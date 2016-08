Von Harald Angerer

Brixen i. Th. – Mitmischen mit den Großen – dass will das Brixental in Sachen Mountainbike. Vor allem Kirchberg hat sich in der Mountainbike-Szene über die vergangenen Jahre einen guten Ruf erarbeitet, nun sollen auch Brixen und Westendorf in Sachen Infrastruktur nachrücken. „Die Infrastruktur ist sozusagen das Biotop des Tourismus“, sagt Kurt Tropper, TVB-Ortsstellenleiter in Brixen.

Die Infrastruktur ist in Kirchberg schon vorhanden, mit Biketrails, also speziellen Abfahrtsrouten für die Mountainbiker, und spezialisierten Hotels und Pensionen. Vor allem Trails sollen nun auch in Brixen und Westendorf entstehen. In Brixen ist man dabei schon sehr weit. Es gäbe bereits Pläne für einen solchen Trail, aber wo dieser genau verlaufen soll, will Tropper noch nicht preisgeben.

„Es gibt die Zusagen von den Grundstückseigentümern, aber es ist noch viel offen. Ich möchte daher noch nicht zu viel verraten“, gibt sich Tropper zurückhaltend. Vor allem die Behördenzusagen von Umwelt und Forst fehlten noch. Tropper ist aber dennoch zuversichtlich, dass der Bau schon im Herbst begonnen werden könnte. Fix ist, dass die Strecke von der nördlichen Talseite in den Ort führen wird. Eine Strecke vom Chor, wie von vielen Mountainbikern erhofft, kommt nicht – vorerst zumindest. „Natürlich wäre ein Biketrail vom Chor auch ein Wunsch von mir. Aber wir wollen erst mit einem kleinen Trail starten“, erklärt Tropper. Damit könnte ein positives Beispiel erzeugt werden. Denn dass die Biker auch viele Wanderwege nutzen, räumt auch der TVB-Ortsstellenleiter ein. „Deshalb ist es wichtig, dass wir die Mountainbiker kanalisieren und ihnen ein gutes Angebot schaffen“, erklärt Tropper.

Der geplante Bike-Trail in Brixen soll sehr einfach zu fahren sein und somit auch für Familien attraktiv sein. „Wir wollen nicht die 5 Prozent Downhiller unter den Mountainbikern ansprechen, sondern den normalen Biker. Und den zieht es halt auch immer mehr auf die Trails“, erklärt Tropper. Auch die Radindustrie hat auf den Trend schon reagiert, die Räder verfügen über immer mehr Federweg. Auch die Sicherheit sei auf Trails höher als auf Forstwegen, betont Tropper.

Der Touristiker betont auch, dass die Mountainbiker eine sehr wichtige Gästeschicht sind, sie seien die Skifahrer des Sommers. „Dass auch im Sommer Wertschöpfung generiert werden kann, zeigt zum Beispiel Leogang. Dort sind im Sommer die Parkplätze der Bergbahn gleich gut gefüllt wie im Winter“, schildert Tropper. Der Mountainbiker seien ein Gast mit Kaufkraft, auch in Kirchberg würde sich das zeigen.