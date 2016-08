Innsbruck – „Die Wöffis sind los“ hieß es gestern in Innsbruck. Die fünf Naturparks und das Land Tirol präsentierten die so genannten „Wöffis“ – also Wanderbroschüren mit Touren, zu denen die passende Anreise mit den Öffis angeführt ist. Gutscheine für Gratisfahrten runden das Angebot ab. Die Menschen motivieren, auch in der Freizeit das Auto stehen zu lassen und stressfrei in der Freizeit unterwegs zu sein, möchte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. „Die Naturparks haben sich blendend entwickelt und werden gleichermaßen von Einheimischen wie Touristen geschätzt.“ Wenn diese Naturjuwele dann auch noch umweltfreundlich erreicht werden, ist die Umweltlandesrätin glücklich.

Neu ist die Idee freilich nicht, wie auch Hermann Sonntag vom Naturpark Karwendel zugibt. Aber es nützt das beste Angebot nichts, wenn es nicht auch unter die Leute gebracht wird. Und das sollen die fünf Wanderbroschüren – eine je Naturpark – mit insgesamt 73 beschriebenen Touren. Die inhaltliche Ausarbeitung haben die Naturparks übernommen. Die Ergänzung des Naturpark-Angebots durch öffentliche Anreise sei ein „logischer Schritt“, betont Sonntag. Für den Bergfex hat das Wöffi-Projekt auch den Vorteil, dass er unabhängig ist und nicht zum Ausgangspunkt der Wanderung zurückmuss.

Mit im Boot der Wöffis sind neben den zehn Mobilitätspartnern auch Tirols Touristiker, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Anteil der Gäste, die mit Bahn anreisen, zu erhöhen. Von den 11 Millionen Ankünften in Tirol erfolgen rund 85 Prozent mit dem Auto, erklärt Michael Brandl von der Tirol Werbung. Mit der Initiative „Tirol auf Schiene“ sollen bis 2020 die Bahnanreisen von derzeit 5 Prozent auf 10 Prozent steigen.

Die fünf Tiroler Naturparks – Karwendel, Kaunergrat, Ötztal, Tiroler Lech und Zillertaler Alpen – umfassen immerhin 13 Prozent der Tiroler Landesfläche. Sie sind Schutzgebiete, die nicht nur Erholung bieten sollen, sondern auch als Orte der Wissensvermittlung dienen.

Die Broschüren sind bei allen Tourismusverbandsbüros in den Naturparks, an den Bahnhöfen und direkt bei den Naturparks erhältlich oder können unter karwendel.org/woeffi heruntergeladen werden. (dd)