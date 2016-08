Es kann doch nicht so schwer sein, mit etwas Training einen Speer weit zu werfen! Tischtennis, ja beim Tischtennis würde ich Naturtalent gegen die Profis punkten! Phrasen, nichts als Phrasen, die der Couch-Sportler bei TV-Übertragungen gerne von sich gibt. Bald wieder bei den Olympischen Spielen in Rio. Wer so g’scheit ist, soll es probieren. Gesagt, getan. Vom Voyeur zum Akteur. Der in Wien lebende Autor Ilija Trojanow hatte vor vier Jahren, als er die Olympischen Spiele in London verfolgte, genug von der eigenen Trägheit. Vor allem regte ihn auf, wie die Kommentatoren einzig den Sieg als berichtenswerte Komponente im Auge behielten.

Sind nicht die feinen Bewegungsabläufe beim Speerwurf wert, erwähnt zu werden oder die in die Mythologie reichenden Hintergrundgeschichten des Ringens? In den vergangenen vier Jahren reiste der Schriftsteller um die Welt und trainierte 80 olympische Disziplinen. Obwohl er den Leistungsgedanken eigentlich in den Hintergrund stellte, legte er sich für sein Buch „Meine Olympiade. Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen“ die Latte hoch: Er wollte mindestens halb so gut werden wie der aktuelle Olympiasieger. Dieses Ziel blieb in vielen Disziplinen ein Traum. Gescheitert ist er, nicht aber enttäuscht: „Das Schöne des Scheiterns wird bei all der Obsession für den Erfolg viel zu sehr unterschätzt. Scheitern ist ein Lebenselixier. Bei den Sportarten, in denen ich solche Momente erlebte, war das emotional sehr viel intensiver als die erfolgreichen“, sagt Trojanow. Einen Schlüsselmoment beschreibt er auf den ersten Seiten des Buches. Als er weit abgeschlagen einen Triathlon in Kapstadt beendete, zeitlich hinter seinen Erwartungen blieb, mit allen möglichen Pannen kämpfen musste wie einem vergessenen Rad, einem falsch angezogenen Neoprenanzug und einem 10-Kilometer-Lauf in Radschuhen, überschwemmte ihn ein Glücksgefühl. Egal, ob Erster oder Letzter, „ein stärkeres Glücksgefühl als meines kann niemand empfinden, nicht einmal ein Olympiasieger“.

Liebe zum Sport

Glück ist relativ. Es kommt auf die eigenen Erwartungen an, nicht die der anderen. Der Leistungssport führt das inzwischen ad absurdum. „Dieser Lernprozess nach dem Scheitern ist beim Leistungssport nicht mehr Hauptantrieb, weil es nur noch um eine rein ökonomische Rechnung geht, die aufgehen muss“, urteilt der Hobby-Olympionike. Wer nicht Erster wird, ist erster Verlierer. Er verliert Sponsorverträge, verliert die Grundlagen, um den Sport auszuüben. Dann lieber als Amateur, den Trojanow im Buch wörtlich nimmt und als einen seinen Sport „Liebenden“ beschreibt. Umso tragischer ist es, wenn im Amateursport gedopt wird – Anfang dieser Woche wurden zwei Osttiroler Amateur-Radsportler wegen Dopingvergehens suspendiert.

Aus dem Leistungsdruck mit Sekunden und Metern, den sich Ilija Trojanow zu Beginn seines Olympiaprojekts auferlegt hatte, wurde das Verlangen, die Eigenheiten der Sportarten zu begreifen. Er erkannte, dass beim Bogenschießen abschweifende Gedanken „Windstöße sind, die den Schützen aus dem Gleichgewicht bringen“. Er trainierte in stickigen Wiener Sporthallen, um Tischtennis zu lernen. Er erinnerte sich an seine Kindheit in Kenia, als ein Massai ihm einen Speer zeigte, mit dem dieser einen Löwen erlegt haben wollte und der sich fragte, warum es wichtiger sein soll, einen Speer weit und nicht gezielt zu werfen. Er spürte hautnah, warum die verschwitzten Körper seiner Gegner beim Ringen im Iran nichts Abstoßendes haben. „Gerade das Ringen im Iran war eine besondere Erfahrung. Man wird in eine Art Brüderschaft aufgenommen, die sich auf eine uralte vorislamische Tradition beruft.“

Kritik am Olympischen Komitee

Und ausgerechnet Ringen, eine altehrwürdige Sportart, die bei den antiken Spielen eine wichtige Rolle spielte, wäre beinahe vom IOC geopfert worden. Zu wenige Fernsehzuschauer. Zu unattraktiv für Sponsoren. Nach Protesten wurde die Streichung vorerst aufgehoben. „Olympische Spiele sind Leistungssport. Den Vorwurf mache ich dem IOC schon, dass sie den Reichtum der Sportarten nicht würdigen.“ Für den Autor sind das Geschichten wie diese: „Im Iran wird ein Ringer verehrt, von ihm hängen Fotos an Wänden, unter anderem weil er bei einem Kampf absichtlich gegen einen schwächeren Ringer verloren hatte, weil dieser das Geld dringender brauchte als er“, erzählt Trojanow von anderen Werten, als sie beim IOC transportiert werden. Nicht immer ist der Erste der Gewinner.

Der Medaillenspiegel, an dem sich Verbände und TV-Zuschauer ergötzen, entlarvt die neuzeitliche olympische Bewegung als verlogene Statistik der Leistungsgesellschaft. Mit seinem Versuch, diesem Treiben nicht mehr zuzuschauen, sondern selbst aktiv zu werden, hat Ilija Trojanow dem Motto „Dabei sein ist alles“ Ehre gemacht. Pierre de Coubertin, der die Olympischen Spiele wiederbelebte, sagte das 1908 und präzisierte es, heute vergessen, mit dem Nachsatz: „Das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, sondern der Kampf. Das Wesentliche ist nicht, gesiegt, sondern gut gekämpft zu haben.“ (Matthias Christler)