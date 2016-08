Laut Gesetz gehört ein Song 99 Jahre lang dessen Künstler und genauso lang verdient er daran Tantiemen. Könnten Sie von der Gewinnausschüttung der Lieder Ihrer früheren Band Modern Talking leben?

Das hängt davon ab, wie man lebt. Wenn ich so nur ein-, zweitausend Euro im Monat verdienen würde, könnte ich nicht davon leben. Wenn ich aber im Monat 5000 Euro bekomme, dann könnte man sagen, dass ich allein mit den Tantiemen genug verdienen würde.

Wie reagiert Ihr Sohn auf Ihre Musik und den Look der 80er-Jahre? Noch findet er das cool, aber das ändert sich vielleicht, wenn er bald 14 wird. Ich glaube, er hat weniger mit der Musik, sondern meiner Erscheinung von damals ein Problem. Vor allem, wenn im Fernsehen wieder alte Bilder aus den Schubladen gezogen werden. Kürzlich meinte er: „Papa, sag mir bitte, dass du das nicht bist.“

Und wie geht es Ihnen bei einem dieser Retrobilder? Ich kann gut damit umgehen. Alle sahen damals so aus. Lassen Sie sich mal ein Führerscheinfoto von damals zeigen – die sind auf jeder Party der Kracher. An mir macht man das oft nur fest, weil ich in der Öffentlichkeit stand und den Look wegen des Jobs vorangetrieben habe.

Liebäugelt Ihr Sohn mit der Idee, Musiker zu werden? Ich glaube nicht. Er bekommt Klavierunterricht und lernt im Internat Kontrabass. Wenn er zuhause ist, steht der Flügel bereit und er hat sich in den letzten Jahren nicht daran gesetzt. Vielleicht habe ich ihm etwas Falsches vorgelebt. Aber ich reiße mich auch nicht darum, dass er in meine Fußstapfen tritt.

War es für Sie eine Option, in die Fußstapfen Ihrer Eltern zu treten? Nein! Mein Vater war Beamter und nichts liegt mir ferner als das Beamtentum.

Ihnen war also schon immer klar, dass Sie Sänger werden wollen? Schon als ich mit sechs Jahren im Lebensmittelladen meiner Mutter ausgeholfen habe. Berufung und Leidenschaft kennen kein Alter. Ich wollte immer raus auf die Bühne. Meine Eltern mussten mich da eher einbremsen als motivieren. Sie meinten aber, ich solle erst die Schule machen, dann sehen wir weiter. Das wirklich Tolle an ihnen war, dass sie mir nichts in den Weg gelegt haben.

Sie haben Sie allerdings zu einem Studium „zwangsbeglückt“? Zwangsbeglückt trifft es sehr gut. Ich war happy, endlich den Schulabschluss in der Tasche und die elende Schule vom Hals zu haben, da meinten meine Eltern, der nächste Schritt sei ein Studium. Also habe ich mich in Mainz für Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaft eingeschrieben – war aber nicht zu 100 Prozent glücklich. Darum verkündete ich im vierten, fünften Semester, dass ich jung bin, keine Familie ernähren muss und Musik machen will, ohne nebenbei zu studieren. Meine Eltern sind den Weg mit mir gegangen und drei Jahre später war Modern Talking da.

Haben Sie vor dem Erfolg, als Ihre Platten nicht erfolgreich waren, mit der Musik-Entscheidung gehadert? Ältere Menschen machen sich weit mehr Gedanken als junge. Ein kluger Schritt der Evolution, denn Junge müssen energiegeladen sein und sich in Abenteuer stürzen. Ich konnte schon damals von meiner Musik leben – wenn auch in keinem Vergleich zu heute. Als ich 21 war, bin ich regelmäßig in Discos und Shows aufgetreten und meine Platten waren nicht erfolgreich, haben sich aber verkauft. Ich konnte mir meine Wohnung leisten und habe mir natürlich immer gewünscht, einmal im Leben in den Charts zu sein.

Stimmt es, dass die Single „You’re My Heart, You’re my Soul“, die Ihnen den Durchbruch bescherte, ein Zufallsprodukt war? Genau. Ich habe damals meine deutschsprachige Single im Studio aufgezeichnet und hatte noch drei Stunden, bis mein Flieger startete. Da kam Dieter Bohlen ins Studio, meinte, ich solle das mal singen und reichte mir die Zeilen. Damals erklärte mir ein Radioredakteur, dass ich die Single gleich in die Tonne werfen soll, weil die ohnehin nie was wird. So viel zum Gespür der angeblichen Koryphäen ...

Wie haben Sie es geschafft, trotz des Erfolgs in jungen Jahren nicht die „Bodenhaftung“ zu verlieren? Viele Leute würden sagen, ich hätte sie verloren. Es war sehr schwer. Darum habe ich Verständnis für junge Musiker, wenn sie über die Stränge schlagen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, jung zu sein, den Erfolg zu tragen und funktionieren zu müssen. Außerdem muss man prüfen, was wirklich stimmt. Vieles wird dazugedichtet. Es gibt fast niemanden, der keine Geschichte über mich zu erzählen hat, die angeblich passiert ist – eine Sache, die die Tante der Freundin der Cousine über mich weiß.

Zum Beispiel? Kürzlich erklärte mir ein Fremder, dass er mir seinen gebrauchten Porsche verkauft hätte. Er nannte sogar Details, wie, dass ich bar gezahlt hätte. Aber ich habe nie einen gebrauchten Porsche gekauft – wenn Porsche, dann nur direkt vom Händler. Man muss solche Geschichten mit Humor sehen – jedenfalls solange keiner behauptet, ich hätte einer Oma die Handtasche geklaut.

Würden Sie in Ihrer Karriere im Nachhinein etwas anders machen? Man kann nicht die Rosinen herauspicken und den Rest verwerfen. Jede Handlung führt zur nächsten. Und bei 125 Millionen verkauften Tonträgern kann man nicht so viel falsch gemacht haben.

Warum haben Sie in Ihrer Biographie nicht mit Modern-Talking-Kollege Dieter Bohlen abgerechnet, obwohl er es in seiner machte? Ich bin niemand, der sich permanent an anderen reibt. Das Schicksal von Bohlen und mir ist Musikgeschichte. Wir waren und werden uns nie besonders nahe sein. Aber jeder hat seinen Charakter und kann sich so bewegen, wie er will.

Wie fühlten Sie sich, als Bohlen die Band 2003 auf der Bühne auflöste? Das sah nur für die Öffentlichkeit so aus. Hinter den Kulissen passierte im Vorfeld schon viel. Es war nicht überraschend. Aber wir hatten Verträge zu erfüllen und konnten nicht vor 50.000 Leuten plötzlich sagen „wir treten jetzt doch nicht auf“.

Das Interview führte Judith Sam