Gute Nachrichten für Längerschläfer: Ein kurzer Nachtschlaf verdoppelt bei Männern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das berichtete eine schwedische Forscherin auf dem Europäischen Kardiologiekongress, der am Mittwoch in München zu Ende gegangen ist.

Männer im mittleren Alter, die pro Nacht nur fünf Stunden oder weniger schlafen, haben ein doppelt so hohes Risiko, in den folgenden zwanzig Jahren eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden. Bei ihnen sind auch hoher Blutdruck, Diabetes, starkes Übergewicht, Rauchen und wenig Sport weiter verbreitet. Menschen mit sieben oder acht Stunden Schlaf täglich leben demnach gesünder.

759 Männer 21 Jahre untersucht

Studienautorin Moa Bengtsson aus Goetheborg hatte die Krankengeschichte von 759 Männern 21 Jahre lang verfolgt. „Männer mit einem Alter von 50 Jahren, die die kürzeste Schlafdauer aufwiesen, hatten ein doppelt so hohes Risiko, mit 71 Jahren ein Herz-Kreislauf-Ereignis zu erleiden, als jene mit normaler Schlafdauer. Das galt auch, nachdem alle anderen Risikofaktoren berücksichtigt wurden“, betonte Bengtsson.

Ein eindeutiger Schluss könne zwar nicht gezogen werden. Doch die Ergebnisse würden laut ihr zeigen, dass Schlaf enorm wichtig sei. Ihm komme in der Gesundheitsförderung immense Bedeutung zu, da sich der Körper im Schlaf regenerieren kann. Wer wenig schläft, der riskiere gesundheitliche Schäden. „Die Erhöhung des kardiovaskulären Risikos bei unzureichendem Schlaf ist nach den Angaben der Autoren dieser Studie vergleichbar mit jener durch Rauchen oder Diabetes im Alter von 50 Jahren“, erklärt Andrea Podczeck-Schweighofer, Präsidentin der Österreichischen KardiologischenGesellschaft (ÖKG) in einer Aussendung. „Ausreichend Schlaf ist für die Herzgesundheit von hoher Bedeutung.“ Und das wohl nicht nur bei Männern.

Nach einer Meta-Studie von griechischen Forschern, die ebenfalls beim Kardiologenkongress in München präsentiert wurde, seien sechs bis acht Stunden Schlaf pro Nacht „am hilfreichsten“ für die Herzgesundheit. Epameinondas Fountas vom „Onassis Cardiac Surgery Centre“ in Athen hatte hierfür elf aktuelle Studien mit über einer Million Teilnehmer verglichen. Exzessives Schlafen sollte demnach aber auch vermieden werden. „Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf für das Herz schlecht ist. Mehr Forschung ist nötig. Doch wir wissen, dass Schlaf biologische Prozesse wie den Glukose-Stoffwechsel, Blutdruck und Entzündungen im Körper beeinflusst – und all diese Prozesse haben einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

Yoga-Musik zum Einschlafen

Für einen guten Schlaf sollten die Bettzeiten jeden Tag gleich sein sowie vor dem Schlafengehen Alkohol, anregende Aktivitäten, Medienkonsum und grelles Licht vermieden werden, raten Schlafexperten. Entspannungs- oder Yoga-Musik kann hingegen hilfreich sein. Darauf wies in München zumindest Mediziner Naresh Sen hin. Er setzt im Krankenhaus in Jaipur (Indien) Yogamusik als Therapie ein. Eine kleine Studie hätte gezeigt, dass Schwankungen der Herzfrequenzen dadurch verringert worden seien, erklärte Sen. Fehlt nur noch ein langes „Oooooooooooohm“. (Deborah Darnhofer)