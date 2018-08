Von Irene Rapp

Hans Golser ist bereits angezogen und einsatzbereit: Gummistiefel, dicke Hose bzw. Jacke, Sicherheitshelm.

Nur die Arbeitskleidung allein würde wohl kaum Aufschluss darüber geben, womit der Halleiner sein tägliches Brot verdient. Doch ist da ja noch die Kopflampe, die Licht ins Dunkel bringt. „Kann es losgehen?“, fragt Golser und marschiert los. Und dann verschlingt ihn die Dunkelheit im König-Max-Stollen gleich hinter dem Herrenhaus am Ende des idyllischen Halltals.

„Aufgeschlagen im J. 1492“ und „Glück auf“ kann man über dem Stolleneingang noch lesen, bevor man dem Bergmann nacheilt, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Als Columbus 1492 Amerika entdeckte, wurde im Halltal schon seit mehr als 200 Jahren Salz abgebaut. Dafür trieben Bergmänner im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Stollen in den Berg. Rund 20 Kilometer soll das unterirdische Streckennetz einst lang gewesen sein.

Noch 7,5 Kilometer Stollen offen

„Heute sind noch 7,5 Kilometer offen“, erzählt Golser und er muss es ganz genau wissen. Denn jetzt im Sommer ist der Salinen-Austria-AG-Betriebsleiter (Salzbergbau Hallein

Dürrn­berg) einmal in der Woche in den alten Anlagen im Halltal oberhalb von Absam unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen, im Winter einmal pro Monat. Zwar wurde der Salzabbau hier 1967 stillgelegt, für Golser ist aber weiterhin genug zu tun.

Langsam gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit, die nur vom schwachen Licht der Kopflampen durchbrochen wird. Der großgewachsene Golser muss gebückt gehen, die Knappen, die einst den Stollen geschlagen haben, waren offensichtlich kleiner als die Menschen heutzutage.

Es riecht modrig, Wasser gluckert. An der Stollenwand wechseln sich Stein, Holz und Eisen als Ausbau ab, am Boden liegen Rohre. Die Zivilisation scheint Millionen von Jahren entfernt zu sein. „Das ist schon angenehm, einmal vier, fünf Stunden keinen Handyempfang zu haben“, lacht Golser.

Wasser war bei der historischen Salzgewinnung wichtigstes Mittel zum Zweck. Es löste das Salz aus dem salzhaltigen Gestein, das Salz-Wasser-Gemisch – die Sole – wurde dann ausgeleitet und in Hall – das damals noch Solbad Hall hieß – in großen Pfannen erhitzt. Das Wasser verdampfte, das kristallisierte Salz blieb übrig.

Golser erklärt das alles ganz genau. Er kennt geologische Details – etwa, dass das Haselgebirge im Halltal einen geringen Salzanteil aufweist – und spickt alles mit Ausdrücken aus der Bergmannsprache. „Die unterschiedlichsten Begriffe füllen ein dickes Buch“, sagt der 37-Jährige.

Langsam geht es so dahin, rund 500 Meter in den Berg hinein. Bis der Stollen auf einmal weiter wird und sich zu einer großen Höhle weitet, die ebenfalls das Werk der Knappen ist. Im Schein der Kopflampen erkennt man einen See. „Kosten“, sagt Golser, und dass der ins Wasser getauchte Finger nach Salz schmeckt, liegt auf der Hand.

In dieses Laugwerk wurde einst Wasser eingeleitet, um das Salz aus dem Gestein zu lösen. Heutzutage muss das immer noch im Berg entspringende Wasser allerdings genau beobachtet werden. „Es nimmt dem Berg Masse, dadurch entstehen Hohlräume und unerwünschte Laugung wäre möglich“, erklärt Golser.

Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Würde hier nicht ständig die Wasserqualität kontrolliert und der Zustand der Stollen überprüft, könnte unter anderem zu salzhaltiges Wasser in die Oberflächengewässer austreten. Die Salinen Austria AG als Besitzer wendet daher „einige 100.000 Euro“ für die Sicherheit im ehemaligen Salzbergwerk auf – pro Jahr. Derzeit etwa arbeiten sechs Männer u. a. am Stollenausbau.

Die Standardrunde von Golser im Berg beträgt vier Kilometer. Meistens muss er gebückt gehen, mal Leitern hochsteigen, einige Male kriechen. „Ich kenn mich hier aus“, sagt er und erzählt, dass bereits Großvater, Vater und Onkel im Salzabbau in Hallein beschäftigt waren. „Einen Moment“, sagt Golser und bricht etwas von der Decke ab. In der Hand hält er einen Brocken Stein, leicht rötlich. Natriumchlorid im Urzustand – „ein Salzbrocken zum Kochen für daheim“, lacht er.

Als der Kaiser noch König war

Zurück geht es auf demselben Weg. Alles wirkt jetzt nicht mehr so beengend und trotzdem kann man sich schwer vorstellen, wie einst die Knappen gearbeitet haben. Dann wird Licht sichtbar, man steht wieder unter dem König-Max-Stollen-Schriftzug. Noch einmal wird 1492 zum Thema. Denn in dem Jahr, als sich die Bergmänner hier in den Berg vorarbeiteten, war Maximilian I. noch nicht römisch-deutscher Kaiser, sondern „nur“ römisch-deutscher König. Golser hingegen fängt von Rupert zu reden an, dem Schutzpatron des Salzbergbaus. Dann schaut er auf sein Handy mit vielen eingegangenen Anrufen. Die Zivilisation hat ihn wieder.