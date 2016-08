Von Susi Zangerl

Serfaus, Fiss, Ladis – Das 3. Mountainbike-Festival in Serfaus-Fiss-Ladis rückt in dieser Woche den Radsport in den Mittelpunkt. Hunderte Aktive und Betreuer frequentieren den attraktiven Bikepark und die Singletrails – für die Region gilt das sportliche Ereignis als Höhepunkt des touristischen Sommers. Die Veranstalter sind überzeugt, zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd gesetzt zu haben.

Fest im Sattel sitzen auch die Biker, wenn sie sich auf den Routen, die zu den besten Trails in der Szene zählen, mit ihren fahrbaren Untersätzen bewegen. Der Mountainbike-Sport gilt als gesundes Standbein der Freizeitwirtschaft.

Diese Woche ist für Kinder und Jugendliche bis Sonntag Action angesagt, wenn das „Rookie Camp 2016“ auf dem Programm steht und abschließend der sportliche Höhepunkt mit der Kür der Weltmeister der Junioren wartet. Zuvor führen internationale und nationale Experten, im Team mit Stefan Falkeis, die Jugendlichen in die Geheimnisse des Downhill- und Free­ride-Biking ein.

Drei Tage Zeit haben die jungen Radsportfreunde, um sich vorzubereiten und an ihrer Fahrtechnik zu feilen. Ab heute Donnerstag bilden die „Kona Rookie Games“ den krönenden Abschluss des MTB-Festivals.

Die Spiele bieten ein Rahmenprogramm voller Action für die Teilnehmer. Nach der Nudelparty mit Live-Band heute ab 18 Uhr folgt am Freitag, 5. August, der so genannte Pumptrack-Bewerb, wo sich alle jungen Biker vor Ort registrieren und dann mitmachen können.

Ab Samstag, 6. August, trifft sich Europas MTB-Nachwuchs beim „iXS-Rookies Cup“ ab 13 Uhr und bei den „iXS International Rookies Championships“ am Sonntag, Beginn um 12.30 Uhr.

Am Sonntag können auch Verwandte bei der „Family Challenge“ ins Geschehen eingreifen. Live im Internet zu sehen ist das Spektakel auf pinkbike.com, mtb-news.de und dem Freeride Magazine.