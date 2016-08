Von Catharina Oblasser

Lienz – Sein Name ist Merzario. Arturo Merzario. Der 1943 geborene italienische Rennfahrer ist zur Legende geworden, vor allem in Österreich – obwohl er nur von 1972 bis 1979 bei Formel-1-Rennen startete. Im Gedächtnis ist er der Formel-1-Welt durch einen Einsatz geblieben, bei dem Merzario sein eigenes Leben aufs Spiel setzte. Als der österreichische Weltmeister Niki Lauda beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring seinen schweren Unfall hatte, zog der Italiener ihn mit drei anderen Fahrern aus dem brennenden Ferrari.

Am Freitag, den 22. Juli, ist die Legende leibhaftig in Lienz. Arturo Merzario nimmt an der Oldtimer-Tour „Coppa d’Oro delle Dolomiti“ teil, die heuer zum ersten Mal auch nach Osttirol führt. Die Etappe verläuft über Sillian ins Kärntner Lesachtal bis nach Kötschach-Mauthen und von dort nach Lienz und zurück nach Sillian. In Lienz werden die Oldtimer am Hauptplatz abgestellt, während die rund 200 Tour-Teilnehmer Mittagessen gehen.

Hinter den Kulissen hat Gianluca di Benedetto ein wenig die Fäden gezogen. Der gebürtige Innicher ist mit dem Präsidenten des Coppa-d’Oro-Komitees befreundet. „Viele Italiener lieben Osttirol. Ich haben dem Präsidenten den Vorschlag gemacht, die Tour einmal dorthin auszudehnen“, erzählt di Benedetto der TT. Von den teilnehmenden Fahrzeugen kann der Innicher nur schwärmen: „Dabei sind Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Maserati, Mustang, Triumph und andere bekannte Marken.“ Dem Kaliber der Oldtimer entspricht auch jenes der Teilnehmer. In Lienz werden sich finanzkräftige Oldtimer-Piloten aus vielen Ländern und Wirtschaftszweigen aufhalten.