Tag macht, sehr. Manchmal sind es mehrere hundert: „Es ist aber auch schon passiert, dass ich ganz ohne Bilder nach Hause gegangen bin. Aber das ist für mich kein Problem – denn kein Tag in der Natur ist für mich ein verlorener Tag, ganz egal, ob ich dabei Fotos machen konnte oder nicht.“

Mehr faszinierende Bilder unter www.radwildlife.com

Wie kam es, dass Sie sich auf Tierfotografie spezialisiert haben?

Rad: Da ich unmittelbar an der Donau wohne (Wien Donaustadt) und auch der Nationalpark Donau-Auen nicht weit von meiner Wohnung entfernt ist, hatte ich über viele Jahre hinweg immer wieder Begegnungen mit Wildtieren und so war es nur eine Frage der Zeit, bis ich diese Begegnungen mit einer Fotokamera festhielt.

Anfangs hatte ich mich auf die Makrofotografie (Insekten) spezialisiert, da aber im Winter wenige Insekten vorzufinden sind, hatte ich beschlossen, mich zusätzlich der Vogelfotografie im Winter zu widmen. Mit den Jahren habe ich mich zunehmend mit den verschiedensten Tieren auseinandergesetzt und aktuell liegt mein fotografischer Schwerpunkt bei Säugetieren, ich habe das große Glück, seltene Wildtiere wie den Feldhamster oder das Ziesel (welches in Deutschland bereits ausgestorben ist) in meiner Umgebung vorfinden zu können und betrachte es ganz und gar nicht als selbstverständlich, deren Verhaltensweisen fotografieren zu dürfen und versuche dabei, jenen Menschen mit meinen Fotos diese nicht alltäglichen Tiere näherzubringen, die aufgrund ihrer Seltenheit nicht die Möglichkeit haben, diese Tiere zu Gesicht zu bekommen.

Stimmt es, dass Sie sich das Fotografieren autodidaktisch beigebracht haben?

Rad: Das Fotografieren, so wie ich es betreibe, habe ich mir selber beigebracht. Was Bildgestaltung, Bildbearbeitung oder auch Bildideen angeht, habe ich mich in diversen Foren schlaugemacht und viel von einigen Usern und deren Kritik gelernt.

Fotografie ist meines Erachtens ein „Learning-by-doing-Prozess“, speziell bei der Wildtierfotografie, denn je öfter und intensiver man sich mit einer Spezies auseinandersetzt, desto näher lernt man diese kennen und entwickelt dann das richtige Auge und die ideale Herangehensweise für die jeweilige Situation.

Können Sie mir eine Anekdote von Ihrem beruflichen Alltag schildern?

Rad: Eines Abends, als ich mich in die Wiese legte, um den Feldhamster zu fotografieren, hatte ich ungewöhnlich lange gewartet, denn eigentlich bin ich es gewohnt, dass der Feldhamster immer pünktlich aus seiner Höhle kommt, so verging fast eine Stunde und nichts passierte. Auf einmal spürte ich etwas auf meinem Bein, ich drehte mich um und es war der Feldhamster, der auf mein Bein kletterte und es sich dort gemütlich gemacht hat, so etwas habe ich noch nie erlebt und nicht nur ich schaute ganz verdutzt, sondern auch der Feldhamster, scheinbar ist er aus seinem anderen Loch rausgekommen, denn Feldhamster haben immer zwei Eingänge, die in ihren Bau führen. Nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, den Wildtieren so nah sein zu können (außerhalb von Zoos), als Wildtierfotograf trennen mich oft nur wenige Meter zu den Wildtieren und es ist faszinierend wie positiv es sich auf das Wohlbefinden auswirkt, wenn ich Zeit in der Natur und mit den Wildtieren verbringe, denn Naturfotografie ist für mich mehr als nur das schlichte Ablichten einer Szene, es hat etwas Meditatives und zutiefst Beruhigendes, einmal komplett abschalten zu können, und vor allem bin ich als Stadtmensch fast täglich mit Lärm, Menschenmassen, Abgasen und Reizüberflutung umgeben und mit der Naturfotografie habe ich einen Ausgleich gefunden, mich von der alltäglichen Stadthektik zu erholen.

Wie läuft ein typischer Arbeitstag ab - der besteht aus viel Warten, nehme ich an?

Rad: Bevor ich Wildtiere ablichte, informiere ich mich zuerst über deren Lebensraum, Verhaltensweisen und darüber, was die Tiere lieben, aber auch fürchten und beobachtete die Tiere - Stunden, Tage, ja Wochen, und versuche dabei herauszufinden wie die Tiere ticken, erst dann lege ich mich auf die Lauer und lichte sie ab. Oft sind die vielen Vorbereitungen, das Aufspüren der Wildtiere und das lange Warten der mühsame Teil und es gibt für mich als Wildtierfotograf kein schöneres Gefühl, wenn dann das Tier vor der Linse ist und sich das lange Warten und die vielen Vorbereitungen bezahlt gemacht haben.

Beim Fotografieren vergehen die Stunden wie im Flug und es kann durchaus vorkommen, dass ich fünf Stunden in einem kleinen Tarnzelt ausharre um Wildtiere in den verschiedensten Posen einzufangen.

Allgemein kann ich sagen dass Naturfotografie keines Falls zu hundert Prozent planbar ist, denn alle Wildtiere haben ihren eigenen Willen und genau das macht die Naturfotografie so schwierig. Man braucht Einfühlungsvermögen, Artenkenntnis, Geduld und muss manchmal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um das perfekte Bild einzufangen.

Wie wichtig ist Tarnung dabei?

Rad: Je scheuer das Tier ist, desto mehr Tarnung benötigt man, und je besser die Tarnung ist, desto höher sind die Chancen auf gute Fotos.

Ich verwende nur Teleobjektive mit großen Brennweiten von mindestens 400 mm, je mehr Brennweite und Abstand zum Tier, desto besser. Der Schutz der Wildtiere hat immer Vorrang und mit einem Tarnzelt und Objektiven mit großen Brennweiten kann man so bestens Störungen durch das Fotografieren während sensibler Balz- und Brutphasen auf ein Minimum reduzieren.

Auch wenn die Naturfotografie sehr zeitintensiv ist, macht sie unheimlich viel Spaß, und wenn man einmal ein scheues Wildtier vor der Linse hat, merkt man, wie schön Naturfotografie sein kann.

Was ist das am schwierigsten zu fotografierende Tier und warum?

Rad: Für mich persönlich sind Rotfüchse aus fotografischer Sicht immer schon eine Herausforderung gewesen, nicht nur, weil sie sehr scheu sind, sondern auch, weil sie vorwiegend nachts aktiv sind.

Was mich generell an Wildtieren besonders fasziniert, ist, wie unterschiedlich sich das Verhalten der einzelnen Individuen einer bestimmten Tierart voneinander unterscheide, vor allem was Scheu und Fluchtverhalten betrifft. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter, wie ich finde, manche Individuen sind eher scheu und vorsichtig, andere hingegen mutig und neugierig. Zum Beispiel habe ich Füchse getroffen, die sich ja schon fast streicheln haben lassen, wo hingegen andere Füchse es nicht tolerierten, wenn ich sie aus 50 Metern Entfernung fotografiere.

In Regionen, wo sie bejagt werden, zeigen sie besonders starkes Fluchtverhalten, zum Glück gibt es aber Regionen, wo der Fuchs nicht bejagt wird, was das Fotografieren weniger schwierig macht.

Wie lauten Ihre nächsten Ziele?

Rad: Einige Tiere stehen ganz oben auf meiner „Wunschliste“, wie zum Beispiel das nordamerikanische Streifenhörnchen, das ähnlich wie der Feldhamster Vorräte für den Winter sammelt. Auch die Haselmaus mit ihren nahezu akrobatischen Kletterkünsten würde ich unheimlich gerne fotografiere oder aber auch das flinke Mauswiesel, welches das kleinste Raubtier der Welt ist, wäre ein wirklich tolles Fotomotiv.

Beobachten Sie das Aussterben bestimmter Arten oder andere fatale Folgen unseres Lebenswandels?

Rad: Das Wachstum der Weltbevölkerung führt dazu, dass viele Tiere ihren Lebensraum verlieren, der Nahrungsbedarf der Menschen muss irgendwie gedeckt werden und so wird zunehmend der Lebensraum vieler Tiere zerstört und stattdessen entstehen Monokulturen, wo Gemüse und Getreide angebaut wird.

Die Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, schaden den Tieren, insbesondere Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen.

Man sagt, dass 80% der Bestäubung unserer Kultur- und Wildpflanzen durch die Bienen erfolgt und falls die Biene irgendwann aussterben sollte, sterbe in Folge dessen auch ein Großteil der Pflanzen aus, was bedeutet, dass es viele Obst- und Gemüsesorten nicht mehr geben wird.

Welche Tipps würden Sie Fotografie-Laien geben?

Rad: Ich denke, ohne das Internet wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin, Foto-Communities bzw. Fotografie-Foren haben mir sehr geholfen, mich zu verbessern und weiterzuentwickeln, die vielen Tipps und Verbesserungsvorschläge der Fotografen aus den Foto-Foren waren zu Beginn meines Werdegangs ein sehr wichtiger Bestandteil.

Das Internet bietet einen unkomplizierten Einstieg in die Fotografie. Es gibt inzwischen zahlreiche kostenlose Möglichkeiten via YouTube, Foren und andere Quellen, die Fotografie zu erlernen.

Wer professionelle Fotografie betreiben will, sollte meiner Meinung nach zuerst den Zusammenhang zwischen ISO, Verschlusszeit und Blende kennen, erst wenn man diese 3 Komponenten versteht und voneinander unterscheiden kann, macht es aus meiner Sicht dann auch Sinn, tiefer in die Materie einzutauchen.

Speziell bei der Wildtierfotografie sollte man beim Fotografieren unbedingt auf Augenhöhe mit den Tieren gehen, denn die Perspektive ist ein entscheidender Faktor für gelungene Tierfotos. Hierfür legt man sich flach auf den Bauch und positioniert die Kamera nur wenige Zentimeter über dem Boden. Um der Kamera einen optimalen Halt bieten zu können, eignet sich ein Stativ, welches bodennahes Fotografieren erlaubt, am besten.

In welchen Regionen fotografieren Sie am liebsten?

Rad: 90% meiner Aufnahmen entstehen in Österreich, eher selten bereise ich andere Länder, um Wildtiere zu fotografieren, wir haben in Österreich so eine reiche Artenvielfalt und viele Fotografen reisen nach Afrika, um dort Bilder von Tierarten zu machen, die schon zigmal fotografiert worden sind, beispielsweise vom Feldhamster gibt es sehr wenig gute Bilder und wenn man weiß, wie man die heimischen Tierarten richtig in Szene setzt muss man gar nicht in ferne Länder reisen, um außergewöhnliche Bilder zu machen.

Wieviele Bilder können Sie nach einem Arbeitstag verwenden?

Rad: An manchen Tagen schieße ich nur wenige Fotos und an manchen Tagen schieße ich sehr viele Fotos, es hängt auch immer vom Wetter ab, denn wenn es regnet, sind die Tiere nicht so aktiv und zeigen sich nur selten, an schönen Tagen, wenn die Sonne strahlt, kommt es vor, dass ich einige hundert Fotos, mache und von den Fotos die ich gemacht habe, suche ich mir die besten Bilder raus und den Rest lösche ich meistens. Als Naturfotograf muss man viel Geduld und Ausdauer haben und mir ist es sogar schon passiert, dass ich gar ohne Bilder nach Hause gegangen bin, aber das ist für mich absolut kein Problem, denn kein Tag in der Natur ist für mich ein verlorener Tag, ganz egal, ob ich dabei Fotos machen konnte oder nicht.