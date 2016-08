Kals – Dieses Wochenende steht die Glocknergemeinde Kals ganz im Zeichen von alte­n VW-Bussen, den „Bulli­s“. Beim 11. internationalen Großglockner-Bulli-­Treffen versammeln sich zahlreiche Liebhaber dieser Fahrzeuge aus vielen verschiedenen Nationen in Kals. Heute Freitag treffen die Autos ein und werden am Parkplatz von Großdorf bei den Bergbahnen präsentiert. Danach geht es im Konvoi zum Lucknerhaus. Am Samstag um 10 Uhr brechen die Bulli-Fahrer gemeinsam zur Tour „Schönes Osttirol“ auf. Ab 19 Uhr gibt es im Kalser Pavillon Auszeichnungen und Preise für die ältesten und interessantesten Exemplare. (TT)