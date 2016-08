Von Helmut Wenzel

St. Anton am Arlberg – Ein kleines Dorf im indischen Himalaya, umgeben von atemberaubenden Felsen, hat es Bernd Zangerl angetan. „Das ist der Ort, an dem ich seit fünf Jahren am längsten meine Zeit verbringe. Dort finde ich die Ruhe, die ich zum Klettern brauche“, verrät der Flirscher Ausnahmekönner im druckfrischen Magazin zum Filmfest 2016. „Der Reiz an diesem Ort sind die Felsen, das immense Potenzial, die unberührte Natur und die Berge, die doppelt so groß sind wie bei uns.“

Zangerl zählt längst zur Elite unter den Boulderern. Er zählt zu den Pionieren, die diese Spielform des Kletterns weltweit populär gemacht haben. Ohne Seil und Gurt geht es an senkrechten und überhängenden Felsen entlang, man sucht an den kleinsten Unebenheiten Halt. Der Flirscher ist Hauptdarsteller im 47-minütigen Eröffnungsfilm „Shangri La“ beim 22. Filmfest St. Anton. Leider kann er nicht persönlich anwesend sein. Im Film ist Zangerl auf der Suche nach und bei der Lösung von Boulder-Problemen zu sehen. Ein etwa sechs Meter hoher Granitblock, der scheinbar unmöglich zu klettern ist, hat es ihm angetan. Begleitet wird er von Freunden – vom Vorarlberger Alex Luger und der Iranerin Nasim Esqhi, beide herausragende Kletterer. Zudem zeigt der Film malerische Bilder aus dem entlegenen Himalaya-Dorf sowie mystische Begegnungen mit Einheimischen.

Mit Zangerl beginnt und endet das Kultfest in der WM-Halle (Arlberg-well.com). Die mit Bernd gut befreundete, aber nicht verwandte Barbara (Babsi) Zangerl tritt im Abschlussfilm „Aus dem Schatten der Meister“ (48 Minuten) auf. Sie ist die erste Frau, die drei Routen bewältigt hat, welche von den Kletter-Legenden Beat Kammerlander, Stefan Glowacz und Thomas Huber erstmals begangen und als „Alpine Trilogie“ bekannt wurden. Dass Babsi Zangerl diese Leistung schaffte, ringt den Erstbesteigern großen Respekt ab.

Im Streifen „Spurtreu“ will der Vorarlberger Ästhet unter den Freeride-Filmemachern, Hanno Mackowitz, von den Profis Stefan Häusl und Björn Heregger wissen, ob sie überhaupt ohne Ziel und Zwang zum Skifahren aufbrechen können, ohne den Erfolgsdruck im Hinterkopf zu haben. Beide haben ihre Wahlheimat am Arlberg gefunden.

„Der Anteil von Produktionen, in denen Extremsportler und Persönlichkeiten aus der Arlberg-Region im Mittelpunkt stehen, kann sich sehen lassen“, unterstreicht Filmfest-Leiter Manfred Pascher. „Unter den mehr als 20 Streifen haben wir etliche Premieren ins Programm aufgenommen.“

Das Filmfest unter dem Motto „Berge – Menschen – Abenteuer“ startete 1995 mit Dokus und Raritäten aus dem Archiv sowie mit Klassikern von Luis Trenker und Arnold Fanck. Seither kletterte die Erfolgskurve steil nach oben, wie TVB-Direktor Martin Ebster feststellt. Bis zu 2000 Besucher verfolgten beim viertägigen Fest die Abenteuer auf der Leinwand.