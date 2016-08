Imst – Brasilien, Somalia, Nigeria, Iran, Irak, Türkei oder Syrien – Imst kann schon allein aufgrund einer kleinen Auswahl an Herkunftsländern der nach Imst „Zuagroasten“ auf eine bunte Vielfalt verweisen. Vergangenes Wochenende wurden die kulinarischen Spezialitäten dieser Länder in den Mittelpunkt eines Festes gestellt, das den gemeinsamen Lebensraum Innenstadt zu einem Ort des geselligen Miteinanders werden ließ. Das vom Integrationsbüro, dem Verein „Freiraum“, dem Stadtmarketing und „Miteinand in Imst“ veranstaltete Kulturfest bot dabei im Rahmen der Sommerfußgängerzone den verschiedensten Organisationen, Gruppierungen und Vereinen einen Boden, auf dem der kulturelle Austausch zur Selbstverständlichkeit werden konnte.

An zehn verschiedenen Essensständen konnte man sich durch die Nationen kosten, an Infoständen der Diakonie, des Vereins Issba, des Zentrums für Migranten oder der Tyrolia konnte man sich mit Informationen eindecken. Ein Kinderprogramm mit Märchenstunde, Kinderschminken und Zöpfeflechten sorgte dafür, dass auch den Kleinen nicht langweilig wurde. Auch musikalisch hatte das Fest einiges zu bieten, so trommelten beispielsweise Seck&Friends die Kramer­gasse munter. Auch handwerkliche Schmuckstücke gab es an Verkaufsständen wie jenem der Sonneninsel zu erwerben und Aktionen wie das Mandalamalen des Ubuntu-Forums taten ein Weiteres dazu, um das Fest zu einem kunterbunten Allerlei aufblühen zu lassen. (ado)