Von Simone Tschol

Pinswang – Auch wenn die Temperaturen in den letzten zwei Tagen in den Keller gesunken sind und die Wolken noch tief im Tal hängen: Pinswang steht ein turbulentes Festwochenende mit Tausenden Besuchern bevor. Schließlich ist der örtliche Klangkörper Gastgeber des 67. Außerferner Bundesmusikfestes. Und „Musigfescht“, wie es die Pinswanger offiziell nennen, ist im Außerfern und weit ins Allgäu hinaus ein Synonym für Geselligkeit, Gemütlichkeit und Verbundenheit zur Blasmusik.

Als in den letzten Jahren die Bereitschaft zur Ausrichtung des Musikfestes bei den Kapellen im Bezirk gegen null sank, haben die Pinswanger diskutiert, ob und wenn ja, wie denn das kleine Grenzdorf mit nur 440 Einwohnern im Stande wäre, das Musikfest zu organisieren. Es war schließlich Obmann Gerhard Haller, der mit den Worten „We’mer schu’ beim Musigbund sind, miaß mer oh eppas derfier tuá und it bloss joomrá und uns auf di’ and’rá verlossá“ den Ausschlag gegeben hat, das Fest auszurichten. „Es bedarf schon einer Portion Tollkühnheit, um ein solches Projekt in Angriff zu nehmen“, resümiert Obmann Haller bereits vor Festbeginn, „aber ein Jahr ohne Musigfescht ist für einen g’standenen Musikanten nicht vorstellbar.“

Mit vielen Ideen und viel Vorfreude begannen vor eineinhalb Jahren die ersten Planungen. Diese Woche erhielt das großen Festzelt beim Musikpavillon den letzten Schliff. „Es schaut gut aus. Der ganze Ort und viele Freunde helfen uns“, meint Obmann Haller, der heute um 19 Uhr gemeinsam mit Kapellmeister Bernhard Rainer, AMB-Obmann Horst Pürstl und Bezirkskapellmeister Harald Beyrer das Fest eröffnet, voller Zuversicht. Und selbst wenn es jetzt noch nicht danach aussieht: Auch das Wetter soll bis dahin wieder mitspielen.

Drei Tage lang wird die beschauliche Gemeinde am Fuß des Kniepasses zur Partyhochburg. Gipfeln wird das Klangerlebnis im Festumzug am Sonntagnachmittag, an dem 35 Blasmusikkapellen teilnehmen.

Für das sichere Heimkommen steht alle drei Tage ein Gratis-Shuttle-Dienst zur Verfügung, der alle Talschaften sowie das angrenzende Allgäu ansteuert. Nähere Infos dazu gibt’s im Internet unter www.musikfest-pinswang.at.