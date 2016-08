Von Christoph Blassnig

Prägraten – Seine zweite Heimat nennt Rüdiger Edling aus Bochum im Ruhrgebiet das Virgental. Seit Jahrzehnten ist er mit seiner Familie hier zu Gast.

Zweimal im Jahr hält der Bergführer auch die vorgeschriebenen einwöchigen Alpinkurse für deutsche Sportlehrer auf der Sajathütte ab. „Aus einer Schnapsidee geboren, wurde mit viel Rückhalt und durch tatkräftige Unterstützung der Bevölkerung der höchstgelegene Kreuzweg der Alpen tatsächlich möglich“, sagt Edling, der nicht alleine als Ideengeber gelten mag.

Am Samstag waren alle vierzehn Kreuzwegstationen zum ersten und letzten Mal gemeinsam vor der Pfarrkirche zum Heiligen Andreas in Prägraten zu sehen. Pfarrer Damian Frysz nahm dort die Segnung der Symbolsteine vor. Die beiden ersten und die beiden letzten Stationen markieren große Findlinge. Alle anderen Abschnitte werden von Steintafeln gekennzeichnet, einen guten halben Meter groß und etwa dreißig Kilogramm schwer. Sie werden im August an ihre Bestimmungsorte auf der Pilgerroute getragen und verankert.

Der Prägrater Steinmetz Raimund Gröfler hat die bewusst einfach gehaltene Symbolik in das Serpentinitgestein gehauen: „Alles frei Hand, nur mit Hammer und Meißel.“ Eine römische Ziffer, ein einfaches Kreuz, ein wundes Herz, und daraus eine der Station entsprechende Anzahl von Blutstropfen.

Ausgangspunkt für die dreitägige Tour im teilweise hochalpinen Gelände ist die erste Kreuzwegstation an der neuen Hubertuskapelle in Hinterbichl. Über die Heilig-Geist-Kapelle zur Stabanthütte erreicht man als vierte Kreuzwegstation die neue Sajathütte auf 2575 Metern Seehöhe zur ersten Übernachtung. Dort teilt sich der Weg in zwei Varianten: Die Stationen fünf und sechs führen entweder hochalpin auf die Dreitausender Kreuzspitze und Tulpspitze oder in der einfacheren Höhenwegvariante zum „Fenster“ und über die Zopatklamm. Station sieben ist die Eisseehütte, wo eine zweite Übernachtung eingeplant werden sollte. Weißspitze und Seewandspitze sind weitere Dreitausender, bevor es über die Bodenalm zurück zur vierzehnten Station bei der Pfarrkirche in Prägraten geht.

„Wir haben für den Besucher ein kleines Pilgerbuch aufgelegt, das kostenlos in der Gemeinde erhältlich sein wird“, erklärt Rüdiger Edling das weitere Konzept. Darin zu finden sind die ausführlichen Routenbeschreibungen und auf einer Doppelseite alle vierzehn Kreuzwegstationen mit jeweils einem Feld zum Abstempeln oder Lochen. Nach Vorlage des vollständig ausgefüllten Pilger-Passes bekommt man zur Erinnerung einen geschliffenen Sackstein. 1500 Stück zählt die erste Auflage des schriftlichen Wegbegleiters.

BM Anton Steiner freut sich, dass der höchstgelegene Kreuzweg der Alpen nach einem Jahr Vorbereitungen fertig wird. „Ruhe und Einkehr finden kann man bei uns. Das wird in den Wirren der heutigen Zeit immer noch wichtiger.“ Alpine Erfahrung, Trittsicherheit, sinnvolle Zeitplanung und hochgebirgstaugliche Ausrüstung werden für den Kreuzweg empfohlen, eventuell auch die Begleitung durch Bergführer.

„Verweilen, sehen, staunen, denken, beten …“, dann, so verspricht es das Pilgerbuch, „wird nichts wie vorher sein“.