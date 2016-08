Von Irene Rapp

Jerzens – Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Oder: Der Weg ist das Ziel. Bei der Bergtour am vergangenen Samstag im faszinierenden Riegetal, gleich neben dem Skigebiet Hochzeiger in Jerzens, gingen uns solche Sätze durch den Kopf.

Der Grund: Es nieselte nicht nur immer wieder, zeitweise zogen sogar solche Nebelfetzen umher, dass man keine zehn Meter weit sah. Andererseits bescherte uns dieses nasse Wetter eine tierische Begegnung, die man sonst nicht oft hat: Beim Marsch hinauf zum Großsee saßen auf oder neben dem Weg Dutzende Alpensalamander – putzige Tierchen, einige davon waren sogar beim Paaren zu beobachten.

Unser Vorhaben, die Besteigung des Wildgrat (2971 m), mussten wir dann allerdings aufgrund des schlechten Wetters abbrechen. Dennoch war diese Tour ein Erlebnis, und beim nächsten schönen Wetter geht es erneut ins Pitztal, um den Beinahe-Dreitausender in Angriff zu nehmen.

So kommt man hin: Zunächst fährt man bis zur Mittelstation der Hochzeiger Bergbahnen. Hier hält man sich rechts und folgt einem anfangs breiten, dann schmäler werdenden Weg Richtung Zollberg. Auf der 2225-Meter-Erhebung befindet sich ein Lifthäuschen, hier erahnt man aber schon, welch landschaftlich reizvolles Tal sich gleich neben dem Skigebiet auftut.

Zunächst geht es einige Meter hinauf Richtung Hochzeiger (2560 m), dann zeigt ein Wegweiser den Einstieg in das Riegetal an und man steigt quasi rechts ab. Das fast 414 Hektar große Gebiet wurde 2003 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt und fasziniert vom ersten Moment. Zum einen, weil das Tal zur linken und rechten von durchgehenden und an Mauern erinnernden Felswänden wie beschützt-versteckt wirkt. Zum anderen wegen des Wasserreichtums in Form von Wasserfällen und Seen. Hier könnte ein „Herr der Ringe“-Teil gedreht werden.

Ein schmaler und ausgesetzter Steig, der aber immer wieder mit Ketten gesichert ist, führt dann auf einen Höhenweg, der links über dem Talboden in südöstlicher Richtung dahinführt. Gleich zu Beginn teilt sich das Weglein, wir hielten uns rechts und wählten nicht den „Goaßsteig“. Hat man die ersten Meter gemeistert, wird der Weg gemütlicher, nun marschiert man quasi unter der linken, arg gezackten „Felsmauer“ dahin immer in Richtung Wasserfall – und die Schritte sollte man bei nassem Wetter wegen der Alpensalamander mit Bedacht setzen.

Über zwei gemütliche Geländestufen erreicht man den Großsee/auch Groaßsee (2416 m) geschrieben. Von hier aus könnte man u. a. die Besteigung des Gemeindekopfes (2771 m) ins Auge fassen. Oder aber man wagt sich auf den Wildgrat (2971 m), der ein wahrlich beeindruckender Felszacken ist. Retour ging es dann auf demselben Weg, bis sich dieser unterhalb des Sees teilt (Wegweiser) und von dort zum Hochzeiger (2560 m) führt. Auch hier ist Trittsicherheit erforderlich, vom Gipfel aus hat man schöne Ausblicke ins Pitz- sowie Inntal. Zurück zur Mittelstation ging es dann nicht über den Zollberg, sondern über einen gut sichtbaren Pfad.