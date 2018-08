Von Theresa Mair

Situation 1: Die Oma hatte Brustkrebs, die Tante und die Mama auch. Werde ich auch krank? Situation 2: Seit ich weiß, dass ich Träger eines Krebsgens bin, behandelt mich der gesunde Rest der Familie wie ein rohes Ei. Situation 3: Ich habe erfahren, dass ich Mutationsträger bin. Ich fühle mich schuldig meinen Kindern gegenüber.

Wer befürchtet, von einer Erbkrankheit betroffen zu sein oder davon betroffen ist, weiß oft nicht, wie er mit der Situation fertigwerden soll. Barbara Sperner-Unterweger, Direktorin der Uniklinik für Psychiatrie II (Psychosomatische Medizin) in Innsbruck, spricht von einer „unklaren Suppe aus Ängs­ten“, die hochkocht. „Häufig gibt es Kommunikationsprobleme in der Familie. Tabuisierung, dass gar nicht darüber gesprochen wird, ist oft noch schlimmer“, so die Medizinerin. Sprachlosigkeit gehe oft mit Schuldgefühlen einher. Die Familienplanung sei ein weiteres großes Thema, das Betroffene plagt.

Im Rahmen der interdisziplinären Sprechstunde für erblichen Brust- und Eierstockkrebs an der Uniklinik Innsbruck (Online: brust.humgen.at) bietet die Psychiatrie Begleitung für Ratsuchende und Patienten an. Sie steht allen Patienten mit erblichen Erkrankungen offen, nicht nur jenen, die von familiärem Brust- oder Eierstockkrebs betroffen sind. „Es ist gesetzlich festgelegt, dass im Rahmen eines Gentests aufgrund der hohen psychosozialen Belas­tung auf die Möglichkeit der psychischen Betreuung hingewiesen werden muss“, erklärt Sperner-Unterweger. Die Ratsuchenden müssen jedoch mitunter Wartezeiten in Kauf nehmen. „Im Rahmen eines vom Land geförderten Kooperationsprojektes haben die Kliniken eine Sprechstunde aufgebaut. Seit dem Auslaufen der Finanzierung befinden wir uns mit den Tirol Kliniken in Verhandlungen. Bis auf Weiteres musste das Angebot von acht Stunden pro Woche auf zwei reduziert werden.“

Ziel der psychologischen Betreuung sei es, die Patienten in eine Situation zu bringen, in der sie selber entscheiden und mit der Verantwortung klarkommen können, ohne ausgeliefert zu sein. „Eine bewusste Entscheidung zu treffen, ist besser, als alles auf sich zukommen zu lassen“, sagt Sperner-Unterweger. Ihre Mitarbeiterin, Monika Sztankay (Klinische und Gesundheitspsychologin), weist zudem darauf hin, dass es ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten gibt. Dieses reicht von einem bewussten Umgang mit der eigenen Gesundheit bis hin zur prophylaktischen OP. Der Fokus liege jedoch immer darauf, Ratsuchende und auch deren Angehörige – sie kommen oft zur Sprechstunde mit – aufzufangen und zu unterstützen. Die Entscheidung, ob ein Gentest durchgeführt wird oder nicht, trifft die betroffene Person selber.

Das ist auch Johannes Zschocke, dem Direktor der Sektion für Humangenetik an der Med-Uni Inns­bruck, wichtig. Seine Abteilung ist die erste Anlaufstelle (humgen.at/sprechstunde). Notwendig ist dafür lediglich die Überweisung durch einen Arzt. Zunächst wird geklärt, ob ein genetisches Problem vorliegen könnte und anschließend, ob eine entsprechende Diagnostik sinnvoll ist. Entscheidet sich der Betroffene für einen Test, reicht meist eine Blutprobe aus. „Die Dauer der Analyse hängt von ihrer Komplexität ab. Eine Standardanalyse dauert zwei bis sechs Wochen“, sagt Zschocke.

Es gebe keine genetische Fragestellung, die man in Innsbruck nicht klären könnte. „Häufige Themen sind Krebsdispositionen, Entwicklungsstörungen, unerfüllter Kinderwunsch, viele Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen etc.“, so Zschocke. Immer wieder fände man auch neue Krankheiten, Veränderungen im Erbgut, die noch nicht beschrieben worden sind. Ein wichtiger Unterschied liegt darin, ob mit einem Gentest die Ursache einer bestehenden Krankheit geklärt werden kann oder ob der Test Aussagen über zukünftige Erkrankungen geben soll. Auch bei gut bekannten genetischen Krankheiten kann man laut Zschocke oft nicht genau voraussagen, ob und wann die Krankheit ausbricht, nur Wahrscheinlichkeiten in Prozent ausdrücken.

Ganz wichtig ist meist der Blick auf die Familie. „Wir brauchen das Bild der Familie, um Einzelpersonen spezifischen Rat geben zu können.“ Wenn etwa bei einem der Eltern eine bestimmte genetische Krebsneigung nachgewiesen wurde, können sich die Kinder auf die Mutation testen lassen. Es gibt einen „Familienbrief“ mit den wichtigsten Infos. Den können Betroffene an Angehörige weitergeben, mit dem Angebot sich beraten zu lassen. „Alle Menschen tragen genetische Veränderungen, die krank manchen können. Wir müssen darüber reden, was sie für die Zukunft bedeuten und ob man etwas tun kann“, sagt Zschocke. Allein ist man dabei nicht.