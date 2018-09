Pünktlich zum Schulbeginn in Wien haben Sie vor ein paar Tagen ein altes Kinderfoto von Ihnen am ersten Schultag auf Instagram gepostet. Sind Sie gern zur Schule gegangen? Thomas Brezina: Das hing immer sehr von den Lehrern ab. Prinzipiell hat mich viel interessiert. Meine Lehrer im Gymnasium waren allerdings der Meinung, dass Deutsch nicht so meine Sache ist. Na ja, das hat sich anders herausgestellt! Wenn also Kinder und Jugendliche sich in der Schule schwertun, soll ihnen meine Geschichte Mut machen – es heißt nämlich nicht, dass es im Leben nicht klappen wird.

Letztes Jahr kam der erste „Knickerbocker“-Roman für Erwachsene heraus. Jetzt ist gerade der zweite, „Schatten der Zukunft“, fertig. Wie kam es dazu?

Brezina: All das war nicht geplant und kam plötzlich. Es war für mich spannend zu sehen, was aus den Haupt­figuren im Erwachsenenalter wird. Abseits des Abenteuers sind Karriere und Liebe neue Themen, die sie begleiten. Ich kann jetzt sehr viel von den vieren erzählen – was in ihnen los ist, womit sie zu tun haben, mit welchen Schwierigkeiten sie kämpfen und welche Lösungen sie finden müssen.

Kommt daher auch die Inspiration für den Lebensratgeber „Tu es einfach und glaub daran“?

Brezina: Diese Idee kommt aus einer anderen Richtung. Mein ganzes Leben lang habe ich ein Motto gehabt: Es interessiert mich brennend, wie es gehen kann, und nicht, wie es nicht geht. Also: Wie kann man dem, was das Leben bringt, freudiger entgegentreten? Wie kann man den Alltag freudiger gestalten? Was braucht es, damit es mehr Freude macht?

Das ist auch immer wieder Thema in Ihren Instagram-Storys ...

Brezina: Genau. Und da gab es eine riesige Resonanz von den Leuten, die gesagt haben: „Das ist ja interessant, das hab­e ich noch nie so gesehen.“ So ist die Idee entstanden, dass ich ein ganzes Buch daraus mache.

In einem der Kapitel empfehlen Sie, jedes Jahr unter ein Motto zu stellen. Was ist Ihres?

Brezina: 2017 war es „Der positive Gedanke zuerst – offen für alles Neue“. Ich habe das am 31. Dezember hingeschrieben, weil ich da in einer Zeit war, wo ich sehr gezweifelt habe und nicht genau wusste, wie es weitergehen soll. Die Idee dahinter war für mich: das, was dir einfällt, zulassen und offen zu sein für alles, was auf dich zukommt.

Und was ist passiert?

Brezina: Alles ist passiert: Ich habe die „Knicker­bocker“ für Erwachsene geschrieben, hab­e begonnen, auf Instagram meine ganzen Geschichten zu posten, und habe dort weiß Gott wie viel­e Fans bekommen. Und das alles nur, weil ich gemacht habe, was ich gerne mache. Ich setze das schon damit in Verbindung, dass man mit dem Motto einfach den Blick darauf richtet und sich sagt: Jetzt schau’ ich mir wirklich einmal an, was mir einfällt, und kritisiere es nicht sofort und bin offen für alles Neue. Wenn man sich daran immer wieder erinnert – mir hilft es. Und wenn es anderen auch hilft, freut mich das.

Lob ist ein weiteres Thema Ihres Ratgebers. Warum?

Brezina: Mir hat jemand etwas erklärt, das ich absolut glaube: Der Grund, warum wir das Negative immer zuerst sehen, kommt aus der Steinzeit, denn da war alles gefährlich und der Mensch musste als Erstes darüber nachdenken, was passieren kann. Aber die Steinzeit ist vorbei. Ich glaube, dass die eigene Anerkennung und die von anderen schon Kindern vorgelebt werden muss. Wir müssen uns auch selbst erlauben, uns zu loben. Wir sind ja wirklich so gebaut, dass wir zuerst schauen, was alles schlecht ist. Es braucht also Kraft, anzuerkennen, was an einem selbst schön ist.

Wie bringen Sie Freude in einen schlechten Tag?

Brezina: Schlechte Tage sind menschlich. Aber man sollte sich immer fragen: Ist es mir das wert, meine Stunden damit zu verbringen, sauer zu sein, oder gibt es etwas, das schöner und besser ist? Denn jede Stunde, die vergangen ist, kommt nie wieder.

Das Interview führte Evelin Stark