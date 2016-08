Von Irene Rapp

Rattenberg – Zu schauen gibt es bei dieser Mountainbikerunde genug, zu staunen auch: etwa über idyllische Bauernhöfe an versteckten Plätzchen, stimmungsvolle Mischwälder und ungewohnte Ausblicke auf das Inntal. Vergangenen Samstag ging es von Rattenberg bzw. Radfeld aus auf die Holzalm, dann um die Gratlspitze herum zur Bischoferalm und über das Alp­bachtal retour. Eine wunderschöne Runde, die mit rund 1100 Höhenmetern zwar etwas anspruchsvoller, aber auf durchwegs super Wegen zu bewältigen ist.

Ausgangspunkt ist einer der großen Parkplätze im Westen von Rattenberg (kostenlos), wo man sein Fahrzeug stehen lassen kann. Zunächst geht es durch die mittelalterliche Stadt und fast ist man versucht, in einem der Straßencafés noch schnell einen Cappuccino zu genießen.

Unter einem zweiten Torbogen hindurch sind es nur wenige Meter bis Radfeld, dann nach rechts zur Bundesstraße. Einige Meter müssen auf dieser gefahren werden, zum Glück gibt es dann rechts einen Wirtschaftsweg. Man radelt weiter bis auf Höhe vom links von der Bundesstraße liegenden Reifen Achleitner. Genau gegenüber zweigt rechts der Weg zum Maukenwald ab (beschildert und als Mountainbikestrecke Nr. 336 ausgewiesen).

Zunächst kurz flach dahin, dann bei einem Schranken rechts bleiben. Rund sechs Kilometer fährt man durch den Maukenwald, einige Male davon wird es recht steil, nur selten gewährt dieser Ausblicke auf das Tal. Dafür bietet er – da nordseitig gelegen – viel Schutz an heißen Sommertagen und der Mischwald mit seinen zahlreichen Buchen ist zudem wunderschön.

Wenn man zu einem zweiten Schranken kommt, wird es lichter, nun mündet der angenehme Forstweg in eine noch angenehmere kleine Asphaltstraße und man befindet sich auf Brixlegger Gemeindegebiet. Auf dieser weiter und stetig bergauf zu einigen beeindruckenden Höfen, man befindet sich auf einer Anhöhe, die von liebevoller Feldarbeit geprägt ist. Bei einer reich beschilderten Wegteilung gegenüber von zwei großen Höfen hält man sich links und biegt nun in die als „Holzalm-Tour 313“ ausgewiesene Mountainbikeroute (Forstweg) ein. Nun sind noch rund zwei Kilometer bis zur Holzalm zu bewältigen, die letzten Meter hinauf zur weiten Hochebene wird es steil.

Auf 1452 Metern liegt die gemütliche Einkehr, seit 1998 wird sie von Anna Prosch aus Brixlegg bewirtschaftet „und zuvor von meiner Mutter“, wie sie erzählt. Ein uriges Detail: Wenn man aufs Klo will und man dazu in das Haus geht, landet man direkt in der Küche, durch die man durch muss und wo fleißig gewerkelt wird. Die Holzalm liegt idyllisch an der Nordseite der Gratlspitze (1899 m/Kitzbüheler Alpen). Im Berg wurde einst Silber abgebaut, Stolleneingänge sind noch heute zu sehen. Wer will, kann von der Holzalm aus in 1,5 Stunden auf den Gipfel steigen (474 Höhenmeter).

Wir sind am Samstag allerdings wieder auf das Rad gestiegen und quasi um die Gratlspitze herumgefahren. Ein wenig südlich der Holzalm führt rechter Hand ein guter Forstweg wieder Richtung Westen (beschildert und als Mountainbikestrecke Nr. 304 ausgewiesen). Zunächst geht es flach dahin, dann hinab zu einem rechter Hand liegenden Almgebäude. Von hier aus bietet sich ein traumhafter Blick auf Inn und Inntal, wir fahren jedoch nicht hier schon ins Tal, sondern halten uns bei dieser Alm links.

Auf einem breiten Weg geht es wieder aufwärts – allerdings nur rund 100 Höhenmeter bis zu einem Holzkreuz. Dort blickten wir kurz hinab ins Alp- bachtal, bevor wir uns wieder auf das Rad schwangen und auf einem kleinen Pfad quasi taleinwärts fuhren. Hier wird es kurz einmal abenteuerlich, denn wenige Meter führt der Weg trailartig über Stock, Wurzeln und Stein, bis man auf einem breiten Fahrweg landet. Diesen fährt man bergab, dabei kommt man an der Bischoferalm vorbei, die erneut zur Einkehr einlädt. Es gibt übrigens auch einen Bischoferhof in Alpbach sowie eine Bischoferjochhütte noch höher am Berg, im 16. Jahrhundert war hier nämlich der Bischofssitz.

Weiter geht es dann auf dem Weg bis zu den ersten Häusern von Alpbach, bei der ersten Teilung der Straße bleibt man rechts. Nun auf einer schmalen Asphaltstraße immer geradeaus, an vereinzelten Häusern und viel Feldern und Wiesen vorbei. Kurz bevor man auf die ins Alpbachtal führende Landesstraße mit dem Tunnel kommt, kratzt man quasi die Kurve und fährt über den Brixlegger Ortsteil Mehrn (Wegweiser) wieder zum Ausgangspunkt retour.