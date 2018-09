Diese Erfrischung nach der großen Hitze, als am Kaiser die ersten Schneeflocken hängen blieben, hat sich der Walchsee wirklich verdient. Und er gibt dieses Gefühl weiter. Es ist Nachmittag geworden, viele Gespräche rund um den See und über den See wurden heute geführt, jetzt will man ihn auch selbst spüren.

Beim Hineingehen fühlt es sich noch an wie an der Südsee, weil die Oberfläche schon wieder aufgeheizt ist und wie lange Zeit in diesem Sommer um die 25 Grad Celsius hat. Man watet hinein, taucht unter und spürt jetzt manchmal einen kalten Hauch um die Beine strömen, der eher an die 18 Grad kühle Ost- statt die Südsee erinnert.

Es herbstelt schon unter Wasser. Und dann, während der Körper langsam herunterfährt, alle Energie ins Genießen steckt, wundert man sich vor allem über eine Eigenheit, die man heute von den Menschen, die hier am Walchsee leben, erfahren hat: Das Wasser wird gemieden.

Ein paar Stunden zuvor sitzen die Brüder Helmut und Georg Schenk, die Pächter der Beachbar am Ost­ufer, gemeinsam mit Mitarbeiterin Ute vor der Kassa. Sie schüttelt den Kopf: „Im See, da war ich heuer vielleicht einmal.“ Georg: „Ich bin höchstens mit den Zehen drin.“ Und Helmut nickt: „Wenn, dann gehe ich in der Früh hinein, wenn nicht viel los ist.“ Doch heuer war viel los. Die drei schnaufen durch.

Auch ihr Körper kann jetzt etwas herunterfahren. Das sei wie beim Skifahren, da könne nach einer tollen Saison im März der Schnee noch so gut sein, aber langsam will man wieder etwas anderes machen, sagt Helmut und sein älterer Bruder fügt an: „Jetzt wollen die Leute wandern.“

Ein Blick von der mit Weintrauben behangenen Holzhütte, der Beach­bar, hinaus auf den See bestätigt es. Um 11 Uhr am Vormittag kreuzen ein braunes Holzboot und der eine oder andere Stand-up-Paddler das Sichtfeld. Mehr ist nicht los. Nur ein älterer Mann steht bis zu den Knien im Wasser, er hält eine blau-gelbe Schwimmnudel fest. Robert aus Hall hat seinen sommerlichen Lebensmittelpunkt nach Walchsee verlagert. Drei Monate bleibt er jedes Jahr hier. Ein anderer Pensionist hat es nicht so weit. Bruno aus Kufstein fährt jeden Tag zur Beachbar, setzt sich an den Stammtisch oder legt sich mit seiner Frau auf die Liegen am See.

Für die Beachbar-Betreiber ist er Rekordhalter unter den Stammgäs­ten. 60-mal sei er heuer da gewesen. „Am 25. April bin ich zum ers­ten Mal in den See, bei 17 Grad. Und wenn ich zwei Tage nicht komme, rufen sie mich an, ob was nicht in Ordnung ist.“ Nun wird er die Saison ausklingen lassen.

50 Meter am Ufer entlang, und keine Spur von Müdigkeit ist zu erkennen: Die zweijährige Sally und der fünfjährige Sam raufen im Wasser, wie es Hunde eben gerne machen, um einen Tennisball. An anderen Seen wäre der Aufschrei groß. Am Hunde-Badestrand vom Walchsee, auf den mehrere Schilder hinweisen, müssen sich die Besitzer Gabi und Paul aus dem Raum Köln keine Sorgen machen.

„In einer eigenen App haben wir geschaut, wo Hunde erlaubt sind, aber viel außer dem Walchsee gibt es nicht“, sagt Gabi und wird etwas ungehalten, sie redet sich fast in Rage. An der Nordsee, wo sie sonst viel urlauben würden, sei das kein Problem. In Freibädern in Nordrhein-Westfalen gebe es am Ende der Saison eigene Tage, an denen das Wasser für Hunde freigegeben werde.

Sie verstehe nicht, warum das bei vielen Seen hier verboten sei. Denn: „Hunde verlieren weniger Haare, sie bringen keine Sonnencreme oder Make-up ins Wasser, sie sind viel sauberer als wir Menschen!“ Der See ist also nicht trotz der Hunde so sauber, sondern durch sie? Zugegeben, eine äußerst gewagte These. Allerdings ist das Wasser in unmittelbarer Nähe zum Hunde-Badestrand genauso so klar wie an allen anderen Stellen. Oft mindestens drei Meter, manchmal auch fünf Meter kann man bis auf den Seegrund blicken. Das Wasser hat Trinkwasserqualität, und das noch so spät in der Saison, wenn andere Seen längst „gekippt“ sind.

Das hat mehrere Gründe, einer davon hängt mit der Natur zusammen, der andere mit der Seebesitzerin. Zu beidem kann der Chef vom Tourismusverband, Gerd Erharter, etwas berichten. Er hat es sich auf der Terrasse des Café See la Vie an der Promenade am Nordufer zwischen Walchsee und Kössen gemütlich gemacht. Zumindest zweimal im Jahr tausche sich das Wasser im See komplett aus. Der Abfluss rinnt über den Weißenbach nach Kössen in die Tiroler Ache bis in den Chiemsee. Erharter erzählt, dass es ein Running Gag in seiner Schulzeit gewesen sei, dass man sich im See erleichterte und das dann die Kössener abbekamen.

Das ist eigentlich nicht die feine Walchseer Art. Und im Großen und Ganzen geht es am See gesittet zu. Das hat laut Erharter mit dem anderen Grund zu tun: mit Seebesitzerin Renée Palm. „Es gibt klare Regeln für die Schiffe oder für die Stand-up-Paddler, man muss eine Gebühr zahlen, wenn man fahren will“, sagt der TVB-Chef und wagt es auch nicht, diese Regel in Frage zu stellen. Für Recht und Ordnung sorgt die Seebesitzerin selbst. „Es kann schon passieren, dass sie dann höchstpersönlich mit dem Motorboot zu dem hinfährt, und wenn der nicht einsichtig ist, kann sie schon forsch werden.“

Da kann sie giftig werden

Mit wem auch immer man von den Einheimischen redet, jeder hat gehörigen Respekt vor Renée Palm. Die Brüder Schenk sagen zum Beispiel: „Du kannst gut mit ihr reden, aber wehe du machst am See etwas hinter ihrem Rücken.“

Mit der See-Chefin ist offenbar nicht zu spaßen, also nähert man sich mit einer gewissen Anspannung dem Termin beim Bootsverleih und Wasserski-Zentrum nahe der Kirche. Was sie wohl zu all den „Komplimenten“ zu sagen hat? Palm erscheint auf die Sekunde pünktlich zum Termin und redet nicht lange um den heißen Brei. „Ja, stimmt. Ich kann schon giftig werden, wenn man mich nicht fragt.“ Durch ihre schwarzen Sonnenbrillengläser hindurch glaubt man zu erkennen, dass sie einen direkt anschaut. „Im November werde ich 70, ich bin ein echter Skorpion, richtig bissig.“ Dann lacht sie.

Palm nimmt sich viel Zeit, sie plaudert über die Vergangenheit, dass sie von ihrem Stiefvater das Gewässer und einen der drei Campingplätze am See vermacht bekam. Sie erzählt von ihrer jahrzehntelangen Leidenschaft, dem Wasserskifahren, und dass der Walchsee der einzige See Tirols ist, in dem man von einem Motorboot gezogen werden darf.

Jung und Alt kommen dafür in den Kaiserwinkel und das ist nicht nur so geschrieben. Die zehnjährige Emilie aus München klettert die Leiter aus dem Wasser an den Steg. Sie grinst. Es war erst das zweite Mal, dass sie Wasserski gefahren ist und es gefällt dem Mädchen. Der Papa schnauft tief durch. „Das kann ein teures Hobby werden.“

Am Steg schält sich gerade der 75-jährige Peter Hirschheiter aus dem Neoprenanzug. Der sechsfache deutsche Wasserski-Meister trainiert seit 30 Jahren am Walchsee. Oft hat ihn Palm persönlich durch den Slalomkurs gezogen.

Sie ist schließlich selbst österreichische Wasserski-Meisterin im Slalom gewesen, die Action liegt ihr. „Das Boot fährt bis zu 58 km

h, und weil der Wasserskifahrer den doppelten Weg zurücklegt, wird er schneller als 100 km/h.“ Bald will sie aber etwas kürzertreten. Den Bootsverleih legt sie schön langsam in die Hände ihrer Tochter Stefanie und deren Lebensgefährten. Vor drei Jahren sei sie das letzte Mal auf den Wasserskiern gestanden. Bis auf eine Verletzung, als ihr großer Zeh aus dem Grundgelenk herausgerissen wurde, hat sie sich nie etwas getan.

Überhaupt blieb der Walchsee in den vergangenen Jahren von schlimmeren Unfällen verschont. Bei der Frage danach wird Palm erstmals unruhig. Sie kniet sich nieder und klopft auf den Holzsteg. „Wir sind nach jeder Saison dankbar, wenn nichts passiert ist.“

Mehr Leute müssen nicht sein

Dieses Jahr sieht es wieder danach aus, und das, obwohl Zehntausende Menschen im und am See waren. Laut TVB-Chef Erharter wird man im touristischen Jahr 2017

2018, das von November bis November gerechnet wird, die Eine-Million-Gäste-Marke kratzen.

Er rechnet mit 970.000 Gästen, 80 Prozent davon aus Deutschland. Heute Sonntag, wenn am Walchsee der Kaiserwinkl-Triathlon ausgetragen wird, werden einige hinzustoßen und die Sommersaison gebührend abschließen.

Dann aber ist wirklich Schluss, nicht nur, weil die Saisonmüdigkeit um sich greift. Viel mehr Besucher wollen sie am See gar nicht. Statt Hotelburgen wie am Wörthersee will man der nächsten Generation eine naturbelassene Umgebung hinterlassen. „Wir wollen den See bestmöglich unverbraucht weitergeben“, sagt TVB-Chef Erharter.„Heuer war extrem viel los, mehr muss es nicht sein“, so die Brüder Schenk. Und Seebesitzerin Renée Palm versucht diese Wünsche zu berücksichtigen.

Sie will alle Interessen unter einen Hut bringen: die der Gäste, von den Campingplätzen rund um den See genauso wie vom nobleren Hotel. Die Fischer sollen Bereiche haben, der Wasserskifahrer und natürlich die Einheimischen.

Sie lebt für den See. Und Palm sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, dass sie auch hier sterben wird.

„Das ist so glasklar wie das Wasser.“ Nur hineingehen, das hat sie heuer auch nur einmal gemacht. Wie so viele, die das Paradies vor der Haustür schätzen, bleibt im Sommer kaum Zeit, es zu nützen. (Matthias Christler)