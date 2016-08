Von Catharina Oblasser

Innervillgraten – Vier Stangen, 250 Metallringe, ein paar Schrauben und möglichst viele Bergsteiger: Das sind die Zutaten zu einer besonderen Aktion, die sich am 31. Juli abspielen wird. An diesem Tag laden die Initiatoren Christof Schett und Michael Fürhapter aus Innervillgraten sowie Manfred Ladstätter aus dem Defereggen alle Bergbegeisterten ein, die Bestandteile des neuen Gipfelkreuzes für die Rote Spitze hinaufzutragen. Gestartet wird entweder auf der Oberstalleralm im Villgraten oder auf der Bruggeralm in St. Jakob, jeweils um 6.30 Uhr. Dort bekommt auch jeder Teilnehmer einen oder mehrere der leichten Metallringe für sein Marschgepäck. Die Teile hat der Innervillgrater Schmied Anton Steidl gratis hergestellt.

Am Gipfel angekommen, beginnt der Aufbau des Kreuzes. „Es funktioniert ein bisschen wie ein Puzzle“, beschreibt Schett. „Die Stangen werden ineinandergesteckt und die Metallringe darübergeschoben.“ Schrauben und ein 45 Kilo schwerer Sockel sorgen für die nötige Stabilität. Das gesamte Kreuz wird schließlich 2,50 Meter hoch sein und über 200 Kilo schwer. Eingeweiht wird es um 11.30 Uhr mit einer Gipfelmesse. Mitmachen kann jeder, der fit genug für die dreieinhalb Stunden lange, mittelschwere Tour ist. Es gibt einige schmale und steile, aber gesicherte Geh- und Kletterpassagen. Die Aktion findet nur bei absolut sicherem Wetter statt, sonst wird sie verschoben.

Die Idee zum „Kreuztragen“ ist entstanden, nachdem das alte Gipfelkreuz auf der Roten Spitze desolat und wackelig wurde. Für Schett hat die Initiative große Symbolkraft: „Sie steht dafür, eine Sache gemeinsam anzupacken und gemeinsam große Ziele zu erreichen“, meint er. „Jeder, der mitmacht, ist Teil einer Projektkette.“