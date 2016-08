Pflach – Ein Blitzschlag hatte den Querbalken des Kreuzes am Koflerjoch, das 1994 aufgestellt worden war, faulen lassen. Für Karl Köck, Martin Wachter und Andreas Inwinkl war klar, dass etwas geschehen musste. Das Breitenwanger Sägewerk Angerer spendierte schon einmal die Lärche – ein großer Schritt war getan. Der Pinswanger Herbert Schlichther brachte die Balken in Form, für den Kranz am Kreuz zeichneten die Initiatoren selbst verantwortlich. Vergangene Woche wurde die Gunst der Stunde genutzt und ein Hubschraubermaterialtransport am nahen Säuling verhalf anschließend gleich dem neuen Kreuz zum Höhenflug. Die Transportkosten der 300-kg-Horizontalvertikale blieben so erträglich. Am Samstag versammelten sich Mitglieder aller Zweigvereine der Sport- und Bergfreunde Pflach am Joch, um das Kruzifix gemeinsam in die Senkrechte zu bringen. Das alte Kreuz blieb auf dem Berg. Daraus wurde eine Bank gezimmert. Nun gibt es sogar eine Sitzgelegenheit am Koflerjoch. (hm)