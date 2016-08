Telfs – „Wir wollen keine rein­e Trainingsstätte, kein Fitness­studio, sondern einen Ort der Begegnung für die starke alpine Szene in Telfs und Umgebung“, meint An­dreas Bstieler, Vorsitzender der Alpenvereins-Sektion Hohe Munde, über das neue Telfer Kletterzentrum, das heute um 11 Uhr große Eröffnung feiert. Dabei wird auch der offizielle Name des neuen Kletter-­Dorados erstmals verraten.

Der Alpenverein wird das Zentrum betreiben, als Bauherrin fungierte die Marktgemeinde Telfs. Im Voranschlag wurde das Projekt mit 2,1 Mio. Euro angesetzt – aufgeteilt auf Gemeinde, Land, Alpenverein und TVB –, die Endabrechnung liegt noch nicht vor.

Auf jeden Fall wurde der sehr ehrgeizige Rahmen von zehn Monaten Bauzeit eingehalten. „Dafür hat die Planungsphase umso länger gedauert“, lacht Bstieler, zusammen mit Christoph Waldhart Geschäftsführer des neuen Kletterzentrums. Seit 2006 prüfte und plante die Alpenvereins-Sektion drei Vorprojekte in Obsteig, Nassereith und Telfs, bevor sich der Standort im Bereich des Telfer Sportzentrums, südlich der Tennishalle, ergab. An der Notwendigkeit neuer Infrastruktur bestand kein Zweifel: Seit 1993 hatte die Sektion ihr Vereinslokal samt kleiner Kletterhalle im alten Heizhaus des Pischl-Werks. In dieser Phase wuchs der Verein von 300 auf satte 2000 Mitglieder. „Wir konnten kein vernünftiges Service mehr bieten und mussten bei Kletterkursen jährlich Hunderte Anfragen abweisen“, erzählt Bstieler.

Die neue Halle soll primär dem Breiten-, Schul- und Vereinssport dienen. Im Vergleich zu anderen Kletterzentren liegt der Fokus stark auf dem Bouldern, also dem Klettern in Absprunghöhe. „Das Bouldern verschwindet bei uns nicht in irgendeiner Ecke, sondern ist sehr dominant“, so Bstieler. Rund 130 verschiedene, laufend adaptierte Boulderrouten stehen zur Verfügung. Aber auch im Vorstiegsbereich sind rund 60 Routen geboten, der markante, rund 17 Meter hohe Turm ermöglicht Klettern innen und außen. Insgesamt wurden um ca. 100.000 Euro Griffe verbaut, im Endausbau werden 1400 Quadratmeter an Kletterwänden bereitstehen.

Bis zur Wintersaison soll der eigene Trainingsbereich für Kraft und Ausdauer fertig sein, der OeAV führt im Kletterzentrum außerdem ein Bistro.

BM Christian Härting erhofft sich eine „zusätzliche Attraktivierung des Telfer Sportzentrums“ – und auch ein Schlechtwetterangebot für Gäste in der Region. (md)