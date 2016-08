Von Irene Rapp

Gschnitz – Es gibt sie noch zuhauf, die Berge in stiller Einsamkeit, die schöne Erlebnisse bieten. Die Gargglerin im hintersten Gschnitztal gehört dazu. Zwar ist die 2470 Meter hohe Erhebung im Vergleich zu ihren Nachbarn – wie etwa Gschnitzer und Pflerscher Tribulaun sowie Habicht – ein Winzling. Allerdings hat man von dort schöne Ausblicke und der Aufstieg von der Nordseite her ist ein Erlebnis.

Der Pfad mit der Nummer 63 führt zunächst nämlich durch einen märchenhaften Mischwald und dann auf eine Hochebene mit Gämsen und Steinböcken. Mit der Rundwanderung über die Tribulaunhütte zurück ins Tal ergibt das Ganze eine beachtliche Runde, die wir am vergangenen Samstag in totaler Einsamkeit genossen haben.

So kommt man hin: Das Auto am kostenpflichtigen Parkplatz in Gschnitz abstellen, dann taleinwärts Richtung Laponesalm auf einer Asphaltstraße. Bei der ersten Rechtskurve mit einem Wasserschloss heißt es ins Gelände links abbiegen und der Beschilderung „Gargglerin/Garklerin“ folgen – offenbar war man sich nicht sicher, welche Schreibweise angebracht ist.

Zunächst steil durch einen Mischwald hinauf: Dass der Weg nicht viel begangen ist, sieht man, gerade das macht ihn aber interessant. Vor einigen Jahren war er wegen Steinschlaggefahr gesperrt, jetzt führt er ein wenig anders verlegt und in vielen Kehren hinauf auf eine Hochebene.

Dort hält man sich rechts und marschiert zu einem Rücken, links unterhalb der Felsen der langgezogenen Gargglerin tummeln sich Steinböcke und Gämsen. Auf der anderen Talseite sticht der 3277 Meter hohe Habicht ins Auge, taleinwärts die pyramidenförmige Innere Wetterspitze (3053 m). Beide Berge verlangen gute alpine Kenntnisse, da ist die Gargglerin leichter zu haben – wenngleich auch hier unterhalb des Gipfels im schottrigen Gelände Trittsicherheit erforderlich ist.

Auf dem Rücken kann man den Weg hinauf zu einem Joch erkennen, hat man dieses erreicht, heißt es links auf einen kleinen Pfad hinauf zur Gargglerin abbiegen (Wegweiser). Allerdings wird man hier zunächst wohl eine Weile verweilen und staunen: Denn unmittelbar vor einem erheben sich Pflerscher sowie Gschnitzer Tribulaun, mit 3097 sowie 2946 Metern beeindruckende Felsgestalten. Wir halten uns links und fühlen uns mit jedem Meter Richtung Gargglerin-Spitze mehr an die Dolomiten erinnert, so viele Zacken und Felstürmchen sind zu sehen. Das Gipfelkreuz der Erhebung erreicht man dann gemütlich über einen mehrere Meter langen breiten Rücken. Und auch wenn sich nicht die Massen an Besuchern hierher verirren, zeigen die Einträge im Gipfelbuch, dass doch einige den 2470-Meter-Berg zu schätzen wissen.

Zurück zum Joch geht es dann wieder auf bekanntem Wege, dort jedoch steigt man in den riesigen Kessel ab, der sich zu Füßen der Tribulaune auftut. Die Tribulaunhütte ist in weiter Ferne sichtbar, doch zunächst geht es über Blockwerk und Almböden, dann erreicht man das Reisn-Gelände unterhalb der zwei Tribulaune mit dem gut sichtbaren Pfad Nr. 63 zur Hütte (hier noch zwei kleine Schneefelder).

Auf der Hütte wird man freundlich von der Familie Pranger-Salchner empfangen, vor vier Jahren übernahm Verena Salchner das Amt der Hüttenwirtin – in dritter Generation. Seit 1958 geht nichts ohne die Familie Pranger auf der Tribulaunhütte: „Die Oma mit 87, der Papa und ich kochen, die Mama macht den Service“, erzählt die 34-Jährige. Ihr Bruder ist übrigens Ex-Skistar Manfred Pranger, einige Fotos von ihm hängen in der Gaststube. Das „Hütten-Gen“ in der Familie Pranger ist offensichtlich stark: Denn hier hilft die ganze Familie zusammen, und Verena Salchners Sohn weiß mit seinen 12 Jahren schon, was er einmal werden will: „Natürlich Hüttenwirt“, lacht die Mama.

Die Speisekarte bietet reiche Auswahl, „aber natürlich sind wir hier am Berg und es soll noch einen Unterschied zum Tal geben“, wehrt sich die Gschnitzerin gegen Steaks und anderen Schnickschnack auf 2064 Metern. Dafür finden hin und wieder Yoga-Wochenenden statt (Infos auf der Naturfreunde-Homepage).

Zurück ins Tal geht es auf dem Max-Dellantoni-Steig, Dellantoni war von 1958 bis 2002 Hüttenwart auf der Tribulaunhütte. Immer den Markierungen folgen, heraus kommt man bei einem rauschenden Wasserfall und dem Mühlendorf in Gschnitz. Von hier sind es nur noch wenige Meter bis zum Parkplatz.