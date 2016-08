Reutte – Zahlreiche Schaufenster in Reutte sind bereits auf Mittelalter getrimmt und auf Ehrenberg laufen die letzten Vorbereitungen, damit am Wochenende alles perfekt ist. Denn wer von morgen Freitag bis Sonntag die beiden römischen Wachtürme in der Ehrenberger Klause durchschreitet, begibt sich auf eine abenteuerliche Zeitreise in die Vergangenheit. Drei Tage lang haben 2000 Akteure, darunter Ritter und Könige, Landsknechte, Mägde und Händler, das Areal in der Klause bei Europas größtem historischen Event seiner Art, den Römer- und Ritterspielen „Ehrenberg – die Zeitreise“, wieder fest in ihrer Hand.

Trommelwirbel und Fanfaren kündigen die Ehrenberg-Parade an, Ritter stellen in der Turnierarena hoch zu Ross ihr Können unter Beweis. Hunderte Landsknechte werden außerdem die berühmte Schlacht aus dem Jahr 1546 nachstellen. Damals wurde versucht, Ehrenberg, das damals eine der wichtigsten Grenzanlagen Europas war, im Sturm zu erobern.

Nicht weniger geschäftig präsentiert sich der Markt. Hier werden Köstlichkeiten längst vergangener Zeiten ebenso angeboten wie Schmuck und Tand.

Abendliche Konzerte, Tanztheater- und Artistikvorführungen, ein Barock-Musik-Feuerwerk am Samstag um 23 Uhr sowie das weitläufige Lager mit über 400 Zelten zählen ebenfalls zu den Highlights.

Tickets und detaillierte Informationen zum Geschichtsspektakel gibt’s unter www.ritterturniere.com oder unter der Info-Hotline Tel. 05672/62336.

Kinder bis sechs Jahre erhalten kostenlosen Eintritt, Junioren bis inklusive 15 Jahre zahlen 10 Euro, Erwachsene 21 Euro, Familien 56 Euro. An den Tageskassen ist der Preis pro Ticket um zwei Euro höher. Die Preise für Mehrtages- bzw. Abendkarten sind ebenfalls auf der Homepage aufgelistet. (TT, fasi)