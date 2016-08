Frankfurt/Wien – Auf Besen wird am Wochenende in Frankfurt um die Weltmeisterschaft im Quidditch gekämpft: Zwei Monate lang haben die 21 österreichischen Nationalteam-Spieler dieser aus den Harry-Potter-Romanen bekannten Sportart trainiert, um sich auf den Quidditch World Cup vorzubereiten, der erstmals auf europäischem Boden ausgetragen wird.

In der Gruppenphase treffen die Österreicher auf Großbritannien, die Türkei, Südkorea und Spanien. Im Bewerb dabei sind unter anderem auch Deutschland, Brasilien, Mexiko, Australien und die USA. In der Fantasiewelt, die die britische Autorin Joanne K. Rowling in ihren Büchern erschaffen hat, ist Quidditch die beliebteste Sportart unter Zauberern. Sie fliegen auf Besen durch die Lüfte und versuchen dabei Tore zu erzielen.

„Wir freuen uns seit Monaten auf die Weltmeisterschaft und können es kaum erwarten, gemeinsam am Feld zu stehen“, sagte eine Spielerin des Nationalkaders. Für die Österreicher geht es bei der WM zwar nicht um Titel, dafür aber um die Erfahrung, die in den Spielen gegen stärkere Gegner gemacht wird. „Wir wollen zeigen was wir können und viel Neues lernen, das ist das Wichtigste.“ Außerdem sei es die erste Chance, Quidditch in Europa auf so hohem Niveau mitverfolgen zu können, da derartige Bewerbe bisher nur in Übersee ausgetragen wurden.

Gestartet wurde das Event bereits am Donnerstag: Bei den sogenannten Expo-Games konnten auch Quidditch-Neulinge im Publikum einen Einblick in den Vollkontakt-Sport bekommen. Am Freitag findet die offizielle Eröffnungszeremonie statt.

Insgesamt werden rund 380 Spieler und zahlreiche freiwillige Helfer erwartet. Zahlreiche Schiedsrichter überwachen die den regelkonformen Spielverlauf auf den vier Feldern. Die Spiele werden vereinzelt auch im sportdeutschland.tv übertragen. (APA)