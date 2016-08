Hunde gelten als treue Begleiter des Menschen und sind als Haustier äußerst beliebt. Doch die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hundes beträgt zehn bis 16 Jahre. Daher gibt es immer wieder tränenreiche Abschiede vom geliebten Vierbeiner. Danach stellt sich häufig die Frage nach einem neuen Hund – denselben kann es schließlich nur einmal geben. Das galt zumindest bis jetzt. Wer 90.000 Euro besitzt, kann sich bei der südkoreanischen Firma Sooam Biotech in Seoul einen „Klon-Hund“ des geliebten Haustieres zulegen.

Die DNA des toten Tieres wird dafür in eine vom ursprünglichen Erbgut befreite Eizelle eingesetzt und der im Labor erzeugte Embryo einer Hündin, der Leihmutter, eingepflanzt. Zwei Monate später kommt dann eine exakte Kopie des verstorbenen Hundes zur Welt. So zweifelhaft dieses Verfahren auch sein mag, die Nachfrage ist groß und international: Vor allem Hunde von Promis und Millionären hat Sooam Biotech, das Hwang Woo-Suk gegründet hat, geklont. Die Kunden allerdings wollen lieber unerkannt bleiben.

Fälschung eines Menschenklons

2005 ist Hwang Woo-Suk erstmals das Klonen eines Hundes gelungen. Snoopy hieß das Tier, das den Unternehmensgründer zum Nationalhelden machte.

Weniger groß war die Begeisterung, als Hwang behauptete, einen menschlichen Embryo geklont zu haben. Nachdem die Fälschung aufflog, saß der inzwischen 63-jährige Südkoreaner für zwei Jahre im Gefängnis. Menschen darf das Unternehmen seither – nach einem Verbot durch die Behörden – nicht mehr klonen.

Bei der Zahl der Tierklone scheint es bei den Südkoreanern keine Grenze zu geben. Ein US-Polizeihund, der in den Trümmern des World-Trade-Centers nach den Anschlägen am 11. September 2001 den letzten Überlebenden aufgespürt hatte, wurde bereits fünfmal geklont. Die Hälfte der Kunden, wie auch der Besitzer des Polizeihundes „Trakr“, stammen aus den USA. Doch auch Hundebesitzer aus Deutschland, Russland, China, Mexiko und Japan lassen sich in Hwangs Unternehmen eine zweite Chance mit dem Lieblingshund geben.

Wiederbelebung der Mammuts

Für großes Aufsehen sorgte das 1996 als erstes erwachsenes Säugetier geklonte Schaf „Dolly“. Mit nur sechs Jahren – die Lebenserwartung ist doppelt so hoch – musste es jedoch wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert werden.

Seitdem hat sich die Wissenschaft im Bereich des Klonens weiterentwickelt. 2013 klonten US-Forscher in Oregon erstmals einen menschlichen Embryo aus Hautzellen. Diesmal ist es keine Fälschung wie noch bei Hwang.

Der klont in Südkorea auch Schweine und Rinder, die in der medizinischen Forschung für Tests verwendet werden. Auch Hunde kopiert der Südkoreaner für wissenschaftliche Zwecke – so soll etwa ein Beagle einen Gehirntumor entwickeln, um Behandlungsmethoden zu testen.

Während das Klonen eines verstorbenen Haustieres äußerst ungewöhnlich ist, sind Klone für Testzwecke sehr umstritten. Hwang und seine Kollegen kümmert das allerdings wenig: Sie wollen ausgestorbene Wollhaarmammuts aus den Zellen alter Elefantenarten klonen. Durch den sibirischen Dauerfrost haben die ehrgeizigen Wissenschafter die Möglichkeit, das konservierte Erbgut der jahrtausendealten Art zu verwenden. „Der einzige Weg, das öffentliche Vertrauen zurückzugewinnen, ist, echte wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen“, erklärt Kim Hoon, Hauptgeschäftsführer von Sooam Biotech.

In der Wissenschaft wird das Klonen von Mammuts weniger als wissenschaftliches Problem als vielmehr als moralische Frage diskutiert. Das Mammut-Genom und die DNA-Sequenz sind inzwischen komplett entschlüsselt. „Wir können das. Aber die Frage ist nicht, ob wir können, sondern ob wir wollen“, sagt Hendrik Poinar aus einem internationale Forscherteam über das Klonen des Mammuts. Für Sooam Biotech ist diese Frage hingegen beantwortet – die Südkoreaner wollen.

Dinosaurier, wie im Film „Jurassic Park“, werden aber wohl nie zum Leben erweckt werden. Der eigene Klon-Hund ist dagegen Realität. (Philipp Schwartze)