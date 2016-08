Von Maria Magdalena Eiterer

Landeck – Outdoorspiele stehen hoch im Kurs bei den Zammer Kindern, die in diesen Tagen das bunte Betreuungsangebot des Kindergartens, der Kinderkrippe und des Kinderhortes nutzen. Die Gemeinde hat, wie in den vergangenen Jahren, abermals ein ganztägiges Programm eingerichtet – für Kinder von eineinhalb bis zehn Jahren. Zudem betreibt der Sportverein das vierwöchige „Sport.Ferien.Camp“, Schwerpunkte sind Spiel, Sport und Spaß für die Gruppe der sieben- bis 14-Jährigen. Laut Projektleiter Herbert Falch sind Fußball, Tennis und Volleyball am meisten gefragt.

Die Nachfrage ist enorm. „Wir sind heuer ausgebucht“, sagte Falch. Geschulte Betreuer machen den Buben und Mädchen auch Lust auf Stockschießen, Bouldern, Schwimmen, Wandern und Leichtathletik. Zwei Gruppen genossen gestern die Gondelfahrt auf den Venet, um dann ihr Können bei sportlichen Spielen am Speicherteich zu beweisen.

In Land­eck gestaltet Freizeitpädagogin Christine Venier das Programm für junge Leute bis 14 Jahre. An der Volksschule Angedair wird geturnt und gespielt – möglichst im Freien, wenn das Wetter passt. „Am Dienstag waren wir beim Tischtennisklub, Pingpong hat die Kinder begeistert“, so Venier. Zudem bietet die Stadt einen ganztägig geführten Sommerkindergarten. Die Tagesmütter mit Geschäftsführerin Ingrid Bürger sind beim Sommerprogramm im Einsatz.

Aus der Gemeinde Flirsch war beispielsweise zu erfahren, dass ein Sommerprogramm für Kinder in den kommenden Jahren geplant ist. Dass das Bergdorf Spiss auf eine Freizeitgestaltung verzichten kann, ist nachvollziehbar – dort gibt es nur sehr wenige Kinder.

Auch Ischgl und Nauders leisten derzeit keinen Beitrag zur sommerlichen Kinderbetreuung. In St. Anton wiederum begleiten die Tagesmütter eine Kindergruppe. Aus den Gemeinden ohne Betreuungsangebot ist zumindest vielfach die Absicht zu hören, künftig entsprechende Schritte setzen zu wollen.