Die Glut knackt und knis­tert. Die schwarze Holzkohle färbt sich rötlich und grauweiß. Da bekommen Myrko Leitner, Michele Capano und Haymo Gutweniger leuchtende Augen. Die drei können vom Grillen nicht genug bekommen.

Die Südtiroler nennen sich „Männer im Glutrausch“ und lassen bei Veranstaltungen und Kursen gehörig den Rauch aufgehen. Der amerikanische BBQ-Stil, also langsames Garen von großen Fleischstücken, hat es den Südtirolern angetan. „In Europa wird das jetzt immer bekannter. BBQ hat den Vorteil, dass man auch noch genügend Zeit hat, um sich um seine Gäste zu kümmern“, erklärt Myrko Leitner. Auf Beisammensein und Zusammensitzen kommt es ihm und seinen Freunden besonders an. Zum 20-Jahr-Jubiläum ihrer „Hobby-Grillmannschaft“ haben sie jetzt das Buch „Alpines Grillen & BBQ“ (Edition Raetia) herausgebracht. Gut Ding braucht eben Weile – nicht nur am Grill.

Nachhaltiges Kochbuch

Am x-ten Grillbuch könnten sich die drei eigentlich leicht die Finger verbrennen. Doch eine eigene Trilogie hält die Lesefreude am Lodern: kreative Rezepte, das Prinzip vom Schwanz bis zur Nase alle Teile des Tieres zu verwerten und das Bekenntnis zu saisonalen sowie regionalen Lebensmitteln. Bei den Südtirolern landen auch Zwerchfell, Rinderbrust, Kalbsschulter und Kalbsherz auf den heißen Kohlen. „Unsere Großeltern haben mit Fleischteilen schon gearbeitet, die wir jetzt beim Grillen aufarbeiten“, erzählt Leitner.

Des Ungewöhnlichen nicht genug: Gerichte aus Großmutters Zeiten interpretieren die drei für den Grill neu. Erdäpfelblattln mit Schweinebackenragout statt Sauerkraut und Pressknödelburger sorgen für Staunen, ebenso Lammravioli, bei denen Fleisch die Hülle und Frischkäse die Füllung bilden. Dazu kommen Graukäsetarte und Apfelstrudel mit „angeräucherten Äpfeln“. „Die Rezepte sind schon ein wenig verrückt“, gibt Leitner zu. Zum Drüberstreuen verraten die Südtiroler, wie ein Rohnenketchup mit Latschenkieferöl oder eine Fichtenbutter gelingt. Ein Würstel mit simplem Ketchup ist den alpinen Grillfanatikern nämlich eindeutig zu einfach.

Mit Informationen zu Fleisch, Grilltechniken und -utensilien wollen sie auch noch den Wissenshunger der Leser stillen. Und wenn es beim Nachkochen dann still um die Glut geworden ist, dann klärt sich schnell die Frage, ob die gegrillten Tiroler Gerichte ge­schmeckt haben. (Deborah Darnhofer)