Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Konzentriert sitzt Elsa Roilo in ihrem Arbeitszimmer, holt ihre Verwaltungsunterlagen aus der Schublade des hölzernen Schreibtisches und kontrolliert ihre Buchhaltung. Eine Aufgabe, die sie aus dem Effeff beherrscht. Immerhin ist die 100-Jährige in diesem „Fach“ seit 84 Jahren tätig. Denn bereits mit 16 Jahren hat Roilo – nach der Pflichtschule und der zweijährigen Handelsschule – im Metzgerei-Geschäft der Eltern die Buchhaltung übernommen. Und nicht nur das. „Ich habe bei allem geholfen, was im Laden so angefallen ist“, erzählt sie.

Ihrem Vater gehörte das Haus im Innsbrucker Stadtteil Pradl, in dem das Geschäft untergebracht war. 1936 begann die Familie mit dem Bau des Gebäudes Gaswerkstraße 8. Als Roilos Mutter schwer erkrankte, zog die Familie vom dritten Stock über dem Geschäft in das Erdgeschoß des neu gebauten Gebäudes: die Eltern links und Elsa Roilo mit ihrem Mann, den sie 1943 heiratete, rechts. Der Umzug ist jetzt 80 Jahre her: Doch auch heute ist Roilo für das Haus mit elf Wohnungen, in dem sie selbst noch wohnt, zuständig.

Für die Buchführung nutzt sie Papier, Stift und Taschenrechner. Weil sie es so gewohnt ist, wie die 100-Jährige erzählt. Computer braucht sie keinen, obwohl sie sich einmal damit beschäftigt hat. Neben den Gängen zur Bank müssen aber auch Handwerker organisiert, kontrolliert und der Garten hinter dem Haus gepflegt werden. All das macht Roilo nach wie vor selbst. „Früher haben mich alle Handwerker gekannt, aber viele habe ich durch mein langes Leben überlebt“, sagt sei.

Die beeindruckende Fitness, mit der Elsa Roilo die Treppe zum Garten hinabsteigt, erklärt sich auch durch viel Sport: Reiten, Schwimmen, Eislaufen, Skifahren, Bergsteigen – es gibt kaum etwas, dass sie früher nicht gemacht hat. „Aber im Krieg mussten wir so viel Arbeit übernehmen, dass es kaum noch Freizeit gab“, berichtet Roilo aus ihrem bewegten Leben.

Zwei Kriege hat sie erlebt, in denen die Arbeit der Männer mit zu machen war. „Wir mussten schauen, dass wir alles schaffen“, sagt sie über diese Zeit. Nach dem Tod der Eltern kam noch die Arbeit im Garten dazu. „Früher hab ich damit nichts zu tun gehabt.“ Heute begeistern sie vor allem die Rosen. Alle Pflanzen zieht die 100-jährige selbst. „Was halt gelingt. Den Regen mögen die Rosen überhaupt nicht“, sagt sie, und deutet auf einen Stock, an dem die Pflanzen noch nicht sehr hoch gewachsen sind. „Heuer gelingt nicht viel.“

Nur wenn einmal größere Besorgungen anfallen, helfen die beiden Söhne oder die Enkel und fahren Roilo mit dem Auto. Sonst geht die gebürtige Innsbruckerin zu Fuß in die Stadt und verlässt für kurze Zeit das, was sie „ihre Welt“ nennt: „Es macht mir einfach Spaß und ist eine Erfüllung, für das Haus zu sorgen.“

Aber auch nach jahrzehntelanger Arbeit gibt es immer wieder neue Situationen. „Ich werde aber schon damit fertig“, ist die 100-Jährige voller Tatendrang. Die Arbeit gefalle ihr auch so gut, weil es im Haus mit den anderen Parteien ein gutes Einvernehmen gebe, Beschwerden hätte es nie so richtig gegeben. „Und wenn, dann haben wir es im Guten gelöst“, blickt Roilo zurück. Ans Aufhören denkt sie nicht. Im Gegenteil: „Ich mach mir keine Gedanken, wie lange es geht. Irgendwann ist einmal Schluss.“ Zwar werden Gehör und Augen mit dem Alter nicht besser, aber noch reicht es aus. „Solang es geht, tu ich was“, sagt Roilo und begutachtet ihren Garten.

Nächste Woche, am 23. Juli, wird wieder einmal Geburtstag gefeiert – Roilos 101. Wie dieser begangen wird, weiß sie noch nicht. „Eine Kleinigkeit machen wir wohl“, sagt sie so nebenbei. Letztes Jahr – zum Hundersten – gab es ein Fest im Leipziger Hof um die Ecke. Bei zwei Söhnen, fünf Enkeln und fünf Urenkeln wird aber auch heuer etwas geplant sein, „da ist immer etwas los“, schmunzelt die Hausverwalterin über ihre Familie.

Dann geht es wieder zurück in die Wohnung, mit sicherem Schritt und dem großen Schlüsselbund in der Hand steigt Roilo die Stiegen vom Garten hinauf. „Von allein geht nichts“ sagt sie – und lacht.