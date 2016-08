Neustift – Ab heute Freitag 9 Uhr steht bei den Elferbahnen in Neustift die erste Downhill-Strecke im Stubaital bereit. Der Trail führt über rund vier Kilometer ins Tal, 800 Höhenmeter werden überwunden. Die handtuchbreite Strecke ist naturbelassen, wurzelige Passagen wechseln mit „flowigen“ Abschnitten mit Anlegerkurven und einem Wall­ride. Ein wenig Können ist also gefragt am Elfer-Trail. Am Ende des Singletrails wird ein Waschplatz für Bike und auch Biker errichtet, die Räder werden kostenlos transportiert.

Die offizielle Eröffnungsfeier mit Platzkonzert der Musikkapelle Neustift findet heute Abend ab 19 Uhr statt, die Bahn fährt bis 21.30 Uhr.

Der EinsEinser Trail im Stubaital wurde im Rahmen des „Mountainbike Modells 2.0“ errichtet. Das Land Tirol setzt dabei aktiv auf die Entwicklung von Singletrails und schafft so die Voraussetzungen für ein konfliktfreies Nebeneinander und Miteinander der verschiedenen Waldnutzer.

Insgesamt sind 60.000 Euro für den Downhill-Trail investiert worden. Die Elferbahnen erhoffen sich dadurch, das Sommergeschäft aufzubessern. (dd)