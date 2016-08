Sagen wir es mit Buddy & DJ The Wave: „Oh willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein“, was wird der Sommerhit 2016 sein? Beste Chancen hat derzeit „Sound of Silence“. Nein, nicht der Simon and Garfunkel-Klassiker von 1964, sondern die lautere Version von Disturbed, die sich schon seit Wochen in den „Ö3 Austria Top 40“ hält. Ja, mit den Sommerhits verhält es sich wie mit der Mode: Es war fast alles schon da. Nur: Die Künstler tauchen meistens nur einmal auf, bevor sie in der Versenkung verschwinden. Es ist das Phänomen der One-Hit-Wonder, denen es nach einem Knaller nicht mehr gelingt, den Nerv des Publikums zu treffen. Oder hat – außer eingefleischte Fans – je wieder einmal jemand von Las Ketchup, Los del Río, Yolanda BeCool & DCup oder Lou Bega Notiz genommen?

An die Hits der genannten Interpreten – „Ketchup Song (Asejeré)“, „Macarena“, „We No Speak Americano“, „Mambo No. 5“ – werden sich aber viele noch erinnern. Dabei besteht die Gefahr, den Ohrwurm nicht mehr loszuwerden. Der gehört zum Sommerhit nämlich dazu wie seine Tanzbarkeit. Damit ist das Erfolgsrezept, um einen eigenen Sommerhit zu mixen, scheinbar schon ausgeplaudert.

Die wichtigsten Zutaten fehlen aber noch, wie Christoph Reuter, Musikwissenschafter an der Universität Wien, mit einem Lachen in der Stimme verrät. „Drummond und Cauty haben 1998 ein sehr zynisches Buch veröffentlicht: ,Der schnelle Weg zum Nr.-1-Hit‘. Für einen Sommerhit braucht man laut den Autoren vor allem drei Dinge: einen Anwalt, einen Steuerberater und einen guten Tontechniker.“

Sommerleichtes Vergnügen

Musikalisches Talent scheint also nicht zwingend zu sein. Dafür kommt aber Designern, die z. B. noch einen passenden Tanz oder das Bühnenoutfit dazu kreieren, Werbeleuten und Vertrieblern eine besondere Stellung zu.

Damit der Song überhaupt die geringste Chance hat, zum Hit zu werden, darf er laut Reuter nicht länger als 3.30 Minuten lang sein. „Das hat radiotechnische Gründe. Es ist ja auch wichtig, dass das Lied möglichst häufig im Radio gespielt wird, um bekannt zu werden.“ Wer genügend Geld und Sommerhit-Ambitionen hat, sollte bei dem ganzen Drumherum aber doch noch ein paar musikalische Kriterien beherzigen. „Das ist erstmal ein durchgehender, tanzbarer Rhythmus. Im Sommer kommen vor allem Samba-Rhythmen gut an. Die Tonart soll sich einheitlich durch das ganze Stück ziehen und die melodischen Schritte dürfen nicht zu groß sein“, rät Reuter. Am besten man halte sich an die „Popformel“ von Volkmar Kramarz: „In den meisten Stücken werden vier wiederkehrende harmonische Wendungen verwendet“, sagt Reuter. „Four Chord“ wäre z. B. eine Abfolge von C-Dur/a-Moll/F-Dur/G-Dur.

Passend zum leichten Sommer dürfen Text und Aufbau natürlich nicht überfordernd sein, wie Reuter eine der Goldenen Regeln zitiert: „Der Text soll zum Mitsingen animieren und Klischees bedienen. Man holt die Leute ab, wo sie sind: in Ferienlaune.“ Da reiche als Refrain auch schon ein „Yeah, Yeah“. Schließlich muss man bei der Party auch beschwipst in der Lage sein zu lallen. Wer nun seit dem ersten Satz „Ab in den Süden“ im Ohr hat, der sollte sich den Sommerhit von 2003 ganz anhören. Angeblich wird man den Ohrwurm so los. (Theresa Mair)