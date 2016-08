Von Hans Nikolussi

Vils – Das Waterloo Napoleons hatte nicht nur für den französischen Kaiser, sondern für ganz Europa entscheidende Auswirkungen. Auch die einzige Stadt des Außerferns ist mit dieser Zeit eng verbunden. Erst in einem Nachfolgevertrag zum Wiener Kongress kam im Jahr 1816 die Stadt Vils durch Beschluss im Tausch mit der Stadt Marktredwitz wieder zu Österreich. Im selben Jahr erfolgte die Vereinigung mit Tirol. Kein Waterloo also für die Vilser, die sich immer schon als Tiroler fühlten, und Grund genug, „200 Jahre Vils bei Tirol“ zu feiern.

Sozusagen als Aufwärmrunde für das Jubiläumswochenende mag „Stadtrock“, die Musikveranstaltung für Junge und Junggebliebene, morgen Freitag, ab 20 Uhr am Sportplatz gelten.

Am Samstag geht es dann ab 18 Uhr hochoffiziell zu – mit dabei auch Landeshauptmann Günther Platter. Ein großer Österreichischer Zapfenstreich mit den Musikkapellen Musau und Vils und den heimischen Schützen (bei guter Witterung am Stadtplatz) soll auf den anschließenden Festakt im Zelt einstimmen. Diesem folgt eine „Nacht der Blasmusik“.

Am Sonntag sind dann die Schützen am Zug. Sie richten zum Jubiläum das Regimentsschützenfest aus. Aus dem „Viertel Oberland“ und dem Außerfern werden dazu rund 1200 Schützen erwartet. Die rund 30 Kompanien und 20 Abordnungen treffen sich zum Festgottesdienst (9 Uhr) am Eisplatz mit anschließendem Festumzug zum Sportplatz.

Die einschneidenden Begebenheiten von „anno neun“ und dann die Vorkommnisse im Ersten Weltkrieg haben natürlich auch die Schützen von Vils betroffen. Viel unsagbares Leid brach über Wehrhafte wie Zivilbevölkerung herein. Dem wird beim Festakt in Vils in respektvoller Art gedacht. Dass es aber auch heitere Episoden gab in jener Zeit, beweist Anton Mörl in seinem Buch „Die Standschützen im Weltkrieg“. Dort ist zu lesen: „Feldkurat des Bataillons Reutte war Pater Leodegar aus dem Franziskanerkloster Reutte, ein mit Messwein versorgter Geistlicher an der Gebirgsfront im Süden“, und weiter „... dieser Messwein schwand viel schneller dahin, als es die gottesdienstlichen Handlungen erfordert hätten. Da sah er seinem Diener Seppl aus Vils ins Auge und sagte: Sepp, du hasch an Möss’n glösn. Der Seppl hatte aber nicht nur Messen, sondern mit seinen Freunden, unter denen auch Offiziere waren, richtige Hochämter gefeiert.“

Die Stadt Vils setzt während der Feierlichkeiten aber auch ein Zeichen für Europa – mit Lichtkunst. Im Rahmen der Festveranstaltungen „200 Jahre Vils bei Tirol“ wird heute Donnerstag, ab 20.30 Uhr, ein Lichtbild an der Siloanlage des Zementwerks Schretter und Cie präsentiert. Dieses Kunstwerk wird eine Fläche von über 900 Quadratmetern überspannen und nicht nur Bezug auf das 200-Jahr-Jubiläum, sondern auch auf die Position der Stadt Vils im Herzen Europas nehmen.