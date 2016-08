Irgendwo im Keller wäre es noch zu finden: das dunkelblaue Dreimannzelt, für dessen Aufbau wir damals immer eine Stunde benötigten, das den Regen durchließ und in welchem man sich aufgrund nicht perfekt aufgeblasener Luftmatratzen die Nacht mehr schlecht als recht um die Ohren schlug. Doch damals gehörte das zum Abenteuerfeeling dazu, ebenso wie das Duschen in nicht ganz sauberen Sanitäranlagen und das laute Singen der Italienerin im riesigen Zelt nebenan. Dafür brachte sie uns immer Dolce vorbei. Ihr Tiramisu? Fantastico!

Jetzt stehen wir wieder vor einem Zelt, obwohl das auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist. Das „Häuschen“ in einem kleinen Wäldchen hat senffarbene Wände und ein dunkles Giebeldach, steht auf „Stelzen“ und wartet mit einer Terrasse samt beruhigendem Ausblick auf Wiese, Wald und Berge sowie gemütlichen Lounge-Möbeln auf, an denen man zunächst gar nicht vorbeikommt.

Wieder vor der „Eingangstür“ stehend zeigt dann das Häuschen sein wahres Gesicht: Statt eines Türschlosses gibt es Klettverschlüsse, die „Tür“ kann aufgerollt werden. Auch die Wände greifen sich nicht wie Holz an. „Das sind meine Safari-Lodge-Zelte“, erzählt Georg Giner vom Campingplatz am Natterer See und man kann hören, wie stolz er ist.

Neue Art des Zeltelns

Zelteln wie früher? Ja, das ist heutzutage immer noch möglich. Doch rund um die Jahrtausendwende tauchte auf einmal der Begriff „Glamping“ – glamouröses Camping – auf. „Das ging von Australien und Amerika aus“, weiß Raymond Eckl, Chefredakteur des Magazins Glamping: Traum- urlaub erleben, welches vor Kurzem zum zweiten Mal erschienen ist.

Im dahinterstehenden Dolde Medien Verlag mit Sitz in Stuttgart werden seit Jahren Reisemobil- und Camping-Zeitschriften veröffentlicht. „Glamping ist ein Thema, das die Menschen momentan bewegt, weil sie in der Natur sein, aber auf Komfort nicht verzichten möchten. Daher war es eine klare Konsequenz, dieses Thema aufzugreifen und ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen“, so Eckl.

Spätestens beim Eintritt in das Safari-Lodge-Zelt am Natterer See weiß man dann, was Glamper suchen: Möbel und Inneneinrichtung aus vorbenutztem Altholz wirken gleichzeitig edel wie gemütlich. Auf dem Boden liegen Tierhäute, Badezimmer mit Dusche sowie Schlafzimmer sind in abgetrennten Räumen zu finden und über eine Stiege geht es hinauf – unters „Dach“ – zu weiteren Schlafmöglichkeiten. „Wir bieten damit Platz, Natur und Individualität“, sagt Giner, während er beim Fenster hinaus ins Grüne schaut.

Dass man unzählige Glamper auf nächstes Jahr vertrösten musste, weil die zehn Safari-Ldoge-Zelte den Sommer über restlos ausgebucht sind, scheint ihm mit seiner Idee Recht zu geben.