Nijmegen – In der niederländischen Stadt Nijmegen hat die größte Wanderung der Welt begonnen: Begleitet von Musik und vom Jubel Tausender Zuschauer brachen etwa 50.000 Menschen am Dienstag um 4.00 Uhr früh zur vier Tage dauernden Marathon-Wanderung auf. Die „Vierdaagse“ (deutsch: die Viertägige) feiert in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum und steht daher unter dem Motto „Wer wandert, wird hundert“.

Für die Teilnehmer aus 68 Ländern ist es kein Spaziergang. Sie gehen täglich 30 bis 50 Kilometer in der Region im Osten der Niederlande. Der älteste Teilnehmer ist 93 Jahre alt, der jüngste elf.

Die erste „Vierdaagse“ 1909 sollte die Kondition niederländischer Soldaten verbessern. Inzwischen sind die Märsche von Nimwegen auch ein Riesenvolksfest, zu dem bis zu zwei Millionen Besucher erwartet werden. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges fiel die Wanderung einige Male aus. (APA/dpa)