Von Christoph Blassnig

Anras – Rudolf Mascher betreibt mit seiner Familie das Hotel Pfleger in Anras. Mit Gästen, aber auch privat ist er viel im Kristeinertal unterwegs, wie er berichtet: „Und weil der Celar-Wasserfall unterhalb der Gölbnerblick-hütte ein imposantes Naturschauspiel bietet, bisher jedoch unzugänglich war, hat mich die Machbarkeit eines Aussichtsweges dorthin interessiert.“ Mit Forstverwaltung, Bürgermeister, Tourismusvertretern und vor allem mit den beiden Grundbesitzern Josef Mairer und Johann Mascher hat er vor zwei Jahren erste Gespräche geführt – und sei überall auf Interesse und offene Ohren gestoßen.

Otto Trauner erzählte bei der offiziellen Eröffnung des Steiges am Freitag, dass er mit Rudolf Mascher vor zwei Jahren das erste Mal den steilen Wald neben den Celar-Wasserfällen hinaufgestiegen sei. „Nach einem starken Winter waren dort viele Bäume dem Schneedruck zum Opfer gefallen.“ Auf allen Vieren seien die beiden durch das Gelände, auf der Suche nach einer möglichen Trassenführung.

Mit kompetenter Unterstützung durch die Alpinisten Peter „Luner“ Ortner und Johann Wallensteiner konnten eine umsetzbare Projektskizze erstellt und in Folge die behördliche Genehmigung für den neuen Steig eingeholt werden. In wenigen Wochen rein händischer Bauarbeiten wurde der Weg heuer umgesetzt. Unterstützung für den Bauleiter Johann Rindler und seine Mitarbeiter kam auf Vermittlung der Gemeinde Anras auch von vier Asylwerbern aus der Angerburg in Lienz.

„Der Weg ist freigegeben und kann ab sofort sicher begangen werden“, sagte Trauner. Kleinigkeiten wie ergänzende Wegmarkierungen und die Beschilderungen würden in nächster Zeit ergänzt, so der Tourismusverantwortliche des Hochpustertales.

Für Urlauber und Einheimische gleichermaßen sei ein weiterer Mosaikstein im Erholungsraum Osttirol geschaffen worden, meinte TVB-Obmann Franz Theurl. Im Vergleich zu den vergangenen drei Jahrzehnten seien in den letzten fünf Jahren enorme Summen in die Errichtung und den Erhalt des Outdoor- und Wanderbereiches in Osttirol geflossen.

Der neue Steig beginnt direkt an der Forststraße im Kristeinertal, nach der Bienen-Aufzuchtstation. Orografisch links der Celar Wasserfälle steigt man auf einer Länge von 850 Metern über teils steiles Gelände. Die Höhendifferenz beträgt 160 Meter. Zwei Plattformen geben spektakuläre Ausblicke auf das hinabstürzende Wasser. Holzstiegen, an ausgesetzten Stellen ergänzt durch Zäune, sichern den Aufstieg, der eine knappe halbe Stunde dauern kann. Schließlich erreicht man die Gölbnerblickhütte auf 1842 Metern Seehöhe.