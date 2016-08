Prellung. Schlägt man hart auf einen Gegenstand oder am Boden auf, kann es zu einer Prellung kommen. Meistens sind die Extremitäten betroffen, seltener der Rumpf. Das Gewebe wird zusammengepresst. Dabei können Blutgefäße zerreißen. Es entstehen Blutergüsse (Hämatome) und Ansammlungen von Gewebswasser (Ödeme). Der Körper reagiert mit Schwellungen, Rötungen, Überwärmung und einer schmerzhaft eingeschränkten Beweglichkeit. Kann der Aufprall vom Hautweichteil nicht mehr abgefedert werden, ist ein Knochenbruch die Folge. Eine Prellung heilt in etwa einer Woche aus. Quetschung. Bei einer Quetschung wird ein Körperteil (z. B. Finger in der Autotür) eingeklemmt. Das Verletzungsbild ist ähnlich. Bei diesen Unfällen kommt es aber seltener zu Knochenbrüchen. Zerrungen zählen zu den häufigsten Verletzungen überhaupt. Allen voran das Umknicktrauma nach innen (Supinationstrauma). Dabei werden die äußeren Bänder des Sprunggelenks verletzt. Was passiert? Beim Umknicken wird das Dehnungspotenzial des Bandapparates überschritten. Die Verletzungen reichen von einer leichten Überdehnung bis hin zum kompletten Riss. Dazwischen liegt die Zerrung. Da das Band relativ starr ist, reißen kleine Fasern ein. Entzündungshemmende und schmerzstillende Medikamente ergänzen die Behandlung durch Schonung, Kühlung und Hochlagerung. Die Medikamente werden 7 bis 14 Tage genommen, bis die Schwellung abklingt. Eine Zerrung dauert eine bis zwei Wochen. Bänderriss. Hier wird zusätzlich zur Therapie oben eine Schiene angepasst, die konsequent Tag und Nacht zu tragen ist. Die Heilung des Bandapparates braucht etwa sechs Wochen. Bei mehrmaligen Bänderrissen kann eine Operation nötig werden. Stauchungen sind ein Sonderfall. Wird die Krafteinwirkung etwa beim Umknicktrauma am Sprunggelenk zu groß, dann staucht der Innenknöchel gegen das Sprungbein. Beim plötzlichen Abstützen (Abfangen eines Sturzes) werden Speiche und Elle gegen die Handwurzel zusammengestaucht. Das kann zu minimalen Frakturen im inneren Knochengewebe führen (spongiöse Fraktur). Die Blutergüsse im Knochen verursachen oft starke Schmerzen. Eine Stauchung wird äußerlich nicht immer sichtbar und kann bis zu sechs Wochen dauern. Ein Gips kann für die erste Zeit zur Ruhigstellung notwendig sein, Stützkrücken zur Entlastung an den Beinen sind oft sinnvoll. Rippenfrakturen. Stürze auf den Brustkorb sind häufig. Wird eine Lungenverletzung ausgeschlossen, werden sowohl eine Rippenprellung als auch eine Rippenfraktur durch Schonung und Kühlung behandelt. Hier tut jeder Atemzug weh. Fit ist man deshalb erst nach 4 bis 6 Wochen. Schürfungen zählen ebenfalls zu den häufigsten Verletzungen in der Freizeit. Eine Aufschürfung sollte sofort gereinigt werden. Das Erste-Hilfe-Set beinhaltet das nötige Desinfektionsmittel. Sonst wird die verletzte Haut mit sauberem Wasser ausgespült und bis zur Versorgung abgedeckt. Danach werden die Schürfungen meistens offen gelassen. Schürfungen nässen in den ersten Tagen, bis sich eine Kruste bildet und nach einer Woche abheilt. Impfschutz. Auch bei einer oberflächlichen Aufschürfung wird der Impfstatus überprüft. Im Falle holt man eine Tetanus-Impfung nach. Eine nicht gesäuberte Schürfwunde kann auch eine Infektion auslösen, im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung. Wer also Schwellungen, Rötungen und Schmerzen bekommt, muss dringend in ärztliche Obhut. Eine Infektion ist jedoch meist durch Antibiotika und Ruhigstellung in den Griff zu bekommen.