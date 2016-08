Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – Wenn in Rattenberg das Bezirksmusikfest auf dem Programm steht, präsentiert sich die mittelalterliche Stadt im Fahnenschmuck. Und so wird es auch am kommenden Sonntag sein, wenn die 16 Musikkapellen des Musikbundes Rattenberg und Umgebung um 13 Uhr durch die Stadt ziehen und anschließend ab 13.30 Uhr am Schlossberg konzertieren. Schon um zehn Uhr beginnt die Marschmusikbewertung in der Fußgängerzone. „Derzeit haben wir 980 Musikanten und Musikantinnen. Wir investieren viel in die Jugendarbeit und das zeigt auch Früchte“, berichtet Bezirksobmann Otto Hauser. Bezirkskapellmeister ist schon seit Jahren Gerhard Guggenbichler.

Einen idealen Rahmen bietet der Schlossberg, um verdienten Musikanten ein Dankeschön zu sage­n. So bekommen Peter Bischofe­r (Alp­bach), Christoph Adamsk­i (Kundl), Johannes Steiner (Mariatal), Susanne Silberberge­r (Mühltal-Thierbach) und Armin Schranzhofer (Münster) das grüne Verdienstzeichen. Mit dem silbernen Verdienstzeichen wird Walter Stadler (Mühltal-Thierbach) als Kapellmeister ausgezeichnet.

Verdienstzeichen in Silber für 25-jährige Treue zur Musik erhalten Mathias Bischofe­r und Franz Bletzache­r (Alp­bach), Hannes und Ingoma­r Rupprechter, Michael Neuhauser, Thomas Marksteiner, Gerhard Auer und Michael Kreuzer (alle Brandenberg), Lukas Wasserer und Andrea­s Rieder (Bruck am Ziller), Stefa­n Steiner und Christop­h Naschberger (Mariatal), Christian Ledermair und Andrea­s Brem (Münster), Markus Tusch und Bernhard Gupf (Rattenberg-Radfeld) und Georg Hausbichler aus Reith im Alpbachtal.

Die Verdienstmedaille in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft bekommen Klaus Margreiter (Brixlegg), Klaus Gögl und Christian Fahrmaier (Kramsach), Werner Freysinger (Kundl), Herbert Hausberger (Mariatal), Josef Breitenlechner (Mühltal-Thierbach), Christian Kogler (Münster) und Martin Götz (Rattenberg-Radfeld).

Schon mehr als 50 Jahre aktiv sind Werner Soboll (Kramsach), Augustin Hofe­r (Mühltal-Thierbach) und Heinrich Ledermair (Münster), Max Enthofer (Bruck am Ziller) und Walter Pirhofer (Reith i. A.), die ebenfalls mit Gold ausgezeichnet werden.

„Ein Problem bei den Ehrungen haben wir aber schon“, lacht Bezirksobmann Otto Hauser. Denn Alber­t Prantl aus Strass, der die Trompete spielt, ist schon seit 75 Jahren aktives Mitglied der Musikkapelle und feierte heuer seinen 90. Geburtstag. „Er dürfte wohl der älteste aktive Musikant Tirols sein“, ist Hauser überzeugt. Ehrungen habe der Zillertaler schon alle, aber man werde sich etwas einfallen lassen.